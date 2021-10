Kinyílt Pandora szelencéje, eltitkolt francia kastélyok, londoni irodák és rengeteg be nem vallott vagyon hullott ki belőle

„A 21. században már annyi információ van mindenkiről, hogy előbb-utóbb ki is szivárog. Ha a leggazdagabbak közé tartozol, jobban teszed, ha elrendezed és bevallod az ügyeidet, és nem próbálod egy pálmafa alatt elrejteni az aranyadat, mert előbb-utóbb valaki rá fog találni.” Luke Harding, a Guardian újságírója ezt a tanulságot vonta le a világ leggazdagabb és leghatalmasabb emberei számára a legújabb és minden eddiginél nagyobb offshore szivárogtatás után. A Pandora Papers névre keresztelt szivárogtatás, a Panama Papershez és hasonló korábbi szivárogtatásokhoz hasonlóan ismét politikusok, üzletemberek és barátaik, hozzátartozóik, családtagjaik vagyonát tárja fel, amelyet azok offshore cégek hálózatán keresztül igyekeztek elrejteni a világ elől. Az újabb feltárt adatokból kiderült, hogyan üzletelt talán tudtán kívül Azerbajdzsán autoriter vezetőjével a brit királyi család, hogyan vásárolt villát a francia riviérán Orbán cseh elvbarátja, és miként spórolt pár százezer font ingatlanadót Tony Blair volt brit miniszterelnök.

A kiszivárogtatás talán Andrej Babis cseh miniszterelnöknek, Orbán Viktor elvbarátjának a legkellemetlenebb. Fotó: QUENTIN SAISON/Hans Lucas via AFP

Kinyílt a szelence

A Pandora Papers szivárogtatást a washingtoni központú International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) koordinálta. A szervezet egy minden eddiginél nagyobb, 2,94 terabyte-ot kitevő adatcsomagot kapott 14 különböző offshore szolgáltatótól szerte Panamától és a Bahamáktól a Seychelle-szigeteken, Monacón, Svájcon és Dubajon át Vietnamig és Szingapúrig. Ahogy a korábbi szivárogtatásoknál, most is világszerte több tucat újság munkatársai rágták át magukat másfél éven át az óriási adathalmon, hogy aztán egyszerre publikálják, mit is találtak.

Magyarországon a Direkt36 volt az ICIJ partnere, cikkükben pedig több magyar vonatkozású ügyet is feltártak. Kiderült például, hogy 2016-ban 50 ezer dollárnyi részvényt vásárolt egy, a Brit Virgin-szigeteken bejegyzett cégben Kertész Balázs, Rogán Antal bizalmasa. De voltak offshore cégek a valaha Mészáros Lőrinc cégeit igazgató, most a 4iG-vel a kormányzati informatikai beszerzéseket sorra nyerő Jászai Gellért, a valaha Simicska Lajos jobbkezének számító Nyerges Zsolt és Horváth László kormányközeli vállalkozó és tiszteletbeli kazah konzul tulajdonában is.

A szivárogtatásban szerepelnek Vlagyimir Putyin köréhez tartozók, királyok, miniszterelnökök, elnökök, akik mind takargatni akarták a világ elől, mennyi pénzük is van, és mit vásárolnak belőle.

Ciki ingatlanbizniszek

Ami a legújabb szivárogtatást talán leginkább megkülönbözteti a korábbiaktól, az az, hogy nagyobb hangsúlyt kaptak a hírességek, politikusok, állami vezetők ingatlanügyei. Talán a legkellemetlenebbbül Andrej Babis cseh miniszterelnököt érintette a szivárogtatás, ugyanis egy héttel a cseh választások előtt derült ki, hogy

a kormányfő offshore cégeken keresztül vásárolt egy nagyjából 5,4 milliárd forint értékű kastélyt a francia riviérán. A Guardian cikke szerint az üzletet még 2009-ben ütötték nyélbe, amikor Babis még csak Csehország egyik leggazdagabb üzletembere volt, nem politikus. Babis 15 millió euró értékben adott titokban kölcsönt egy, a Brit Virgin-szigeteken felállított offshore cégnek, ezen keresztül pedig egy Washington DC-ben bejegyzett vállalatnak. Ezektől a pénz egy monacói céghez került, ez a cég vásárolta meg a Chateau Bigaud nevű ingatlant, közel a Côte d’Azurhöz.

