Rókával, kerékpárral, kérészekkel megy itt a kampány

Az ellenzéki előválasztáson indulni akaró jelöltek szeptember 6-ig gyűjthetik az aláírásokat, fejenként 400 darabot kell összeszedniük.

Megyénként bemutatjuk, hogy kik gyűjtenek, ez a cikkünk Jász-Nagykun-Szolnok megyéről szól.

A jelöltek neve után kiemelten az a párt áll, amelynek frakciójához csatlakoznak, ha nyernek. Mögötte jelezzük, hogy melyik pártok kérik a saját szimpatizánsaikat, hogy rá szavazzanak.

Mutatjuk, hogy az adott választókerületben 2018-ban a Fidesz egyéni jelöltje hány százalékot ért el. Ahol ez az érték 45 százalék alatt van, azt az ellenzék nyerhető körzetnek tartja, ahol viszont 50 százalék felett, ott meglepetés lenne a győzelem számukra.

A megye négy körzetéből kettőben 2018-ban 50 százalék feletti eredménnyel nyert a Fidesz, de az önkormányzati választások eredményei már több helyen is azt mutatták, hogy az összefogással megszorongatható a kormánypárt. Azóta az egyik fideszes képviselő ellen már vádat is emeltek korrupció miatt.

Jász-Nagykun-Szolnok 1. - Szolnok és 13 település

2018-ban ezt a körzetet a fideszes Kállai Mária 42,09 százalékkal tudta hozni, miközben indult külön jobbikos, MSZP-s, LMP-s és momentumos jelölt is, akik összesen a szavazatok 55,41 százalékát kapták meg. Szóval még úgy is lett volna tartaléka az ellenzéki összefogásnak, ha esetleg nem mindenki szavazott volna át egy másik párt jelöltjére. Ráadásul a 2019-es önkormányzati választáson az ellenzék polgármester-jelöltje csak 252 szavazattal kapott kevesebbet, mint a Fideszé, és a testületben az ellenzék került többségbe. Nem meglepő, hogy a nyerhető körzetben hárman is indulnak az előválasztáson.

Kármán Irén - Momentum

A jogász végzettségű Kármán Irén neve lehet a legismertebb a megyei jelöltek közül, hiszen hosszú időn át újságíróként és dokumentumfilmesként dolgozott. Sokat foglalkozott az olajmaffiával, közben közeli kapcsolatba került Portik Tamással is. 2007-ben ismeretlenek elrabolták és összeverték, majd összekötözve dobták ki a rakparton. Az elkövetőket azóta sem kapták el. Az utóbbi években jogtanácsosként dolgozott a Tiszaföldvár-Martfű Ipartestületben. A jelölti bemutatkozójában azt ígérte: „Képviselőként azért fogok dolgozni, hogy a korrupciót felszámoljuk, és és az adóforintok oda kerüljenek, ahová valók: az emberekhez, az iskolákba, a kórházakba.”

Tóth Áron - LMP

A 27 éves, politológus végzettségű Tóth koordinátorként dolgozik az LMP parlamenti frakciója mellett. Az LMP honlapján található bemutatkozó szerint „lelkiismerete azt diktálja, hogy mindig a kis emberek mellé álljon a nagyurakkal szemben”.

Sziráki Pál - DK; támogatja: Jobbik, Mindenki Magyarországa Mozgalom

A DK jelöltje a Belorusz Műszaki Egyetemen szerzett gépészmérnöki diplomát a 70-es évek végén. Korábban a Jászkun Volán Zrt. vezérigazgatója volt, jelenleg a Szolnoki Városfejlesztő Zrt. felügyelő bizottságának elnöke. A pártja honlapjára feltöltött bemutatkozó szerint meghatározó szerepe volt az ország egyik legfurább szoborcsoportjának létrehozásában. Hogy Sziráki pontosan mivel járult, hozzá a hengeres potrohú, szárnyas kérészsellők násztáncát ábrázoló alkotás felállításához, egyelőre nem derült ki, de a bizarr köztéri alkotások rajongóinak nagy favoritja lehet, ha vannak még hasonló tervei a választókerületben. Egyébként szabadidejében napi rendszerességgel kajakozik és két kutyája is van.

Jász-Nagykun-Szolnok 2. - Jászberény és 13 település

A legutóbbi országgyűlési választáson a fideszes Pócs János 51,21 százalékos eredménnyel nyert mandátumot. Azonban 2019-ben, az önkormányzati választáson a kormánypárt úgy is elveszítette a körzet központját, Jászberényt, hogy novemberben megismételték a választást. Az október 13-án elszenvedett szoros vereséget egyetlen egy hónap alatt megsemmisítő kudarcba sikerült fordítaniuk. Itt egy MSZP-DK párharc várható a közös jelöltségért.

