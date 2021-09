Üzent a kínai jegybank: minden kriptovalutával történő tranzakció illegális

A kínai jegybank bejelentése szerint minden kriptovalutával történő tranzakció jogsértő, és ezeket be kell tiltani, írja a Bloomberg. Bár a bejelentés egyáltalán nem előzmény nélküli, de az eddigi legkomolyabb jelzése annak, hogy Kínában tényleg a teljes kriptopiac felszámolására készülhetnek.

A kínai jegybank honlapján megjelent közlemény szerint a kriptovaluták, például a bitcoin vagy a Tether nem a központi bankok vagy egyéb állami hatóságok által kibocsátott úgynevezett fiat pénzek, ezért nem lenne szabad kereskedni velük a piacon. A jegybank egyben kiemelte, hogy e digitális fizetőeszközökkel történő minden tranzakciónak, így például a külföldi szolgáltatókkal való együttműködésnek is jogsértő pénzügyi tevékenységnek kell számítania.

Fotó: JAKUB PORZYCKI/NurPhoto via AFP

A bejelentés hatására 5,5 százalékot esett a bitcoin árfolyama pénteken. A kínai jegybank ráadásul éppen egy olyan időszakban ment neki a kriptovalutáknak, amikor a világ pénzpiacai amúgy is aggódva nézik a kínai híreket, hiszen a több mint 300 milliárd dollárnyi adósságot görgető gigantikus ingatlanfejlesztő cég, az Evergrande a csőd szélén táncol.

Azt egy ideje már lehetett látni, hogy a kínai vezetés nem nézi jó szemmel az alternatív, decentralizált vagy egyszerűen csak nem állami felügyelet alatt álló pénzügyi szolgáltatásokat: tavaly év végén például megakadályozták, hogy a világ egyik leggazdagabb embere, Jack Ma tőzsdére vihesse a fintech vállalatát, az Ant Groupot, és azóta elég egyértelmű jelzéseket adtak azzal kapcsolatban, hogy például a lakossági mikrohitelezés terén nem szívesen látnának digitális eszközöket fejlesztő magánszereplőket. Ugyanígy, Kína idén elkezdte kiszorítani az országból a súlyos környezeti terheléssel járó bitcoin-bányászatot is.

A Bloombergnek nyilatkozott a szingapúri kriptopiac, a Luno regionális vezetője, Vijay Ayyar, aki szerint a kínai kormány korábban is mondott már hasonló hangvételű dolgokat a kriptopénzekkel kapcsolatban, de most eleve idegesek sokan a piacon, mivel az amerikai tőzsdefelügyelet is nemrég jelezte, hogy szigorúbb szabályozásra lenne szükség, ráadásul az Evergrande sztorija miatt eleve feszültebb mindenki, azaz egy ilyen hír megjelenése után nem meglepő, hogy eladási láz kezdődik.

Ezeket a folyamatokat az is magyarázhatja Kínában, hogy Peking nagy erővel fejleszti a saját digitális pénzét, amit nem is nagyon burkoltan a techcégek digitális eszközeinek állami verziójaként terveznek majd bevetni.