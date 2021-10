Luxemburg legalizálta a marihuána termesztését és fogyasztását

Luxemburgban a jövőben a felnőtt állampolgárok legálisan termeszthetnek és fogyaszthatnak marihuánát. A kormány pénteki bejelentésében azzal indokolta a teljes legalizálást, hogy a tilalom nem rettentette el a fogyasztókat.

Az új szabályok szerint a 18 évnél idősebbek háztartásonként legfeljebb négy tő marihuánát termeszthetnek saját fogyasztásra. Engedélyezett lesz továbbá a magkereskedelem, tekintet nélkül a növények aktív hatóanyag-tartalmára.

A kormány tájékoztatása szerint a magokat boltokban is be lehet majd szerezni, de behozataluk és online kereskedelmük is engedélyezett lesz.

A marihuánafogyasztás bizonyos korlátait fenntartják, a jövőben is tilos lesz közterületen szívni, illetve szállítani a marihuánát, valamint továbbra is tilos lesz kereskedni vele - a kereskedelembe az ingyenes átadást is beleértve. Három grammnál kisebb mennyiség szállítása és fogyasztása azonban a jövőben már csak szabálysértésnek minősül majd.

Vagyis az új szabályozás lényegében az otthoni marihuánatermesztést és fogyasztást legalizálta, de még így is Luxemburg az első európai állam, ahol bármilyen formában legális a fogyasztás - Európában ez idáig csak dekriminalizációra volt példa. A marihuána fogyasztása technikailag még Hollandiában is illegális, bár a rekreációs használat büntetésétől eltekintenek. (Via The Guardian)