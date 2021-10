Márki-Zay hajlandó visszalépni, ha Karácsony Gergely nem enged

Miután vasárnap délben Karácsony Gergely megüzente, hogy nem lép vissza a második fordulóban, pár órával később Márki-Zay Péter is tartott egy Kormányváltó gyűlést. A két miniszterelnök-jelölt elvileg hétfőn kezd egyeztetni arról, hogyan győzzék le Dobrev Klárát és a DK-t. A tárgyalás előtt erődemonstrációként vasárnap délután Márki-Zayék követői megtöltötték a Fővám teret. Márki-Zay meg is jegyezte a monogramját skandáló követőinek, hogy jóval többen vannak, mint ahányan Karácsony délelőtti rendezvényén jelentek meg.

Elmondta, hogy abban már megállapodtak Karácsony Gergellyel, hogy együtt mennek tovább a második fordulóra, csak abban nincs még egyetértés, hogy melyiküknek van nagyobb esélye arra, hogy a másik csapatát is maga mögé állítva, közös győzelmet arasson a választáson is. Szerinte neki van nagyobb esélye, hogy 2022-ben meggyőzze a bizonytalanokat.

Ugyanakkor Márki-Zay elismerte, hogy Karácsony középen áll a Fidesz és a baloldal között. Amíg az nem valószínű, hogy Márki-Zay szavazói a visszalépése esetén átmennének Dobrev Klárához, addig Karácsony visszalépése esetén már fennállna ez a veszély. A következő napokban ezeket a szempontokat mérlegelik, felméréseket elemeznek. Márki-Zay azt szeretné tudni, hogy milyen felállásban tudnak nyerni.

„Rajtam nem fog száradni egy Dobrev Klára-győzelem és ezáltal Orbán Viktor újabb 4 éve.”

A Jobbik vezetőségét hibáztatta, amiért nem álltak be mögé, amivel csendben a DK-t támogatják. Ezért a Jobbik aktív támogatása nélkül túl kockázatosnak tartaná, ha hárman indulnának a második fordulóban.

Márki-Zay kijelentette, hogy ő nem fog hiúsági kérdést csinálni a visszalépésből. „Ha ő nem, én félre fogom rántani a kormányt.”

Elmondta, hogy nem az ő lelkiismeretén fog száradni, hogy Dobrev Klára legyen az ellenzéki miniszterelnök-jelölt, és Orbán Viktor maradjon hatalmon. Szerinte államférfiúi felelősség, hogy ne hagyják Orbán Viktort győzni. Többször elmondta, hogy ezt nem tartja pártmutyinak.

Úgy gondolja, hogy még a DK-s szavazóknak is az az érdekük, hogy ne Dobrev Klára legyen a közös ellenzéki miniszterelnök-jelölt, mert akkor nagy eséllyel Orbán Viktor lesz a következő miniszterelnök. „Ahhoz kell a második forduló, hogy ezt a veszélyt el tudjuk hárítani. Mindenkinek el kell mennie a második fordulóban, különben marad Orbán Viktor.” Beszélt arról is, hogy a DK egy olyan adatbázist épített fel, amivel bármikor tudnak 200 ezer embert mobilizálni. De szerinte jövő tavasszal 3 millió emberre lesz szükség. És ha ma valahol megjelenik Dobrev Klára vagy Gyurcsány Ferenc, „akkor az emberek egy jelentős tömege az ellenkező irányba kezd futni. Ha ezt valaki letagadja, annál a valóságnak olyan szintű tagadásával állunk szemben, mint amikor 2018-ban a Jobbik azt merte állítani, hogy egyedül fogja legyőzni a Fideszt”. Márki-Zay szerint aki most a „Gyurcsány-ellenes tömegindulatokat” letagadja, és azt gondolja, hogy Dobrev Klárával is le lehet győzni Orbán Viktort, ugyanúgy fideszes kétharmadot idéz elő, mint 2018-ban az összefogás hiánya.

Egyébként a beszédében sokat kritizálta a pártokat, hogy a saját rendszeren kívüli imidzsét erősítse. Elmondta például, hogy a Mindenki Magyarországa Mozgalom teljes kampánya az elmúlt fél évben kevesebbe került, mint amennyit Karácsony Gergely az utolsó héten csak Facebook-hirdetésre költött. Ahogy azt is a pártok hibájának tartja, hogy a civilek kiszorultak az előválasztásból. Ennek nagyrészt az volt az oka, hogy a 106 körzetben csak egyfordulós választást tartottak. Valamint a posztjai alatt tomboló trollkommentelők miatt egyszerre hibáztatta a Fideszt és a DK-t.