Hogy miért érezte fontosnak a miniszterelnök 12 évvel ezelőtt, hogy ilyen bonyolultan vásároljon ingatlant Franciaországban? Ez jó kérdés, amire egyelőre nincs válasz, a BBC újságíróinak legalábbis Babis csak azt hajtogatta, amikor egy rendezvényen megpróbálták mindezt megtudni, hogy nem kértek tőle engedélyt az interjúhoz. Mindezt azután, hogy a kormányfő testőrei egy kicsit lökdösték is a kérdezni akaró újságírókat. Hasonlóan járt az ügyben nyomozó cseh újságíró is. Az viszont biztos, hogy a kastély jelenleg nem szerepel a cseh kormányfő vagyonbevallásaiban, hiszen papíron nem az ő nevén van, hanem egy monacói offshore cégén.

Hasonló ingatlanügyletek derültek ki Orbán Viktor egy másik nagy elvbarátjáról, Ilham Alijev azeri elnökről. Mint a szivárogtatásból kiderült, Alijev és családja offshore cégeken keresztül 400 millió font értékben adott-vett ingatlanokat Nagy-Britanniában. Egy 67 millió font értékű ingatlant ráadásul a brit királyi család vagyonkezelője vásárolt meg, anélkül, hogy tudná, hogy az ügylet másik végén az autoriter tendenciáiról és korrupciógyanús ügyeiről ismert Alijev áll. II. Abdullah jordán király is több mint 100 millió font értékben vásárolt ingatlanokat Kaliforniától Londonig offshore vállalatokon keresztül.

De nemcsak illiberális keleti vezetők ingatlanügyeiről derültek ki kínos részletek, Tony Blair volt brit miniszterelnök is szerepel ugyanis a szivárogtatásokban. Mint kiderült, feleségével együtt úgy vásároltak meg egy 6,5 millió font értékű irodaépületet London West End városrészében, hogy megvették az ingatlant tulajdonló offshore céget egy bahreini minisztertől. És mivel nem az ingatlan cserélt gazdát, hanem az azt tulajdonló, a Brit Virgin-szigetekre bejegyzett cég, ezért ingatlanadót nem fizettek az ügylet után. Ezzel 312 ezer fonttal, vagyis mai árfolyamon úgy 130 millió forinttal rövidítették meg a brit költségvetést.

Antikorrupciós ígéretek, offshore számlák

A szivárogtatásban több olyan vezetőről is kiderült, hogy legalábbis érintett offshore ügyletekben, akik hazájukban a korrupció leszámolásával kampányoltak és kerültek hatalomra. Ilyen például Volodimir Zelenszkij ukrán elnök, aki 2019-es hatalomra kerülésekor azt ígérte, hogy megtisztítja hazáját a korrupciótól és az oligarcháktól. Csakhogy, mint kiderült, ekkor 25 százalékos tulajdonrésze volt egy offshore cégben, amit gyorsan átíratott egy barátjára. Ez a barát viszont elég közel maradt az elnökhöz, konkrétan Zelenszkij egyik legközelebbi tanácsadójaként dolgozik a mai napig.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök Fotó: POOL/Getty Images via AFP

Hasonló a helyzet Uhuru Kenyatta kenyai elnökkel, aki 2018-ban arról beszélt a BBC-nek, hogy a kormányzása alatt minden közszolgának nyilvánosságra kell hoznia a vagyonát. Ehhez képest a Pandora-iratokból kiderült, hogy az elnök és családja nagyjából 30 millió font értékben tartott vagyont offshore cégekben, többek között egy londoni ingatlant is vásárolt ilyen csatornákon keresztül.