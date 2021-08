Karácsony: Nagy a tét mind a két oldalon, nekünk a hazánkról van szó, nekik meg a szabadlábon töltött éveikről

Kezdődhetne valahogy úgy egy vicc. hogy a Fidesz, a KDNP, a Fidelitas és Lezsák Sándor Nemzeti Fórumának jelöltjei elindulnak az előválasztáson, hogy az emberek eldöntsék, ki legyen a jobboldal jelöltje a parlamenti választáson.

A felcsúti stadion árnyékában meghúzódó hétvégi házban meghozott döntésekkel szemben valami ilyesmivel próbálkozik most a másik oldal. Hogy milyen eséllyel, arról a napokban írt remek elemzést Magyari Péter, Választás jön az uradalomban címmel.

Hogy a gyakorlatban ez egyelőre milyen szokatlan és fura műfaj itthon, az szerdán délután is remekül látszott. Képzeljenek el egy kampánynyitót, ahol egyáltalán nem derül ki, hogy ki a színpadon álló politikus ellenfele, akit le kell győzni. Mármint persze tavasszal majd nyilván a Fidesz a rivális, de még előtte döntésre kell jutni, hogy az ellenzéki oldalon ki állhat ki Orbán emberével. Ilyen kampánynyitón voltam.

A hétfőn elindult aláírásgyűjtés mellett ugyanis már a saját kampányát is berúgta a II. kerületben induló Tordai Bence. Ő a Párbeszéd, az MSZP, a Momentum, az LMP és a Márki-Zay féle MMM támogatását élvezi. Az ellenfele - akinek a neve egyáltalán nem hangzott el, de még csak összekacsintósan, utalás szintjén sem - a DK-s Kálmán Olga lesz. Jó, nem annyira izgalmas összecsapás ez, mint a zuglói, ahol félretették a finomkodást, és rögtön egymásnak esett az MSZP-s Tóth Csaba és a Momentum által támogatott Hadházy Ákos. De legalább két médiaérzékeny jelöltről van szó.



A párbeszédes Tordai Bencének volt néhány olyan parlamenti akciója (CÖF, CÖF, CÖF vagy a Kövér Lászlótól kicsalt sokmilliós büntetések), ami miatt lehetett arra számítani, hogy talán lesz valami váratlan a kampánynyitón. De nem volt ilyen.

Az rögtön kiderült, hogy a délután ötórai kezdés nem a legideálisabb időpont, nem voltak sokan a Margit körúti Átriumban, de azért talán valamivel több volt az érdeklődő, mint a stábtagok és a meghívott politikusok. Utóbbiakból bőven akadt, szerencsére nem kapott mindenki szót, mert aligha fértek volna bele a focimeccsnyi másfél órába.



A tengeri lovaglásos nyaralásból hazatérő Tüttő Kata főpolgármester-helyettes a korábbi II. kerületi, jelenleg zuglói polgármester Horváth Csabával beszélget a nézőtéren Fotó: botost/444.hu

Most egy ideig nem mondhatom azt, hogy milyen régen jutott eszembe például Baja Ferenc, mert most például nemcsak eszembe juthatott (volna valamiért), de láttam is az embert, akiről a régi motoros MSZP-s szobrát lehetne megmintázni.

Baja Ferenc Fotó: botost/444.hu

A színpadra is lépő politikusok Bajához képest már más generációt képviseltek, bár a beszélgetés kevésbé volt innovatív. Úgy indult, mint egy TED-előadás, amiben a szónok mosolyogva, lazán, baromi sokszor elmondja a csapat szót. De tényleg nagyon sokszor.

Torda Bence Fotó: botost/444.hu

Az sem sokat segített, hogy az ezután elvileg talkshow-vá váló műsorban a kérdező Barabás Richárd, Újbuda alpolgármestere, a Párbeszéd szóvivője volt. Aki azzal kezdte, hogy bár ismeri Tordai programját, de majd úgy tesz, mintha nem ismerné. Aztán közölte, hogy „picit kötözködni fogok”, ami annak az ezer százalékos felvezetése, hogy semmiféle kötözködés nem lesz.

Kapaszkodjanak meg, a kötözködés az volt, hogy őt mindig is lenyűgözte Tordai szociális érzéke, baloldalisága, miért indul mégis a II. kerületben? Mintha nem MSZP-s politikus, Örsi Gergely nyerte volna itt a polgármesterválasztást 2019-ben, ahogy korábban - a közönség soraiban egyébként felbukkanó - szintén MSZP-s színekben Horváth Csaba is irányította a kerületet. Vagyis nyerhető kerület.

