Ma eldől, kik lesznek a Fidesz kihívói

Zugló MSZP-s polgármestere most először szólalt meg, mióta Tóth Csaba visszalépett az előválasztáson. „Én is azt szeretném, ha a politika tisztább lenne, de egy méltatlan vád nem eredményezné azt, hogy egy ellenzéki politikus sok év munka után kiszáll, mert elege van” - mondta a Klubrádiónak. Támogatni fogja Hadházy Ákost is, de „nyilvánvalóan bizonyos emberi kérdéseket még rendeznünk kell”. Szerinte Tóth megnyerte volna a versenyt, ha nem száll ki. Pedig a visszalépéshez bizonyára az is kellett, hogy úgy tűnik, a zuglói választók már nem őt akarják.

Tóth Csaba egyedül maradt, majd kapitulált Fotó: Bruzák Noémi/MTI/MTVA