A gyermekvédelmi népszavazási kampány hajnalán a kormánymédia kiskorúakról közöl bikinis képeket

Orbán Viktor "gyermekvédelmi népszavazást" jelentett be, amelyen olyanokról kérdezik majd meg a választókat, hogy elérhetőek legyenek-e kiskorú gyermekek számára is nemátalakító kezelések. Komoly veszély ez ma Magyarországon? Nem. Hogy akkor mégis miért kellett ezzel gyorsan előállni a Pegasus-botrány közepén, arról Magyari Péter kollégám írt.

Természetesen a kormánypárti médiát viszont a kormány nagy gyermekvédelmi heve nem tartotta vissza attól, hogy kiskorú lányokról közöljön bikinis fotókat.