A szélsőjobb helyett mégis a centrumpártok kormányozhatnak Ausztriában, küszöbön a megállapodás

Napok óta tartó tárgyalások után a jobbközép ÖVP, a szocdem SPÖ és a liberális Neos elnökei a bécsi Hofburgban együtt jelentették be Alexander Van der Bellen osztrák szövetségi elnöknek, hogy mindent megtesznek a közös kormányalakításért. Bár vannak még nyitott kérdések, a jelek szerint az osztrák centrumpártok (mínusz Zöldek, ők most nincsenek benne a buliban) második nekifutásra képesek lesznek megállapodni. Ez azt is jelenti, hogy a szélsőjobbos FPÖ marad ellenzékben, annak ellenére, hogy ők kapták a legtöbb szavazatot a szeptemberi választásokon.

photo_camera Alexander van der Bellen osztrák szövetségi elnök mellett Beate Meinl-Reisinger Neos-elnök, a jövendő ÖVP-s kancellár Christian Stocker, valamint az SPÖ-t vezető Andreas Babler Fotó: MAX SLOVENCIK/AFP

Emlékeztetőül: az FPÖ szeptemberben 29 százalékos eredménnyel nyert, megelőzve az ÖVP-t (26,5 százalék) és az SPÖ-t (21 százalék). A szélsőjobb elleni politikai karantént tartani akaró Van der Bellen ennek ellenére nem az FPÖ-elnök Herbert Kickl-t, hanem a Néppárt vezetőjért kérte fel elsőnek kormányalakításra. Ez a próbálkozás azonban hosszas szenvedés után kudarcot vallott: január elején előbb a kisebbik harmadik, a Neos jelezte, hogy ők nem kérnek a további politikai alkudozásból, a programok közötti különbségek áthidalhatatlanok, majd pedig az ÖVP és az SPÖ is bedobta a törülközőt.

Így a szövetségi elnök januárban kénytelen volt már Kickl-t felkérni, az FPÖ és az ÖVP pedig el is kezdte a kormányalakítási tárgyalásokat - ez lett volna az első alkalom a II. világháború óta, hogy Ausztriának szélsőjobboldali kancellárja lett volna. Végül azonban ezek a tárgyalások sem vezettek eredményre, így a labda visszagurult a három centrumpárthoz, akik újra nekigyürkőztek, hogy megállapodjanak egymással.

Bár a vártnál ez most is nehezebben haladt, úgy tűnik, mostanra az alapvető kérdésekben nagyjából egyezségre jutottak. A két nagyobbik párt, az ÖVP és az SPÖ csütörtökön megkötötték a költségvetési alapmegállapodást, ami a közös kormányzás fundamentuma lenne.

Az őszi nyüglődéshez hasonlóan most is be akarják vonni azonban harmadiknak a liberális Neost, mert nélkülük csak egyetlen fős lenne a többségük a Nationalratban - a Neos pedig most nyitottnak tűnik. Bár a párton belül továbbra is vannak kritikusai a kormányra lépésnek, mert attól tartanak, hogy a programjukból keveset tudnának hatékonyan képviselni, a személyi kérdésekben úgy tűnik, elérik fő céljukat, vagyis megszerzik a külügyi és az oktatási tárcát.

photo_camera Koalíciós hintó érkezik a Hofburgba Fotó: ALEX HALADA/APA-PictureDesk via AFP

Szombaton az ÖVP, az SPÖ és a Neos elnökei, Andreas Babler és Beate Meinl-Reisinger együtt mentek a Hofburgba, hogy tájékoztassák a szövetségi elnököt a kormányalakítással kapcsolatban.

„Nagyon bízom benne, hogy képesek leszünk véglegesíteni a közös kormányprogramot”

– hangsúlyozta ezután Christian Stocker, az ÖVP első embere.

Ez alapján türkiz-vörös-rózsaszín hárompárti koalíció jöhet Ausztriában. A kancellár Christian Stocker lehet, akit az ÖVP delegál - nyolc éve lényegében mindig a jobbközép Néppárt adja az osztrák kancellárt.

(Die Presse, Der Standard)