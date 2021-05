Heti háromszor tesztelik az osztrák iskolásokat

Szigorú szabályok közt, de szerdán újranyit Ausztria. Hétfőtől már újra jelenléti oktatás zajlik az iskolákban,

a diákokat heti háromszor: hétfőn, szerdán és pénteken is gyorstesztelik,

írja az Euronews. A negatív eredmény matricát ér, amivel beléphetnek az újranyíló sportlétesítményekbe, éttermekbe vagy kulturális programokra.

https://twitter.com/puls24news/status/1392464612830982149?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1392464612830982149%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fhu.euronews.com%2F2021%2F05%2F17%2Fheti-haromszor-tesztelik-a-diakokat-ausztriaban

Május 19-én nyitnak újra Ausztriában a hónapok óta zárva tartó éttermek külső és belső terei, a hotelek, és látogathatók lesznek a kulturális és sportrendezvények is. Továbbra is érvényben marad a távolságtartás és az FFP2-es típusú maszkok zárt terekben elrendelt kötelező viselése. Az országban napok óta ezer alatt van az új fertőzöttek napi száma, a kórházban ápolt betegek száma is folyamatosan csökken.