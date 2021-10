Nem a legjobb ötlet, hogy a kormány éppen most lazított a tömegrendezvényekre vonatkozó szabályokon

Szinte sajtó nélküli sajtótájékoztatón jelentette be Kovács Zoltán államtitkár szerdán, hogy felfüggesztik a koronavírus-járvány miatti korlátozásokat az október 23-i ünnepségekre. Pont úgy, ahogy korábban augusztus 20-ára is megtették, és ilyen kivétel volt a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus a pápalátogatással vagy a vadászati seregszemle is.

A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy védettségi igazolvány nélkül lehetett és lehet majd részt venni ezeken az eseményeken.



Nemcsak október 23-án, de mindenszentekkor és halottak napja alkalmából sem lesznek korlátozások.

Így az oltásellenes Mi Hazánk rendezvényén is tesztelhetik, mit tud a delta variáns. De a több százezresre tervezett Békemeneten vagy az ellenzék közös megemlékezésén sem kell védettségi igazolvány, maszk sem, létszámkorlátozás sincs, távolságot sem kell tartani.

Kovács szerint „járványügyi szakemberek és az operatív törzs álláspontja szerint korlátozások nélkül is biztonságosan lebonyolíthatók az ünnepi rendezvények”.

Azt Kovács nem árulta el, hogy kik azok a szakemberek, akik szerint a 4. hullám egyre durvuló felfutása alatt nem jelentenek kockázatot a tömegrendezvények, és miután a sajtónak azt a részét, amelyik kérdezni is szokott, nem hívták meg a tájékoztatóra, így nem is kérdezte meg tőle senki.

A Magyar Orvosi Kamara elnöksége például biztosan nincs a meg nem nevezett szakértők pártján. A MOK elnökség közleményében „a koronavírus-járvány agresszív, súlyos szövődményeket okozó változatának gyors terjedése miatt” nem javasolják, hogy tömegbe menjenek azok, akiknek nincs védettségük, és az igazolvánnyal rendelkezőket is arra kérik, hogy viseljenek maszkot.

Oroszi Beatrix epidemiológus, a kormánynak tanácsot adó elemzőcsapat tagja éppen a héten mondta egy előadásában, hogy szerinte közösségi maszkhasználatra, távolságtartásra és a védettségi igazolványra is szükség lehet a koronavírus visszaszorításához a jelenlegi oltottsági szint mellett.



De ott van az országszerte kiplakátozott Merkely Béla is. Ő most nem szólalt meg, de korábban olyan erősen fertőzőnek írta le a delta variánst, hogy azt mindenki el fogja kapni, aki nem esett át a betegségen vagy nincs beoltva. Mindezt egy olyan, kevéssé jól sikerült példával támasztotta alá, amiből még az is kiolvasható volt, hogy annyira fertőző a delta mutáns, hogy a maszk is felesleges, ha nincs oltás: „a hatékonyabban terjedő vírusmutációk megjelenésével a maszknak egyre kevesebb lesz a védelmező ereje. Egy kis időre levesszük, mondjuk egy pohár víz megivásához, ez pedig épp elég a megfertőződéshez. Ezzel pedig azt akarom hangsúlyozni, hogy a maszkviselés nem pótolja az oltást.”

Na most képzeljük el, hogy mi történik egy buszon, ami az ország valamelyik sarkából visz embereket egy október 23-i megemlékezésre, ott eltöltenek pár órát maszk nélkül, szorosan egymás mellett az ország másik sarkából érkezőkkel, aztán indulnak vissza.

De buszok jönnek Romániából is, ahol az alacsony oltottság miatt horrorisztikus állapotok alakultak ki a kórházakban. Azt még Gulyás Gergely miniszter sem tartja jó ötletnek, hogy Erdélyből utaztassanak tömegeket a budapesti ünnepségekre.

A kormány azzal hívja ünnepelni a magyarokat, hogy „végre ismét korlátozások nélkül emlékezhetünk országszerte az 1956-os forradalom és szabadságharc kitörésének 65. évfordulójára”. Az ellenzék is úgy mozgósít, hogy „Gyertek el, mutassunk erőt október 23-án”.

Egy évvel ezelőtt a központi ünnepségek elmaradtak, csak a zászlófelvonást és a Magyar Becsületrend átadását tartották meg.

Tavaly október 22-én 2 032 új fertőzöttet jelentettek, most reggel többet, 2 548-at. Akkor maszkot kellett hordani a tömegközlekedésben és az üzletekben, és éppen október 23-ától lépett érvénybe az a szabály, ami kötelezővé tette a maszkviselést sportrendezvényeken és szabadtéren megtartott gyűléseken is.

