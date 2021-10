Indiában letartóztattak három kasmíri muszlim diákot, mert Pakisztánnak szurkoltak a krikett világkupán

Az észak-indiai Uttar Pradesh állam rendőrsége őrizetbe vett három, kasmíri muszlim vendégdiákot, mert túl hangosan ünnepelték Pakisztán India felett aratott győzelmét az országban zajló krikett világkupán.

A pakisztáni csapat kapitánya, Babar Azam sikeresen védi a wicketet az indiai dobótól. Fotó: AAMIR QURESHI/AFP

Pakisztán 10 ponttal nyert India ellen a T20 világkupán (ez a krikett rövidített verziója, ahol egy meccs nem öt napig, hanem csak pár óráig tart, mert limitálják a játékok számát). A három cserediák a hatóságok szerint "India-ellenes és Pakisztán-párti szlogeneket" kiabált, ezért most "ellenségesség keltésével és kiberterrorizmussal" gyanúsítják őket.

India és Pakisztán megalakulásuk óta ellenségesek egymással, a rivalizálás fő terepe pedig a mindkét országban legnépszerűbb sportnak számító krikett. A heves nacionalista érzületet jól szemlélteti, hogy a vereség után az indiai csapat egyetlen muszlim játékosára, Mohammed Shamira azonnal rászálltak a trollok a közösségi médiában, ahol egyből azzal vádolták, hogy direkt hagyta pontokat szerezni a pakisztáni csapatot.

Az uttar pradesh-i eset nem is egyedi. A BBC beszámolója szerint szerdán Radzsasztán államban is őrizetbe vettek egy tanárnőt, aki a WhatsAppon ünnepelte Pakisztán győzelmét. Őt az állásából is elbocsátották emiatt. Pandzsáb államban pedig a feldühödött csőcselék kasmíri diákokra támadt, mert ünnepelni merték Pakisztán győzelmét. (Via BBC)