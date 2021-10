Márki-Zay Péter helyet kért mozgalmának az ellenzéki összefogásban

Az előválasztáson elért eredményére, illetve a mozgalma által támogatott jelöltek eredményére tekintettel Márki-Zay Péter pénteki sajtótájékoztatóján azt kérte az ellenzéki előválasztásra összefogott hat politikai párttól, hogy ezentúl hetedik szereplőként az ő szervezete, a Mindenki Magyarországa Mozgalma is legyen jelen az egyeztetéseken. Arról is beszélt, hogy mozgalma önálló frakciót alapítana a parlamenti választások után, így "a korrupcióellenes konzervatívoknak" is lenne frakciójuk a parlamentben.

Márki-Zay Péter a Kossuth tér sarkán, a Parlament előtt tartott sajtótájékoztatót 2021. október 1-én, pénteken, miután egyeztetett Karácsony Gergellyel az ellenzéki miniszterelnök-jelölt választás második fordulója előtt. Márki-Zay a harmadik, Karácsony a második helyen végzett az első fordulóban, arról egyeztetnek, hogy melyikük lépjen vissza a másik javára, az első forduló győztesével, Dobrev Klárával szemben. Fotó: Szász Zsófia / 444

Márki-Zay Péter 125 ezer szavazattal harmadik helyen végzett az előválasztáson, így bejutott a második fordulóba, ahol az előválasztók Dobrev Klára, Karácsony Gergely és közte választhatnak. Karácsony és Márki-Zay azonnal egyeztetésekbe kezdett arról, hogy valamelyikük lépjen vissza a másik javára. Márki-Zay szerint abban sikerült megállapodniuk, hogy a második fordulóban miniszterelnök-jelölt/miniszterelnökhelyettes-jelölt felállásban folytatják, de abban, ahogy mondta, "még nyilvánvalóan nem értünk egyet, hogy melyikünk mögé sorakoznának fel nagyobb arányban a magyar választópolgárok minél nagyobb tömege". Abban azonban egyetértenek, hogy bármelyiküknek nagyobb esélye van Orbán Viktor legyőzésére az előválasztások első fordulóját megnyerő Dobrev Klárával szemben.

"Mindannyiunk számára tisztán látható, hogy amennyiben egy hármas verseny bontakozik i, annak az a nagyon nag kockázata, hogy Dobrev Klára 34 százalékos támogatottságával és kétszázezres mobilizálható táborával a miniszterelnök-jelöltünk lesz" - mondta Márki-Zay, aki saját bevallása szerint a Karácsonnyal folytatott egyeztetések előtt már a Momentumnál is járt, és a támogatásukat kérte.

Márki-Zay arról is beszélt, hogy a Karácsonnyal folytatott egyeztetéseken programjaik eltéréseiről is szó esett, mert abban egyetértenek, hogy csak mindkettejük számára elfogadható programmal lehetséges a miniszterelnök-miniszterelnök-helyettes felállás. Egyetértenek például a szakértői kormány ötletében, amit Márki-Zay vetett fel.

Akadnak persze nézeteltérések. Márki-Zay külön is hangsúlyozta, hogy vannak kérdések, amiben inkább Dobrev Klárával ért egyet. Ilyen például a Fidesz alkotmányos rendjének lebontása. Mint mondta, ő maga is egyetért Vörös Imréék elemzésével arról, hogy azok a törvények, amik kizárólag egy párt hatalmának bebetonozását szolgálják, már csak emiatt is alkotmányellenesek. Ő azonban úgy értelmezi, hogy ezek megsemmisítéséhez nincs is szükség törvényalkotásra, azok az ellenzék győzelmével semmisnek minősülnek, "az első naptól érvénytelen lesz a legfőbb ügyész, vagy a médiahatóság kinevezése". Szerinte ez "nem a jogállamiság felszámolása, hanem a hiányzó jogállamiság helyreállítása".

Hogy most mi lesz? Márki-Zay szerint folytatják Karácsonnyal az egyeztetéseket, hétfőn Hódmezővásárhelyen lesz egy forduló. Közben elemzik a helyzetet, például közvélemény-kutatásokat készítenek arról, hogy melyiküknek lenne nagyobb esélye Dobrev és Orbán legyőzésére a másik visszalépése esetén. "Remélhetőleg egy héten belül ezt a kérdést el tudjuk dönteni" - mondta.

Zárásként arról beszélt, hogy a DK vezetésével nem lehet leváltani Orbánt, mert "Gyurcsány Ferenc elutasítottságát nem lehet letagadni". A kérdésre, hogy nem tart-e attól, hogy az ellenzéken belüli viták miatt lemorzsolódnak a szavazók, azt felelte, hogy az ellenzéki összefogás az orbáni választási rendszer miatt létrejött kényszerkoalíció, vannak nézeteltérések. De most el kell fogadni, hogy mindenkinek össze kell fogni, ahogy azt is, hogy vannak választók, akiket a DK, és vannak, akiket a Jobbik riaszt el.