10 milliárdért gyártatott le 8 millió védettségi igazolványt a NISZ

Névre kiállított, személyes azonosító adatokat és az oltás idejét tartalmazó védettségi igazolvány Fotó: Róka László/MTI/MTVA

Három hónapon keresztül nem volt hajlandó elárulni a Nemzeti Infokommunikációs Zrt. (NISZ), hogy pontosan hány darab védettségi igazolványt rendeltek meg az ANY Biztonsági Nyomda Nyrt.-től idén márciusban, és pontosan mekkora értékben.

A NISZ arra hivatkozva tagadta meg az adatközlést, hogy abban érzékeny technikai információk találhatóak. Az Átlátszó szerkesztősége nem fogadta el ezt az érvelést, mert ilyen esetben az adatszolgáltatónak lehetősége nyílik, hogy kitakarja a kérdéses részeket.

A lap áprilisban kérte ki az adatokat, a NISZ végül csak júniusban közölte, hogy nem teljesíti az adatkérést. Válaszul az Átlátszó perelt, ám még azelőtt, hogy erre sor került volna, az állami vállalat végül kiadta az adatokat.

Nem csoda, hogy az utolsó pillanatig vissza akarták tartani azokat, mert a NISZ igen komoly árat fizetett a védettségi igazolványokért.

Az ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. március 10-én jelentette be a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) honlapján, hogy kétéves szerződést írt alá NISZ-szel védettségi igazolványok szállítására. Az október 25-én kiadott dokumentumokból az derül ki, hogy a vállalat két ütemben összesen 8 millió védettségi igazolvány legyártására szerződött le, bruttó 9,9 milliárd forint értékben. Egy igazolványért nettó 979,5 forintot fizetett a NISZ a nyomdának.

Érdekesség, hogy az eredeti tervek szerint szerepelt volna az igazolványon az oltás típusa is, de egy februári kormányrendelet ezt lényegében felülírta, és ennek szellemében módosították is a NISZ ész az ANY közötti szerződést is március elején.



Védettségit az kap, akit beoltottak vagy aki átesett a fertőzésen. A kártyának az oltottak esetében lejárati dátuma nincs, és már az első oltás után megkapható. A gyógyultak kártyája ellenben 6 hónapig érvényes. A friss adatok szerint az oltottak száma 5,94 millió, a gyógyultaké 795 ezer, így nagyjából 6,73 millió kártyát utalt már ki a NISZ.

A '90-es évek elején privatizált ANY Biztonsági Nyomda Erdős Ákos érdekeltési köréhez tartozik, és az Átlátszó megjegyzi, hogy a vállalat minden kormány idején kapott megrendeléseket; elsősorban kifejezetten biztonsági okmányok gyártására. (Átlátszó)