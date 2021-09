Stummer János szerint feltételezhető, hogy a magyar titkosszolgálatok tényleg használták a Pegasust

"Erősen vélelmezzük" - felelte Stummer János, az Országgyűlés nemzetbiztonsági bizottságának elnöke a Magyar Hang kérdésére, hogy rendelkeznek-e a magyar titkosszolgálatok a Pegasus szofverével. Interjújában arról is beszélt, hogy ténymegállapító albizottság felállítását kezdeményezik a lehallgatási botrány kivizsgálására.

A nemzetbiztonsági bizottság elnöke részleteiben még nem számolhatott be arról, hogy eddigi vizsgálataik alapján mit találtak, így egyelőre csak arról beszélt, hogy a történtek kivizsgálására felállítandó albizottságnak milyen nagy kérdésekre kell választ találnia. "Egyrészt, hogy történt-e ilyen beszerzés. Másrészt pedig, ha igen, akkor ki, mikor és milyen felhatalmazással, és kikkel szemben használta fel a szoftvert" - mondta.

A Pegasus-botrány júliusban robbant ki, amikor egy nemzetközi oknyomozó konzrorcium, melynek Magyarországról a Direkt36 volt a tagja, feltárta, hogy több ország, köztük Magyarország is használhatta az izraeli NSO Group fejlett lehallgató szoftverét, a Pegasust, amit az okostelefonok biztonsági réseit kihasználva akár a felhasználó tudtán kívül is telepíteni lehet az eszközre, és amellyel a megfertőzött készüléken tárolt bármilyen információhoz hozzáférhetnek. Nem csupán a végpontok között amúgy titkosított kommunikációt olvashatják és a beszélgetéseket hallgathatják le, de még azt is megfigyelhetik, hogy a telefon tulajdonosa merre jár, a telefon mikrofonját bekapcsolva pedig még a beszélgetéseit is lehallgathatják.

A vizsgálatok során kiderült, hogy a szoftvert legalább két újságíró telefonjára telepítették, illetve a birtokukba került lista alapján más célszemélyeket is azonosítottak, köztük Gémesi Györgyöt, Gödöllő egykori polgármesterét és Varga Zoltánt, a 24.hu-t kiadó Central Media tulajdonosát is..

A kormány eddig azzal védekezett a botrányban, hogy Magyarországon csak és kizárólag törvényesen hallgattak le embereket. Amiben az a rémisztő, hogy akár még igaz is lehet: a magyar jogszabályok szerint gyakorlatilag bárkit, bármikor le lehet hallgatni.