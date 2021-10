Nyugdíjazták Najint, az utolsó előtti északi szélesszájú orrszarvút a fajtamentő programból

Nem szüretelnek több petesejtet Najinból, a világon megmaradt mindössze két északi szélesszájú orrszarvú közül az idősebbiktől a faj megmentésére indult tenyészprogramban. Najin már 32 éves, ezért a program vezetői úgy döntöttek, hogy nyugdíjazzák. A fajtamentésben azonban továbbra is fontos szerepe lehet, sejtjeit őssejtkutatáshoz használják majd, illetve remélhetőleg még részt vehet a kitenyésztett utódok nevelésében.

Najin és Fatu, az északi szélesszájú orrszarvú két utolsó példánya. Mindketten nőstények, a fajt Fatu petéivel és a két utolsó, időközben elpusztult hím lefagyasztott spermájával próbálják feltámasztani. Fotó: TONY KARUMBA/AFP

Az északi szélesszájú orrszarvú a szemünk láttára hal ki. Az utolsó hím, Sudan 2018-ban pusztult el. Akkor lefagyasztották a spermáját, amivel egy olasz laborban igyekeznek megtermékenyíteni az utolsó két egyedtől, Najintól és lányától, Fatutól levett petesejteket. A program keretében eddig 12 embriót hoztak létre, amit déli szélesszájú orrszarvúkkal terveznek majd kihordatni, mert Najin és Fatu képtelenek volnának erre.

Frank Göritz és Stephen Ngulu, a fajtamentő program két fő állatorvosa szerint nehéz döntés volt Najin nyugdíjazása. "Normál esetben egy egyed visszavonultatása egy tenyészprogramból nem olyasmi, amin sokat gondolkozunk. De ha az az egyed a teljes állomány ötven százaléka, akkor többször is átgondolod ezt a döntést" - nyilatkozták.

Najint végül a kora mellett azért kellett nyugdíjazni, mert a szkenek során több jóindulatú daganatot is felfedeztek a petevezetékében és a méhében, a baloldali petefészkén pedig egy cisztát is találtak. (Via BBC)