A másik „kötözködése” a viccelődés volt a méhlegelőkkel.

Lehetett volna még dolgozni azokon a diákon is, amiket kivetítve összefoglalták Tordai politikáról alkotott elképzeléseit és céljait. Ezeken 3-4 szópár állt, például: rezsimbontás - zöld átállás. A több zöld, kevesebb narancs szlogennél azért időnként sikerült kicsit részletesebben kifejtenie Tordainak, miről mit gondol, bár így is maradtak olyan közhelyek, hogy a politika uralkodás helyett legyen szolgálat, az emberekért és a környezetért való aggódás összeegyeztethető, a világvége és a hónap vége nagyon hasonlóak, már amennyiben a fizikai lét nincs biztosítva egyik esetben sem.

Tordai Bence és Barabás Richárd Fotó: botost/444.hu

Csikorgott még az a rész is, amikor Tordai és Barabás Richárd mellé felváltva hívtak fel a színpadra politikusokat. Előbb a kerület MSZP-s polgármestere, Örsi Gergely huppant le, hogy arról beszéljenek, hogyan tudna harmonikusan együtt dolgozni a helyi országgyűlési képviselő a kerület vezetőjével. Első dolguk a II. kerületi rendelőktől elvett források visszaszerzése lenne, a kormány ugyanis a járvány kellős közepén 10 milliárd forintot elvont. Ami Tordaiék szerint azért is különösen fájó, mert Varga Mihály pénzügyminiszter a kerület egy részének az országgyűlési képviselője. Tordai azt mondta, azonnal elkezdene lobbizni a Karácsony-kormány egészségügyi miniszterénél az ügyben, csak árulja el neki a főpolgármester, hogy kinek tervezi odaadni a posztot, mert már most netwörkölne vele.



Örsi Gergely Fotó: botost/444.hu

Örsi polgármester és Tordai az eddigi közös munkájuk sikereként említették, hogy egyelőre sikerült megakadályozni, hogy az egykori OPNI területén lévő lipótmezei egészségügyi szolgálati lakásokból kiköltöztessék az ott élőket. Együtt dolgoztak a Bem téri Radetzky-laktanya megmentésén is, amit Tordai kissé félreérthetően sikernek nevezett, majd Örsi korrigálta, hogy valóban sikerült közösen mozdulniuk, de végül nem sikerült megakadályozniuk a szinte teljes bontást. De szerintük a Radetzky-laktanya is jó példa arra, hogy vissza kell adni olyan önkormányzati hatósági jogköröket, amiket a Fidesz elvett. Ezekkel ugyanis hatékonyan lehetne védeni a helyi értékeket.

Meglepő dologban nem értettek egyet. „Bárány, juh és egyéb legelő, nem biztos, hogy ezekben olyan nagy lesz köztünk az összhang” - mondta Örsi. Nem volt ez bővebben kifejtve, Örsi alighanem a rendszeres fűnyírás híve.



Tordai bemutatott két másik budai jelöltet is, mindkettő momentumos. Újbuda alpolgármestere, Orosz Anna a XI. kerületben indul, Hajnal Miklós a szomszéd várban, a XII. kerületben. Orosz Anna vetélytársa a DK-s Gy. Németh Erzsébet, Hajnalé a szintén DK-s Komáromi Zoltán, de ők sem foglalkoztak előválasztásos ellenfelükkel.

Hajnal Miklós, Orosz Anna, valamint a házigazda és a műsorvezető Fotó: botost/444.hu

A három politikus szerint a Duna-part fejlesztésében tudnának együttműködni. Orosz szerint olyan forróságban, ami idén nyáron már rendszeres volt, a folyópart felértékelődik. Rossz példa szerintük, hogy a Lágymányosi-öbölben egy vállalkozó a szerződésre fittyet hányva fizetős stranddá alakított egy partszakaszt, ami szerintük elfogadhatatlan, jó példa pedig a Római-part, ahol ingyenes strandot alakítottak ki.

