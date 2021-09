Az esküdtszék bűnösnek találta R Kellyt zsarolás és szexkereskedelem vádjában

A hét férfiból és öt nőből álló esküdtszék Brooklynban bűnösnek találta R Kellyt, az 54 éves R&B-szupersztárt abban, hogy ő volt a vezetője annak a chicagói központú hálózatnak, ami több évtizeden át zsarolt és zsákmányolt ki szexuálisan fekete nőket és gyerekeket.

R Kelly 2019. szeptember 16-án Chicagóban. Fotó: Antonio Perez/AFP

Mind a 9 vádpontban kimondták Robert Sylvester Kelly bűnösségét, ez a Guardian szerint jelentős #MeToo-győzelem a fekete nőknek és lányoknak.

Több szemtanú elmondta, hogy még akkor, amikor kiskorúak voltak, R Kelly perverz és brutális módon bánt velük egy olyan rendszerben, amit több mint két évtizedig működésben tartott.

A nők történetei széles körben elterjedtek a Surviving R Kelly című, 2019-es dokumentumfilmnek köszönhetően. A filmben bemutatták, hogy R Kelly támogatóinak egy csoportja évtizedekig megvédte Kellyt és elnémította az áldozatait. Hónapokkal a film megjelenése után Kellyt letartóztatták szövetségi vádakkal zsarolás és a nők és lányok szexuális kizsákmányolását tiltó Mann-törvény megsértése miatt.

R Kellyt a legtöbben az 1996-os, a Space Jamben is hallható I Believe I Can Fly című száma miatt ismerik.