Kertész Ottó - MSZP; támogatja: Párbeszéd, LMP, Jobbik

Ha 2019-ben körzet fideszes képviselője, Pócs János sejtette volna, hogy a Magyar Arany Érdemkereszttel frissen kitüntetett jászsági állatorvos a helyére pályázik, biztos nem ír róla olyanokat Kertész Ottóról, hogy „mindenki szeretettel és tisztelettel adózik munkássága előtt”. Kertész ugyanakkor már nincs ilyen jó véleménnyel Pócsról, egy interjúban azt mondta, számára „mind a politikai akarnoksága, mind nézetei elfogadhatatlanok. Ahogy az is, hogy bárki beleszóljon abba, kit vegyenek fel a szociális otthonba, vagy ki kapjon segélyt”. Korábban volt már alpolgármester Jászberényben, még korábban pedig önkormányzati képviselő Jászkiséren. Fontos szereplője Jászberény kulturális életének, évtizedek óta részt vesz a Jászsági Évkönyv kiadásában. Az ígéri, itt helyben nem politizálni, hanem normalizálni akar.

Gedei József - DK; támogatja: Momentum

Az 54 éves ügyvéd rutinos szereplőnek számít a helyi politikában, 2002 és 2010 között kétszer is megválasztották Jászberény országgyűlési képviselőjének az MSZP színeiben, 2006-ban pedig a város polgármestere is ő lett. 2019 óta alpolgármesterként dolgozik a helyi önkormányzatban. A mostani kampányát azzal indította, hogy körbebiciklizte a választókörzetet. Talán az így gyűjtött tapasztalatai alapján jutott arra, hogy fejleszteni kell az közúthálózatot. Ha kell, török teát is tud főzni.

Jász-Nagykun-Szolnok 3. - Karcag és még 20 település

2018-ban a fideszes Kovács Sándor 55,29 százalékkal elég egyértelmű győzelmet aratott, és amikor tavaly szeptemberben a polgármester halála miatt időközi önkormányzati választást kellett tartani, az ellenzék nem is állított jelöltet, így a Fidesz 90,2 százalékkal győzte le a Munkáspártot. Ahhoz képest, hogy talán a karcagi körzet a legnehezebb terep az ellenzéknek, szinte tolonganak a jelöltek az előválasztáson.

Kozma Dániel - Momentum

A Momentum 22 éves karcagi képviselője az oldalán így jellemezte saját magát: „A Nagykunság gyermeke vagyok és az is maradok.” De a puszta helyben maradáson kívül közlekedési tervet is ígért a helyieknek.

Túró Vilmos - DK

A 27 éves Túró Vilmos Tiszaburán él, kezdetben kétkezi munkás volt, majd esti tagozaton leérettségizett, jelenleg családgondozóként dolgozik. 2022 után a szociális szféra helyzetén szeretne javítani. Problémásnak tartja az ágazatban dolgozók alacsony fizetését. „Készen állok arra, hogy stadionok építése helyett színvonalas, szakmaiságot nem nélkülöző, a mindennapokra kiterjedő szociális hálózatot építsünk ki a régiónkban” - írta a párt honlapjára feltöltött bemutatkozójában.



Lukács László György - Jobbik; támogatja: MSZP, LMP, Párbeszéd, Mindenki Magyarországa Mozgalom

Lukács László György Fotó: Bruzák Noémi/MTI/MTVA

A 38 éves jogász azon kevés közszereplők közé tartozik, akinek duplán jól jön, hogy két keresztneve is van. 2014 óta tagja az országgyűlésnek, előtte Karcagon volt önkormányzati képviselő. A parlamentben az aktívabb képviselők közé tartozik, az előző ciklusban 448, a mostaniban eddig 443 önálló indítványa volt, valamint az üléseken rendszeresen tesz fel kérdéseket a kormánytagoknak. A 2018-as választáson 32,92 százalékot ért el ebben a körzetben.

Jász-Nagykun-Szolnok 4. - Törökszentmiklós és még 22 település

Csányi Tamás - Jobbik; támogatja: DK, Momentum, LMP, Mindenki Magyarországa Mozgalom

2018-ban listáról került be a parlamentbe, bár egyéniben csak 1908 szavazattal maradt el a fideszes Boldog István mögött (miközben a körzetben volt MSZP-s, LMP-s és momentumos jelölt is). Amellett, hogy most egyedül indul, Csányi esélyeit az is javíthatja, hogy Boldog ellen azóta vádat emeltek korrupció miatt, így az sem biztos, hogy ő lesz a kormánypárt jelöltje. A Jobbik jelöltje korábban középiskolai tanár volt. A parlament honlapjára feltöltött önéletrajzában önmagáról azt írta: „A büszke magyarságtudatot tartom a legfontosabb alappillérnek az életben.”