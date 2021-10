Macron el akarja érni, hogy az egész világon tiltsák be a halálbüntetést

Az iráni elnök és a kivégzések ellen tiltakozók Londonban, az október 10-ei világnap előtt Fotó: ZUHAL DEMIRCI/Anadolu Agency via AFP

Franciaország európai uniós soros elnöksége keretében kampányt fog indítani a halálbüntetés globális eltörlése érdekében - jelentette be Emmanuel Macron francia elnök szombaton a halálbüntetés franciaországi eltörlésének 40. évfordulója alkalmából. Mint mondta, Párizsban terveznek konferenciát tartani azon országok részvételével, ahol a büntetésnek ezt a legsúlyosabb fokozatát még alkalmazzák, esetleg alkalmazását felfüggesztették.

Macron beszélt arról is, hogy Franciaország, amely 2022 első felében fogja átvenni az Európai Unió soros elnökségét, ezen felül a nemzetközi közösséggel egy ENSZ határozatot fog kezdeményezni, kötelezővé téve az országoknak, hogy évente jelentsék a meghozott halálos ítéletek és a végrehajtott kivégzések számát. Macron sajtótájékoztatóján részt vett Robert Badinter, Francois Mitterrand volt államfő igazságügyi minisztere, aki 1981-ben keresztülvitte a halálbüntetés eltörlést a francia parlamentben. Franciaország a világon a 35. állam volt, ahol betiltották a halálbüntetést.

Robert Badinter és Emmanuel Macron Fotó: IAN LANGSDON/AFP

Bár időközben számos más ország is csatlakozott, például Kínában, Iránban és az Egyesült Államokban továbbra is létezik ez a büntetési forma. A nyugat-afrikai Sierra Leone pénteken jelentette be, hogy eltörli a halálbüntetést. A francia közvélemény mindemellett felmérések szerint erősen megosztott a kérdésben. A 2022-es francia elnökválasztáson Macron kihívójaként induló Eric Zemmour jobboldali publicista például jelezte, hogy általánosságban véve támogatja a halálbüntetést. (MTI)