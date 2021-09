Újra bárki tangózhat Pécsen, bár eddig sem volt tilos

„Pécs szerb megszállása után, 1922-ben a pécsi városvezetés betiltotta a tangót, mert túlfűtöttnek, túlzottan erotikusnak vélték a táncot az akkori döntéshozók. Erre persze a nép nagyjából fittyet hányt, viszont a rendeletet hivatalosan sosem törölték el. A mostani városvezetés a mai napon, ünnepélyes keretek között szimbolikusan elmozdította a tiltóhatározatot” – írta meg a PécsMa.

Tangó a tiltás ellenére megjelent egy riói lokálban.

Mondjuk a lépésre valójában nem volt szükség, Vámos Eszternek az Újkorban megjelent cikkét (Dübörgő húszas évek Trianon után? Jazz és modern táncok az 1920-as évek Magyarországán) alaposan félreértették, ugyanis ha a tangót és a többi táncot be is tiltották a városban 1922 tavaszán, 1922 őszén akkor is visszavonták a tiltást – írja a cikk szerzője a Tumblren.