Szóba került még az oktatás. Itt Tordai olyan hangulatba került („sírni van kedvem, amikor hallom a közoktatásból a mindenfélét, mi már kimenekítettük a gyerekeinket a közoktatásból”), hogy Oroszékat kérte meg, mondjanak valami biztatót. Orosz azt a példát hozta fel, hogy a Meseország mindenkié könyv megjelenése után a kormánymédia azt kérdezte Újbuda vezetésétől, hogy betiltatják-e az óvodákban a könyvet. Az óvodák ugyanis még önkormányzati fennhatóság alatt vannak, az iskolákat már átvette az állam. Oroszék azt válaszolták, hogy az önkormányzat megbízik a pedagógusaikban, szabadságot adnak nekik, ők tudják, mi a legjobb a gyerekeknek, nem adnak ki központi utasításokat. Hajnal pedig azt mondta, hogy az a céljuk, hogy minden diáknak középfokú programozói képessége legyen, és legalább egy idegen nyelvet beszéljen, amikor kikerül a középiskolából.

És éppen ettől volt furcsa az egész beszélgetés, hiszen vagy helyi témák jöttek elő (Hajnal a Testnevelési Egyetem bővítése miatti fakivágásokat hozta elő) vagy országos ügyek, nagy egyetértésben, de az nem, hogy mi különbözteti meg a programjukat a DK-sokétól. Persze lesz majd vita a jelöltek között is, de most megjósolhatóan az leginkább arról szól majd, ki tudja élesebben bírálni Orbánt és rendszerét. Olyan sok izgalmat ez így nem tartogat. Leszámítva persze a zuglói csatát Tóth és Hadházy között.

Szabó Tímea nem mérges üzemmódban Fotó: botost/444.hu

Beszélgettek még Szabó Tímeával, a Párbeszéd frakcióvezetőjével és társelnökével is. A Tordaival gyorsan megtalált közös alap az a fejenként 10 millió forint volt, amivel megbüntette őket eddig Kövér László. („Jövőre már a fideszesek fognak rosszalkodni, mi meg hagyjuk őket” - mondta erre Tordai.) Mindketten egyetértettek abban, hogy az állandó háborúskodás helyett („ami mérgezi az elménket, lelkünket”) a törődő társadalmat kell majd erősíteni. Szabó Tímea szerint ebben a háborús mentalitásban egyre betegebbek vagyunk, egyre rosszabbul érezzük magunkat. Most, hogy nincs parlament, van ideje az emberek közé menni, többen csodálkoznak, hogy mosolyog, pedig a parlamentben olyan mérges mindig. „Amilyen cinikusan viselkednek a fideszes képviselők, ott nem csoda, hogy mindig mérges vagyok” - mondta Szabó. Szerinte most már pániklopás megy a kormányoldalon, érzik, hogy végük lesz, és „mi majd visszaszerezzük szépen egyesével az ellopott közvagyont”.



Az elszámoltatás volt a témája a Karácsony Gergely főpolgármesterrel folytatott beszélgetésnek is. A miniszterelnök-jelöltségért harcba szálló Karácsony volt a legoldottabb az összes vendég közül. „Nagyon mosolyogsz a rád nehezülő felelősséghez képest” - mondta neki Barabás Richárd beszélgetésfelelős, amire Karácsony úgy válaszolt: „én mindig mosolygok”.

Szinte kedélyesen beszélt arról is, hogy „ha van valaki a magyar politikában, aki szokva van ahhoz, hogy kapja az ívet, az én vagyok. Tudom, hogy másnak is jut belőle, de csak a múlt héten 10 millió forintot költöttek rám csak a Facebookon.”

Ezeket szerinte ki kell bírni. Egyszer tűnt felpaprikázottnak, amikor szóba hozta az egyik kormánylap címlapját. „Van egy szennylap, van rajta egy térkép: Budapesten hol zaklatják a koldusok az embereket” - kezdett bele Karácsony. Miután ő is kampányol, elsüthette, hogy számos emberrel szóba elegyedett mostanában, de egyet kiemelt közülük. Egy kerekesszékest, akinek mindössze 70 ezer forint a jövedelme, ebből 40 ezer forintot elvisz az albérlete, kéregetésből egészíti ki a pénzét, különben éhen halna.

Karácsony is mondott olyan közhelyeket, hogy a demokráciában a nép uralkodik a demokráciában, nem a népen uralkodnak, Magyarországon most demokráciadeficit van.

Két témába ment bele kicsit részletesebben. Az egyik, hogy kormányfőként hogyan tudná érvényesíteni a magyar érdekeket, miközben konszolidálná a most elég karcos magyar diplomáciát.

Karácsony szerint most abban az állapotban vannak a keleti-közép európai államok, amiről Ivan Krasztev bolgár politológus írt nemrég. Míg a rendszerváltás után elkezdték utánozni a Nyugatot, most erre adott dacreakcióként lázadnak ellene, mint egy kamaszgyerek. Ez két véglet, még ha az egyik - a tanuló időszak - kicsit közelebb is van a jó úthoz.

