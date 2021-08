Álnéven írt plagizált cikkeket a leghíresebb álhírüldöző oldal vezetője

A legsúlyosabb szakmai öntökönszúrással és a cége lemészárlásával ér fel az, amit David Mikkelson, a városi legendák és az álhírek leleplezésére létrehozott Snopes.com alapító társtulajdonosa követett el. A Buzzfeed derítette ki, hogy Mikkelson az elmúlt években legalább 54 cikket közölt részben a saját, részben álnevek, valamint a Snopes neve alatt, amiket részben vagy egészben máshonnan másolt.

A 2015-19 között megjelent plagizált cikkek között hírek és nagyobb anyagok is voltak, Muhammad Ali és David Bowie halálhírétől az azonos neműek házasságáig. Mikkelson nem óvatoskodott, a Guardiantől és a LA Times-tól is nyúlt anyagokat.

A plágiumügy alapjaiban rengeti meg az épp a szakmai etikai ügyek leleplezésére szakosodott Snopes hitelességét. Mikkelsont azonban nem lehet csak úgy kirúgni: a főszerkesztő felmentette a szerkesztői feladatok alól, de megmaradt feles tulajdonosnak, és így továbbra is döntéshozó a lapot tulajdonló cégnél. Mikkelson bocsánatot kért, de a védekezése, miszerint nem dolgozott korábban újságíróként, így nem tudta, hol a határ a lapszemle és a plágium között, már csak azért sem tűnik hitelesnek, mert a kérdéses cikkekben forrásmegjelölés sem szerepelt.

A Buzzfeed szerint Mikkelson azért plagizált, hogy növelje a lap olvasottságát. Már 2014 óta rutineljárásnak számított, hogy a gyorsaság kedvéért először egy az egyben átvette például az ismert emberek halálhírét máshonnan, majd utóbb átszerkesztette.

Az álnevek használatának egyik oka az volt, hogy a valóságosnál nagyobbnak tűnjön a stáb, de Mikkelson akkor is álnevet használt, ha attól tartott, hogy a téma miatt rászállnak a gyűlölködő olvasók. Visszafogottnak azonban e téren sem volt nevezhető: az egyik kitalált szerzőnek, Jeff Zarronandiának még Pulitzer-díjat is kreált. Zarronandia a republikánus jobbszél gyanús üzelmeit feltáró oknyomozó anyagokkal is jelentkezett, és most a Buzzfeed azt is kiderítette, hogy azokat fiktív elemekkel tarkította.

Mikkelson szerint élvezte, hogy a Zarronandia cikkein kiakadt olvasók egy nemlétező ember politikai irányultságán rugóznak. A Snopes azonban sehol nem jelezte, hogy álnévről van szó, ami túlmutat Mikkelson személyes felelősségén, és a világon mindenhol etikátlan szerkesztői eljárásnak számít. A Snopes a belső vizsgálat nyomán Mikkelson álneves szerzőit most mindenhol "Snopes-stáb"-ra cseréli, a problémás cikkekből kiszedik a hirdetéseket és a fiktív részeket, és remélik, hogy a botrányra nem megy rá a lap.

A szerkesztőség vezetői a botrányra reagáló közleményben köszönetet mondtak a Buzzfeed szerzőjének a kiváló munkáért.