Holnap sehol sem kell maszkot hordani. Kétségtelenül nagy különbség, hogy akkor a maszkviseléssel és a távolságtartással lehetett csak csökkenteni a járvány erejét, mostanra viszont 5,7 millióan megkapták már a második oltást. Ők is megfertőződhetnek, de jóval kisebb eséllyel lesznek komoly, akár kórházi ápolást igénylő tüneteik. Ez az átoltottsági arány az alapvírussal szemben már nagyjából elég lett volna, de szakértők szerint a delta variánsnál a teljes társadalom 80-90 százalékát kellene beoltani, hogy valóban olyan laza intézkedéseket lehessen bevezetni, amiket a kormány most enged.

2,6 millióan vannak azok, akik megkaphatták volna az oltást, de nem kérték (12 év felettiek.) Őket veszélyezteti leginkább a delta variáns. És ez bőven van annyi ember, amennyi jelentősen megterhelheti az egészségügyet ismét, pláne úgy, hogyha rövid időn belül egyszerre betegszenek meg. Az ő ápolásuk pedig az egész egészségügyi rendszerre hatással van. Ennek vannak már most is jelei, a SOTE 5 klinikája után Tatabányán is látogatási tilalmat rendeltek el a kórházban.

A mostani járványadatok közül egyelőre a napi fertőzöttszám mutat a legrosszabbul. Önmagában ez még nem adna okot az aggodalomra. Egyrészt a napi fertőzöttek hivatalos száma jóval alacsonyabb a valóságosnál, érthetetlen volt, hogyan lehet a delta mutáns mellett annyira alacsony, mint az elmúlt hetek jelentéseiben szerepelt. Olyan kevés a tesztelés, mintha a rendszer nem is akarná igazán felderíteni a fertőzötteket.

De ezen a héten még ezzel a kevés teszttel is kiugró az új fertőzöttek számának emelkedése. Két hete 21, egy hete 42, most 88 százalékkal volt magasabb az új fertőzöttek száma az előző hetihez képest. (A kiugrásokat az okozza, hogy a hétvégi adatokat összesítve közlik hétfőnként.)

Az is igaz, hogy most kevésbé fontos a fertőzöttszám, mint tavaly ilyenkor, éppen a beoltottak miatt. Mert ha az oltottak körében valaki el is kapja a vírust - például azért, mert időközben meggyengült a vakcina hatása -, jó eséllyel tünetmentesen vagy olyan enyhe tünetekkel vészeli át, hogy nem kell kórházba mennie. Vagyis ők nem terhelik le az egészségügyi rendszert.

Így a kórházban lévők számára érdemes figyelni, azon belül arra, hogy hányan szorulnak lélegeztetőre, és hányan hunynak el.

Az látszik, hogy a tavaly őszi második hullámhoz képest kevesebben vannak kórházban (ez minden bizonnyal az oltásoknak köszönhető), de egyre több kórházi ágyban fekszik covidos beteg. A nem oltottak magas száma miatt további emelkedés várható, ahogyan minden bizonnyal éreztetni fogja a hatását az új fertőzöttek számának egy hét alatti csaknem megduplázódása is.

Ugyanez a helyzet a lélegeztetőgépen lévőkkel is.

Azt továbbra sem árulja el a kormány, hogy a legsúlyosabb állapotban lévők közül hány százalék az oltottak/nem oltottak aránya. Gulyás Gergely három hete ugyan mondott egy számot, hogy a kórházban lévők 55 százaléka nem oltott, de csütörtökön ebből már kifarolt azzal, hogy ez nem országos adat. Első hallásra ez nem tűnik olyan magasnak, mint amit más országban kommunikálnak (cirka 90 százalék az oltatlanok aránya), de Gulyás aztán igyekezett gyorsan hozzátenni, hogy a kórházban lévő koronavírusosok nagy része idős, márpedig az ő korosztályukban 80 százalék fölötti az átoltottság. Vagyis Gulyás matekja úgy néz ki, hogy 5 idősből 4 be van oltva. A kórházban mégis több (55 százalék) a nem oltott beteg. Vagyis az 55-44-ös aránynál jóval nagyobb eséllyel kerül kórházba oltatlan idős.

A halálesetek számában is egyértelmű emelkedés volt ezen a héten. Egy hete 76 áldozatot jelentettek, ezen a héten majdnem a dupláját, 141-et. A kórházi adatok alapján a következő hetekben tovább nőhet ez a szám.

Mindeközben a kormány még lazított is az eddig is laza szabályokon.

„Egyértelművé szerettük volna tenni, hogy ez egy szabad ország, és bár a jelenlegi járványügyi helyzet bizonyos szempontból ad okot aggodalomra, de nem teszi indokolttá, hogy akár ellenzéki nagygyűlést, akár állami rendezvényt betiltsunk” – mondta az ünnepi könnyítésekről Gulyás Gergely a csütörtöki kormányinfón. A maszkviselésről azt mondta, nem teszik kötelezővé, felnőttként mindenki eldöntheti, hord maszkot, vagy sem. És az egyéni felelősséget hangoztatja úgy általában a védekezésben is. Gulyás szerint aki akarta, az beoltatta magát, akár három adaggal is, mindenki tisztában van az életkorával, egészségi állapotával összefüggő kockázatokkal.