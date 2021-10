Egy lépéssel közelebb került az összeomláshoz az Evergrande

14 százalékot zuhantak a hongkongi tőzsdén az Evergrande részvényeinek árai rögtön azután, hogy újra kereskedni kezdtek velük. A csődközelbe került kínai óriáscég papírjaival 17 napig nem lehetett üzletelni.

„Súlyos lesz, fájdalmas lesz, sokan fognak rosszul járni, de hogy milyen további következményei lesznek, azt még lehetetlen megmondani” - írta Horváth Bence a 444-en, amikor először foglaltuk össze, miért tekintenek az Evergrande válságára a teljes világgazdaságot is fenyegető veszélyként.



Az Evergrande sencseni székháza Fotó: KOKI KATAOKA/The Yomiuri Shimbun via AFP

Szeptember közepén úgy tűnt, napokon belül összeomolhat az ázsiai ország második legnagyobb ingatlanfejlesztő cége, és rossz esetben magával ránthatja a teljes kínai gazdaságot. A Lehmann 2008-as csődjéhez hasonló események aztán nem következtek be. Sőt, október elején úgy tűnt, akár elkerülhető a 300 milliárd dollárnyi adósságot felhalmozó cég leépülése, amikor egy hongkongi vállalat 51 százalékos részvénycsomag felvásárlásának szándékát jelentette be. Ekkor állították le a kereskedést is az Evergrande papírokkal.



A BBC most azt írja, az üzletből végül nem lett semmi. Így mostanra az Evergrande a részvények értékének 80 százalékát elvesztette egy éven belül.