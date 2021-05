Borkaiék 10 millió forintot fizettek ki alvilági alakoknak, hogy eltussolják az adriai hajókázást

A HVG megszerezte azokat a tanúvallomásokat, amelyeket a Borkai-ügy érintettjei tettek a rendőrségen akkor, amikor a hatóság vizsgálni kezdte, kik zsarolhatták meg a korábbi győri polgármestert és baráti körét. Hétfőn a 2018 májusában tett trogiri kirándulás eddig nem ismert, pontos részleteit ismertette a cikksorozat első része, Dezső András keddi írásából pedig kiderül, mi történt az orgia és a választások közt eltelt másfél évben.

Borkai Zsolt Fotó: Krizsán Csaba/MTI/MTVA

Borkai például már hetekkel az út után tudta, hogy léteznek ezek a felvételek. Akkor kereste meg egy ismert győri alak, Póczik József azzal, hogy fotókat látott a hajózásról, és mutatott is párat a polgármesternek, de követeléssel akkor nem állt elő.

Legközelebb már maga Kubatov Gábor, a fidesz pártigazgatója kért találkozót Borkaitól egy “biztonságos helyen” a felvételek miatt. Ez 2019 februárjában volt, több mint fél évvel azelőtt, hogy az Ördög ügyvédje nevű blog nyilvánosságra hozta volna azokat. A vallomása szerint Kubatovtól tudta meg azt is, hogy vannak videófelvételek is a fotók mellett, sőt a pártigazgató látta is azokat, mert „Budapesten keringenek”.

Ennek ellenére a társaság kifizetett 10 millió forintot két embernek, akik a szintén a hajón orgiázó Rákosfalvy Zoltán szerint „alvilági személyek”. Ők nem sokkal a Borkai-Kubatov találkozó után keresték meg Borkai ügyvédjét, és egyértelműen megzsarolták a társaságot. A pénzt hatan dobták össze, köztük a társaság két olyan tagja, akik bár ott voltak a hajón, de a szexpartin nem vettek részt.

Rákosfalvy Zoltán

A HVG cikkéből kiderül még, hogy a Fidesz felső köreiből többen is jelezték Borkainak, hogy ismerik a felvételeket. Kósa Lajos és Kocsis Máté is beszélt róluk a polgármesterrel.