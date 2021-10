Biden szerint ügyetlen volt az amerikai diplomácia, ezért alalkult ki feszültség Franciaországgal

„Amit tettünk, az elég ügyetlen volt. Nem volt benne sok elegancia.” Ezt mondta Joe Biden az Emmanuel Macronnal folytatott megbeszélésen Rómában. Az amerikai elnök előszört szórt hamut a fejére nyilvánosan, amióta komoly diplomáciai feszültség alakult ki országa és Franciaország között.



Fotó: LUDOVIC MARIN/AFP

Szeptember közepén derült ki, hogy az ausztrál haditengerészetet atomtengeralattjárókkal szerelik fel. Ezeket a fegyvereket az Egyesült Államok és Nagy-Britannia biztosítja Ausztráliának. Az országok nevéből képzett szóval AUKUS megállapodásnak hívott lépés a franciákat hozta nehéz helyzetbe, hiszen úgy volt, hogy tőlük vásárolnak majd az ausztrálok dízeltengeralattjárókat. Az üzlet Amerikának a gazdasági érdekein túl az egyre növekvő feszültség miatt Kínával védelmi megfontolások miatt is jól jött. A franciák viszont visszahívták washingtoni és canberrai nagykövetüket, árulást, hátba döfést emlegettek, és elkezdték arra kapacitálni az EU-t, hogy most jött el az ideje a transzatlanti viszony újragondolásának és az európai stratégiai függetlenség megteremtésének. Mindezt hosszan megírta Király András ebben a cikkben.



Miért borította rá az asztalt Franciaország az USA-ra? Király András szeptember 22., szerda 11:29 Nagyköveteket hívtak vissza, és még az EU-nál is lobbiztak a közös fellépésért az Egyesült Államokkal, Ausztráliával és Nagy-Britanniával szemben, mert azok hárman megállapodtak egy tengeralattjáró-bizniszről. Mi közük ehhez, és miért fáj nekik ennyire?

A G20 csoport találkozója most zajlik Rómában. Biden itt találkozott a pápával is és az alkalmat arra is kihasználta, hogy rendezze a francia viszonyt.

„Szeretném leszögezni: rendkívül sokra értékeljük Franciaország partnerségét, aki önmagában is erőt képvisel.” - mondta a saját diplomáciai hibái beismerése után az amerikai elnök, aki azzal mentegetőzött, hogy úgy tudta, valaki értesítette a francia vezetést a befuccsolt tengeralattjáró-üzletről. Meg is esküdött rá, hogy nem tudta, Macront hidegzuhanyként éri az AUKUS híre.

„Ami igazán számít az az, hogy miket teszünk közösen a jövőben” - ezt már Macron mondta biztosítva az amerikai vezetést arról, hogy szent a béke.