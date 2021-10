Őrizetbe vették Mihail Szaakasvili volt grúz elnököt

Hazatérte után egyből őrizetbe vették Georgiában (Grúzia) Mihail Szaakasvili volt államfőt, akit két büntetőügyben már elítéltek, és még kettőben vád alá helyeztek.

Mihail Szaakasvili 2012-ben, még Georgia elnökeként. Fotó: VANO SHLAMOV/AFP

Szaakasvili, aki az elmúlt éveket Ukrajnában töltötte - ahol Odessza kormányzója is volt -, pénteken maga jelentette be hazatérését. Nem sokkal később Irakli Garibasvili miniszterelnök már az elfogásáról számolt be.

Szaakasvili az utolsó szovjet külügyminiszter, Eduard Sevarnadze hatalmát megdöntő 2003-as georgiai rózsás forradalom kulcsfigurája volt, 2004-2013 között volt Georgia elnöke. Kormányzása idején vívott Georgia vesztes háborút Oroszországgal 2008-ban. Elnöki megbízatásának lejártával hagyta el szülőhazáját, ahol négy ügyben is büntetőeljárás indult ellene.

Két ügyben már elítélték, 2018 januárjában három év börtönre ítélték, mert a bíróság szerint szerepe volt egy volt bankvezér, Szandro Girgvliani meggyilkolásában. Fél évre rá hat év börtönre ítélték Valeri Gelasvili képviselő megveretése miatt. (Via MTI)