De amit most csinál a kormány, az Karácsony szerint nettó hazaárulás.



Az, hogy az Európai Unió egy erősebb, és a szociális értékeket jobban hangsúlyozó közösség legyen, az a periférián lévő országok érdeke. „Az a fajta rossz értelemben vett kurucosság, hogy mi blokkoljuk az Európai Unió bizonyos folyamatait, például a szociális pillér megerősítését, ez nettó hazaárulás, mert ez pont egy nemzeti érdek magyar perspektívából”.

„Az a jövőkép, amit én Magyarországnak nagyon nagyon szeretnék adni, az egy erősebb Európát és egy erősebb lokalitást feltételez, és ebben az értelemben egy kevésbé cezaromán és központosító és mindenkivel háborúban lévő kormányzatot” - közölte a miniszterelnök-jelölt. Mind mondta, szeretné megosztani a saját miniszterelnöki hatalmát egy kicsit fölfelé és lefelé, mert egyszerűen azt gondolja, hogy így jobb döntések fognak születni globális meg lokális szinten.

És a másik, bővebben kifejtett téma volt az elszámoltatás. Karácsony szerint egy nagyon népszerű téma az ellenzéki nyilvánosságban. „Helyes, hogy így van, mert az a pénz és az a vagyon, amit elvettek, az visszajár”. A főpolgármester úgy látja, hogy „ebben a társadalomban soha nem lesz béke, hogyha azt a harcot nem vívjuk meg, hogy az emberek igazságérzetének megfelelően igazságot szolgáltatunk számos ügyben. Sokan azt gondolják, hogy ez lehetetlen dolog, gúzsba kötve táncol majd az új kormány. Ez nem igaz. Azokat a nyomozó hatóságokat, amelyek egy normális demokráciában működnek, működtetni kell, és az európai ügyészséghez is lehet csatlakozni”. Megemlítette, hogy a Fővárosi Önkormányzat által tett feljelentések többségében most is van nyomozás, mert olyan penetráns dolgokat találtak, hogy a hatóságok nem tehetik meg, hogy ne foglalkozzanak velük. Karácsony a Főtávot és a Biodómot említette, és még egy ügyet, ami most kiesett a szekrényből.

Az szerinte triviális, hogy ezek az ügyek mennek majd. De az is fontos szerinte, hogy jóvátétel is kell. „Magyarországon sok mindent újra kell kezdeni. A rendszerváltáskor, amikor én 14 éves voltam, és ott voltam kint az utcán, amikor szobrokat döntögettünk, és azt gondoltam, hogy vége a történelemnek, mert mostantól demokráciában fogunk élni, egy csomó hit és remény volt bennünk”. Szerinte ahhoz, hogy az emberek igazságérzetét szolgáló új rendszer legyen, jóvá is kell tenni azokat a károkat, amiket az embereknek okozott a Fidesz-kormány.

„Ez majdnem annyira fontos, és erről sokkal kevesebbet beszélünk. Azért mert XY börtönbe fog kerülni, attól még a rokkantnyugdíjasnak nem lesz meg az ellátása, a trafikos nem kapja vissza a trafikját, a gazdák nem kapják vissza az elvett földjeiket. Beszéljünk erről is: az elszámoltatásra és a jóvátételre is szükség van” - közölte Karácsony.

Karácsony szerint a Fideszt nem fogják tudni megverni pénzben és médiában. (Ezzel aligha lehet vitatkozni, az Átriumtól 10 lépésre is van kint egy kormányzati emojis plakát, ami Gyurcsány visszatérésével riogat.)

A főpolgármester szerint azzal nyerhetnek jövő tavasszal, „ha a választás időszakában több csillogó szemű ember fog kampányolni mellettünk, mint mellettük. Nekik fognak kampányolni fizetett emberek, megfélemlített pedagógusok, közmunkások, polgármesterek, akiknek kiadták, hogy hozni kell a szavazatokat. De ez nem ugyanaz, mint amikor emberek, akik hisznek abban, hogy nekik van igazuk, és segítenek, eljutnak a kistelepülésekre is azokhoz az emberekhez, akik kevésbé férnek hozzá az információkhoz”.

„Nagy a tét mind a két oldalon, nekünk a hazánkról van szó, nekik meg a szabadlábon töltött éveikről. Tehát nagy csata lesz, de ha mi leszünk többen, csillogó szemű aktivistákkal, akkor mi fogunk győzni” - közölte Karácsony.

A beszélgetés itt nézhető vissza.