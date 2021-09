Álhír volt, hogy lóféregtelenítőt túladagolók miatt vannak tele a sürgősségi osztályok Oklahomában

Rendesen bejárta a világsajtót másfél hete a hír, hogy egy oklahomai orvos, bizonyos Jason McElya állítása szerint a bizonyos körökben covid elleni csodaszernek tekintett, kereskedelmi forgalomban, vénymentesen csak állatorvosi gyógyszerként beszerezhető féreghajtó, az ivermectin túladagolása miatt annyian kerültek sürgősségi osztályokra, hogy azok már "annyira túlterheltek, hogy még lőtt sebekkel is nehéz ellátáshoz jutni".

Nem csoda, hogy a sajtó felkapta a hírt. Az ivermectin körül elég nagy a felhajtás, mert bár az eddig végzett klinikai vizsgálatok nem igazolták, hogy hatásos volna, a laboratóriumi vizsgálatok szerint a féreghajtó a vírust is elpusztítja. Az ivermectint az embergyógyászatban is használják, de szabadon csak lóféregtelenítő formájában szerezhető be, nem emberi szervezetre szabott adagolásban. Használata így valóban veszélyes, könnyen okozhat túladagolást.

Az oklahomai hír azonban nem állta ki a komolyabb ellenőrzés próbáját, hamisnak bizonyult. Az eredeti közlő, a KFOR oklahomai tévéadó jelentősen eltorzította McElyea doktor nyilatkozatát, aki, mint kiderült, egyáltalán nem azt mondta, hogy a sürgősségi osztályok ivermectint túladagolókkal teltek volna meg. A csak vágott formában elérhető interjúban a túlterheltség egyik okaként említette csak az ivermectin-túladagolást - aminek egy másik sajtótermék, a Tulsa World napilap aznapi riportja szerint alapvetően még mindig a covid-járvány a legfőbb oka.

Nem mentegetőzöm: hibáztam. Nem jártam el kellő alapossággal, amikor egy egyetlen forrásra hivatkozó hírt pusztán azért valósnak fogadtam el, mert olyan nagy világlapok is átvették, mint a BBC, ahonnan én szemléztem. Elnézést.