Tordai végigélőzte Orbán válaszait, közben minden beszólást hallani lehetett

Te mennyit loptál el, mennyit?; Le van nyomva, mint a bélyeg!; De hülye vagy! Csörgősipkás - ezeket a parlamenti bekiabálásokat is tisztán lehetett hallani Tordai Bence egyórás élő közvetítéséből, amit a hétfői ülésen csinált, mialatt a képviselők Orbán Viktort kérdezték. Míg a hivatalos parlamenti közvetítés szigorúan csak a felszólalókra koncentrál, és a beszólások is csak ritkán szűrődnek be, itt a miniszterelnökre irányított telefonnak köszönhetően minden grimaszt látni lehetett. Amíg be nem úszott a képbe Németh Szilárd tarkója.

„Te mennyit loptál el, mennyit?” ”

Orbán Viktort először Jakab Péter kérdezte arról, hogy miért költött el a kormány 42 milliárd forintot a bélyegmúzeum megvásárlására, és miért akarják 340 milliárdért tovább építeni a Budai Várat. „Hát ez aztán az innováció, a XXI. században egy gazdasági válság kellős közepén mit csinálunk? Várat építünk.” (Közben egy hang elkezdte kommentálni az elhangzottakat: „jaj, de hülye vagy, hallod”.



Jakab ebből a pénzből inkább állami bérlakásépítési programot indítana, vagy elengedné az üzemanyag jövedéki adóját, hogy olcsóbb legyen a benzin és a gázolaj, illetve megtámogatná a válság alatt bajba jutott kisvállalkozásokat. De felhozta az is, hogy az EU Helyreállítási Alapjában 6000 milliárd forint várja Magyarországot, „de önnek ez a pénz nem kell, mert van itt némi jogállamisági mechanizmus. Magyarán: ezt nem lehet ellopni.” Majd feltette a kérdést, hogy a miniszterelnök szerint meg lehet-e élni havi 133 ezer forintból.



Orbán Viktor azzal kezdte, hogy az unióban „állítólag ránk váró pénz nem ajándék, az egy hitel”. A bélyegéről pedig azt mondta, hogy az Európai Unió nem engedi az államnak, hogy pénzt adjon a Postának, hogy bért tudjanak emelni, ezért a magyar kormány jogcímet keres, amiből megemelik a postások bérét. Majd a maradék időben a Jobbik alapító nyilatkozatával szórakoztatta a mögötte ülő fideszeseket, amiben a kommunista utódpárt és a szélsőséges liberálisok eltávolítását jelölték ki elsődleges célnak. (Eközben az előbb hülyéző hang: „Bravó, jobboldal-áruló!”) Később Orbán egyszerűen csak kommunistáknak nevezte a baloldali pártokat, majd az „egyenesség és az őszinteség jegyében” gratulált Jakabnak, hogy felvette a CSOK-ot, „habár korábban azt mondta, hogy mi soha semmi jót nem tettünk az emberekkel”. Erre Jakab bekiabálta, hogy „Te mennyit loptál el, mennyit?” Ekkor Orbán azt mondta, hogy „az önök újdonsült baloldali elvtársai” ezeket a támogatásokat szokták megszüntetni. Erre Jakab azzal szólt vissza, hogy „pedig ott is felvettem a szocpolt, mit szól ehhez?”. Közben a kommentáló képviselő csörgősipkásnak nevezte Jakabot.

„De hülye vagy!”

A következő körben az MSZP-s Harangozó Tamás arról kezdett el beszélni, hogy a legújabb hosszú távú kinevezésekkel és a több ezer milliárdnyi közvagyon alapítványokba szervezésével a kormány beárazta, hogy a választások után a Fidesz kétharmada megszűnik. Erre Semjén Zsolt csodálkozva kérdezett vissza: Igen? Amikor pedig elhangzott, hogy a kormányzásból is kiesnek, a miniszterelnök-helyettes röhögni kezdett. Harangozó tudni akarta, a következő 6 hónapban mire készülnek még.

Orbán a kinevezéseket elintézte annyival, hogy minden törvényt betartottak, és „mégsem kérheti tőlem, hogy szocialistákat nevezzek ki”. Majd amikor viszontválaszában az MSZP-s képviselő arról beszélt, hogy az összetákolt választási rendszernek köszönhetően a Fidesz a szavazatok 49 százalékával szerzett kétharmadot, a kormánypárti padsorokból valaki felcsattant: „De hülye vagy!”

Orbán szerint az ő 49 százalékkal szerzett kétharmada azért van rendben, mert Horn Gyula is 32 százalékkal szerzett abszolút többséget. Időn kívül Harangozó még odakiabált Orbánnak, hogy Horn Gyula akkor átírta-e az alkotmányt, amire a miniszterelnök csak széttárta a karját.

Orbán az LMP-s Keresztes László Lórántnak a paksi bővítésről és az orosz nyomásról azt mondta: „Magyarország egy szuverén ország, eszerint is járunk el mindenkivel szemben. Keletre is meg nyugatra is. Magyaristák vagyunk, ha úgy tetszik.” Majd azt kezdte el magyarázni, hogy atomenergia nélkül nincs zöld jövő.

A titkosszolgálatok, püspökök, megérkezik Németh Szilárd tarkója

A párbeszédes Tordai Bence a Pegasus-üggyel kapcsolatban kérdezte Orbántól, hogy azért vetették-e be civilek ellen a kémszoftvert, hogy megfélemlítsék és megzsarolják őket, illetve lesznek-e felelősök, illetve jelenleg is folytatják-e „a törvénytelen lehallgatásokat”, de felszólalás közben beúszott a képbe az előtte ülő Németh Szilárd tarkója, és teljesen kitakarta Semjén Zsoltot.

Ugyanez szemből:

De Tordai is észrevehette, hogy a honvédelmi államtitkár szinte teljesen kitölti a képernyőt, mert a felszólalása után egyből igazgatni kezdte a kamerát.

Orbán Viktor az ügyről azt mondta, hogy minden törvényt betartottak, egyébként pedig „a szolgálatok számára senkinek a foglalkozása nem számít. Nem foglalkozás szerint nézik az embereket. Azt nézik, hogy a tevékenység, amit folytattak - mindegy, hogy valaki éppen püspök vagy éppen utcaseprő - érintett-e valamilyen nemzetbiztonsági szempontot”.

Már több mint 40 perce ment Tordai élője, amikor Kocsis Máté is fényképezni kezdte az ellenzéket.

A műsor nagyjából addig tartott, amíg Orbán Viktor ott volt az ülésteremben, abban a pillanatban, ahogy kisétált, majdnem minden képviselőnek sürgős dolga lett, és kifelé vették az irányt.