Magyar Nemzet: Egy-két héten belül megszűnik az ingyenes parkolás

Egy-két héten belül megszűnik az ingyenes parkolás a közterületeken, és ismét fizetni kell, írja a jól értesült Magyar Nemzet. A világon egyedülálló módon, a koronavírus-járvány első hullámában, 2020 áprilisában szüntette be a kormány a parkolási fizetést. Az intézkedést 2020. július és november között felfüggesztették, ismét fizetni kellett, majd a második hullám berobbanásakor megint bevezették, és jelenleg is tart. Korábban a kormány a veszélhelyzet végéhez kötötte az ingyen parkolást, most mégis korábban megszüntetné azt.