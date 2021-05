Mihez kezdjünk 0,0 antitesttel?

Feliratkozás a Reggel 4 hírlevélre Ha minden hétköznap reggel tudni akarod, amit aznap tudni kell, add meg az e-mail címed!

Jó reggelt! Nem lesz meleg, és ma is eshet.

COVID-21

Fotó: JOE KLAMAR/AFP

A rossz hír, hogy őszig maradnak a veszélyhelyzeti kormányrendeletek. Ez többek közt azt jelenti, hogy tüntetni sem lehet addig, amennyiben erről nem hoznak külön rendeletet. A jó hír viszont az, hogy a Magyar Nemzet úgy tudja, hamarosan megszűnhet az ingyenes parkolás.

Az is jó hír, hogy még tart a Pfizer-hatás, a hét elején érezhetően felpörgött az oltási kampány. Ha a hét végéig sikerülne tartani ezt a tempót, addigra meg is lehetne az 5 millió ember, aki legalább egy dózist megkapott. Ez nem lehetetlen, viszont egyre közeledünk valamennyi oltásra regisztrált beoltásához. A nagy kérdés, hogy ez után mi történik, és a helyzetet tovább nehezíti, hogy becslések szerint az emberek 8-10 százaléka csak az első oltásért megy el, így ők sem fognak teljes inmunitást kapni.

NULLA ANTITEST

Fotó: ROLF VENNENBERND/dpa Picture-Alliance via AFP

Már több mint ezer leletet küldtek olvasóink az oltás után elvégzett antitesttesztjükről. Aki mRNS-vakcinát (Pfizer-Biontech, Moderna) kapott, azt nem igazán érheti meglepetés.

A kínai vakcináról ez nem mondható el. Hetvennyolc éves, háromunokás olvasónk Sinopharmot kapott. 0,0 antitestet mutattak ki nála.

„Öt héttel a második dózis után tesztet készítettem. Az eredmény: katasztrófa. Összeomlottam, reményt vesztve, bezárkózva”.

Van, aki nem hagyja annyiban, hogy az oltás után negatív az antitesttesztje. Az egyik olvasónk már Merkely Bélával levelezik, hogy mihez kezdjen, miután a vizsgálat nem mutatott ki a szervezetében ellenanyagot.

PEDOFIL KAMPÁNY

Fotó: Soós Lajos/MTI/MTVA

Májusra a Fidesz is megtalálta az első olyan témát, amivel le lehet uralni a jövő évi választás kampányát.

Kocsis Máté frakcióvezető Facebook-oldalán jelentette be, hogy a kormánypárt törvénycsomagot nyújt be az Országgyűlés elé jövő héten, amelynek első pontja szerint létre kell hozni egy kereshető nyilvántartást azokról, akik gyermekek sérelmére követtek el szexuális bűncselekményt. Ez a frakcióvezető szerint sok esetben meggátolhatja, hogy a pedofilok újra gyermekek közelébe kerüljenek.

Arról, hogy az efféle listáktól kevesebb lesz-e a gyermekek ellen elkövetett szexuális bűncselekmény, hogy milyen visszaélésekre ad okot, ebben a tavalyi cikkünkben írtunk részletesen.

A cikkben szakmai érvek, nemzetközi példák szerepelnek. Kocsis javaslata azonban nyilván nem ezek figyelembe vételéről szól, hanem egy olyan téma bedobásáról a közbeszédbe, ami igazi bulldózer: gyakorlatilag lehetetlen ellene küzdeni, hiszen aki ezzel próbálkozik, arra azonnal rásül, hogy védi a pedofilokat.

A téma bedobása azért is hasznos a Fidesz számára, mert korábban már bizonyították, hogy nem félnek azt összekötni másik vesszőparipájukkal, az LMBT-vel. Orbán Viktor tavaly ősszel arról beszélt, hogy

„Magyarország türelmes a homoszexualitással szemben, de hagyják békén a gyerekeinket”.

Nem lenne meglepő, ha a következő hónapokban ezt a két témát még szorosabban összekapcsolnák, a magyar társadalom jelentős részének homofóbiájából politikai tőkét kovácsolva.

ÉSZAK-MAGYAR HULLÁM

Fotó: Kovács Attila/MTI/MTVA

Míg az országos járványadatok egyre javulnak, a megyei számokat nézve találunk egy kakukktojást. Komárom-Esztergomban az elmúlt hét napban 21 százalékkal több fertőzöttet azonosítottak, mint a megelőző egy hétben. Az utóbbi napokban előfordult, hogy ez a mutató a 37 százalékot is elérte, amire április közepe óta sehol nem volt példa az országban.

Az operatív törzs tájékoztatóján ez nem került szóba, és emailben küldött kérdésünkre sem válaszoltak, így nem tudjuk, mi lehet a háttérben. Az oltások miatt kicsi az esélye, hogy egy idősotthonban robbant volna be a vírus, és egyelőre arról sincs hivatalos információ, hogy megjelent volna az indiai variáns.

