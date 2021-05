Kocsis Máté: Egy kisgyermekkel szembeni erőszakos pedofil bűncselekmény az áldozat megölését jelenti

Bajba került három cég a világ legnagyobb élelmiszeripari vállalatai közül, egy friss oknyomozó riport szerint ugyanis a Cargill, a Cofco és a Bunge olyan termelőktől vásárolhatott, akik az Amazonas kiirtott őserdeinek helyén termelnek szójababot. Ez egyrészt borzasztó etikátlan, másrészt illegális, harmadrészt a cégek megígérték évekkel ezelőtt, hogy ilyet soha, semmilyen körülmények között nem fognak csinálni.

A The Bureau of Investigative Journalism (TBIJ), az Unearthed és a Repórter Brasil nevű oknyomozó szervezetek szerint a három élelmiszeripari óriás - amelyek közül az amerikai Bunge a magyar kitiltási botrányból lehet ismerős - nem közvetlenül az erdőirtó farmerektől vette a szóját, hanem két közvetítő cégen, az Aliança Agrícola do Cerradon és a kínai tulajdonú Fiagril vállalaton keresztül. A szója a világ egyik legfontosabb élelmiszeripari alapanyaga, amiből ugyan kevés emberi táplálék készül , viszont ez az ipari állattenyésztésben használt tápok legfontosabb alapanyaga.

Az oknyomozó szervezetek többek között műholdas adatok alapján beazonosították, hogy egy, a két közvetítő cégnek beszállító farmer legalább 15 négyzetkilométernyi erdő helyén termeszt szóját. Ezekre a területekre a brazil kormány embargót hirdetett, vagyis senkinek nem szabadna vásárolni az dzsungelt felégető termelőktől. A kérdéses termelőt 2013 és 2019 között összesen 12 millió realra, vagyis úgy 650 millió forintra büntették, ez viszont nem gátolta meg abban, hogy beszállítson az élelmiszeripari cégek beszállítóinak.

Szójabetakarítás Brazíliában Fotó: SILVIO AVILA/AFP

Ezt egy nagyon fura jogi kiskapu teszi lehetővé, az embargo szabály ugyanis csak azt mondja ki, hogy az erdőirtással megszerzett területről nem lehet szóját vagy más terményt vásárolni, de az Amazonast pusztító gazdától attól még lehet. Azt viszont akkor sem lenne nagyon könnyű ellenőrizni, hogy az adott zsák szója honnan származik, ha erre nagy erőfeszítéseket tennének az élelmiszeripari multik vagy a brazil hatóságok. A három vállalat ezért mossa kezeit, mert ugyan aláírt egy egyezményt, hogy nem vesz szóját a kiirtott területekről, azt nem mondták, hogy az erdőirtó gazdáktól egyáltalán nem vásárolnak.

A Cargill például azzal védekezett a sajtó megkeresésére, hogy közvetlenül biztos nem vásárolt ezektől a gazdáktól. A Bunge azt nyilatkozta, hogy a kérdéses területekről nem is vásárol föl szóját, a Cofco pedig arról számolt be, hogy rendszeresen ellenőrzi, a beszállítói milyen földeken termelnek, és 2019-ben mindent rendben találtak. (Guardian)