Médiatanács: Ha melegek vannak egy filmben, attól még nem kell 18-as karika, de ha róluk szól, akkor igen

Kiadta a Fidesz homofób törvényéhez igazított, a médiatartalmak korhatár-besorolásáról szóló ajánlásait a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa, amelyről a Telex.hu írt összefoglalót. A dokumentumban egészen érdekes leírásai szerepelnek annak, hogy mi számítana a homoszexualitás népszerűsítésének, amit a törvény értelmében nem szabad 18 év alatt a fiataloknak megmutatni.

Az ajánlásból nagyjából az derül ki, hogy ha vannak egy filmben melegek, az még oké, de ha kapcsolatban vannak, egymáshoz érnek, vagy a film alapvetően nem ítéli el őket mindezért, az már nagyon nem oké. Hogy pontosan mi számít a homoszexualitás népszerűsítésének, arra a kormány sem tudott egyszer sem egyértelmű választ adni, még akkor sem, amikor Szurovecz Illés kollégám egymás után többször is kérte Gulyás Gergelyt, hogy magyarázza el, mit is szabályozott a kormány. A Médiatanács is furcsa gumiszabályokkal operál, és olyan fogalmakat használ, hogy egy film "a homoszexualitást követendő magatartásként ábrázolja, népszerűsíti". Az persze kérdés, hogy követendő példaként ábrázolja-e a homoszexualitást egy film, ami mondjuk bárhogy máshogy ábrázolja a homoszexualitást, mint hogy homofób hősök kikergetnek a kisvárosból egy meleg párt. Vagyis hogy a homoszexualitás létezésének elismerése és a melegeket ért nehézségek, bántalmazások empatikus bemutatása vajon már követendő példának számít-e.

De hogy egyszerűbb legyen a műsorszolgáltatók és forgalmazók dolga, az ajánlásban az szerepel, hogy már akkor is mérlegelni kell a korhatáros jelölést, ha "homoszexuális személyek közötti, az ezen szexuális irányultságukra való tekintettel megjelenő közvetlen kontaktus, kapcsolat, illetve a születési nemnek megfelelő önazonosságtól való eltérésnek, vagy a születési nem megváltoztatásának ábrázolása, megjelenítése a műsorszám meghatározó, lényegi eleme, a műsorszám mondanivalója (erről szól a tartalom)".

Felvonulók a 2021-es Budapest Pride-on Fotó: Halász Júlia

A Médiatanács hangsúlyozza, hogy nem általában a születési nemnek megfelelő önazonosságtól való eltérésnek, a nem megváltoztatásának, valamint a homoszexualitásnak a megjelenítése tilalmazott. Közben viszont az is szerepel az ajánlásban, hogy ha „bemutatásra kerül a születési nemnek megfelelő önazonosságtól való eltérés, a nem megváltoztatásának, valamint a homoszexualitás vagy annak népszerűsítése, a médiaszolgáltatónak mérlegelnie kell, hogy e megjelenítés indokolttá teszi-e a műsorszámnak az ebbe a kategóriába való sorolását azáltal, hogy az alkalmas a kiskorúak fizikai, szellemi vagy erkölcsi fejlődésének kedvezőtlen befolyásolására”.

Példákat is hoz a Médiatanács, hogy milyen filmekre nyomná rá a 18-as plecsnit. Ezek között szerepel az Adèle élete, a Szólíts a neveden, a Mindent anyámról és a Fiúk a klubból. Vagyis a Médiatanács szerint egy szerelmes film, amely két ember kapcsolatát mutatja be, akik történetesen melegek, az a homoszexualitás népszerűsítésének számít.