Komárom-Esztergomra azért is fontos figyelni, mert az előző magyarországi hullámokban is ez volt az egyik első megye, ahol elindultak felfelé a számok. Talán mert innen sokan ingáznak Szlovákiába, Budapestre és Ausztriába is. Eddig Budapestet leszámítva a kormány nem kezelte differenciáltan a magyar megyéket a járványban, de lehet érdemes lenne azon is elgondolkodni, hogy ha valahol kialakul egy járványgóc, azt célzott intézedésekkel a leghatékonyabb megfékezni.

A FEKETE BÁRÁNY

Orbán Viktor miniszterelnök (j2) és vendége, Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök (b2) megtekinti a Dohány utcai zsinagógát 2017. július 19-én. Fotó: Kallos Bea/MTI/MTVA

Az uniós tagállamok között egyedüliként Magyarország nem támogatta az EU közös nyilatkozatát az izraeli-palesztin konfliktus ügyében. Az unió külügyi képviselője, Josep Borrell elmondta:

„Őszintén nem értem, hogy nem tud egyetérteni egy ország ezzel a nyilatkozattal. De ez a helyzet. Megismétlem, ez nem egy hivatalos zárónyilatkozat volt”.

Az egyelőre nem világos, hogy Magyarország mit kifogásolt és miért nem tudta támogatni azt a szövegtervezetet, amit a 26 másik tagállam igen. A legújabb közel-keleti konfliktusnak egyébként már az USA is véget vetne. Joe Biden telefonon jelezte Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnöknek, hogy a maga részéről immár azt szeretné, ha Izrael tűzszünetet kötne a palesztinokkal.

SZEGREGÁTUM

Hajdúhadház 650 milliós európai uniós támogatást nyert leromlott városi területek rehabilitációjára. A program célja, hogy a telepi körülmények között élők lakhatási körülményeit javítsák. A támogatásból többek között 10 szociális bérlakást is korszerűsítenek a település egyik szegregátumának számító Irinyi utcában, az itt élő 12 családnak a felújítás miatt el kell költöznie. Pedig csak a lakók egy részének volt kismértékű lakbérhátraléka, összesen kevesebb mint 200 ezer forint.

A polgármester szerint nincs több szociális bérlakás a településen, ezért arra a családokat, hogy keressenek maguknak albérletet, és egy egyszeri, rendkívüli segéllyel oldaná meg a családok helyzetét. A lakókat képviselő A Város Mindenké csoport levélküldő kampányt indított, amiben arra kérik a polgármestert, hogy a fejlesztések mellett az önkormányzat biztosítson tartós és megfizethető lakhatást az Irinyi utcai rászoruló családoknak.

GLOBÁLIS EGÉRÚT

Fotó: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS/AFP

Pontos útvonalat rajzolt fel a klímasemlegesség eléréséig a Nemzetközi Energia Ügynökség. Szerintük nem lehetetlen ezt 2050-ig megvalósítani, de nagyon határozott lépésekre lenne szükség, amikhez aztán a világ valamennyi országa tartja magát.

Nem szabad több új olaj és gáz alapú projekteket finanszírozni

2035 után nem szabad több belsőégésű motorral szerelt autót eladni.

Az elektromos áram termelésének már 2040-re zéró kibocsátásúvá kell válnia.

Ennek az áramtermelésnek a 90 százaléka megújuló forrásból kell, hogy származzon, a maradékot biztosíthatja az atomenergia.

2030-ig minden hónapban 10 meglévő gyárat kell felszerelni szén megkötésére és tárolására alkalmas technológiával.

Az energiatermelés fejlesztésére költött összeget évi öt billió dollárra kell emelni a mostani kettőről.

EGY FILM

Tina Turner a sikerei csúcsán. Fotó: HBO

A Tina Turnerről készült új HBO-dokumentumfilm nem csak azt mutatja be, hogy mitől volt olyan nagy hatása az énekesnőnek a modern zene történetében, hanem azt is, hogy egy szomorú epizód mennyire rányomhatja a bélyegét egy több évtizedes, sikeres, önálló karrierre. Csinálhatott bármilyen sikeres, gigantikus világ körüli turnét, bármekkora slágert, mindig csak Ike-hoz és a vele való bántalmazó kapcsolatához kanyarodtak vissza a kérdések.

ÉS EGY PODCAST

Fotó: Sk Hasan Ali

Az esetek 2 százalékában a szexkromoszómák nem határozzák meg egyértelműen az ember nemét, ráadásul az Y-kromoszóma mérete az evolúció során folyamatosan csökken. Vajon egyszer el is tűnhetnek a férfiak? Léteznek-e emberi kimérák? A Qubit új podcastsorozatában, a Darwin démonaiban Kun Ádám evolúcióbiológus és Mandl Péter bécsi kutatóorvos keresi a válaszokat.