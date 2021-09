Miért borította rá az asztalt Franciaország az USA-ra?

Franciaország olyan diplomáciai lépésekkel reagált egy amerikai-ausztrál-brit megállapodásra, ami még ellenséges hatalmakkal szemben is erősnek számít.

Visszahívták washingtoni és canberrai nagykövetüket, csak mert Ausztrália francia dízeltengeralattjárók helyett amerikai atomtengeralattjárókat vásárol.

Ennek apropóján árulást, hátbadöfést emlegettek, és elkezdték arra kapacitálni az EU-t, hogy most jött el az ideje a transzatlanti viszony újragondolásának, és az európai stratégiai függetlenség megteremtésének.

A háttérben felsejlik az egykor volt nagyság visszaszerzésének ábrándja.

Számítani lehetett rá, hogy az Egyesült Államok, Nagy-Britannia és Ausztrália szeptember 15-i bejelentése arról, hogy az ausztrál haditengerészetet atomtengeralattjárókkal szerelik fel, fel fogja borzolni a kedélyeket. Ez igen komoly lépés volt a nagyhatalmi játszmában, az USA és Kína rivalizálásában. A döntés geopolitikai jelentőségéről "Bekeríteni Kínát" címen meg is emlékeztem, hiszen lényegében az Egyesült Államok és angolszász szövetségesei most ugyanarra készülnek az egyre látványosabban világhatalmi szerepre törekedő Kínával, mint annak idején a bipoláris világrendben a Szovjetunióval szemben: elzárni a lehetőségtől, hogy katonai hatalmát globálisan is ki tudja vetíteni, mivel az efféle erőfitogtatásra, katonai szakszóval erőkivetítésre (power projection) még a tízezer kilométerről célra vezethető fegyverek korában is leginkább egy, a világtengereken korlátlanul mozogni képes, az igen kifejező angolszász szakszóval kékvízinek nevezett mélytengeri flották alkalmasak. Elég erős üzenete van annak, ha egy ország határán hirtelen megjelenik egy repülőgép-hordozóval megerősített flottaharccsoport, nem véletlen az sem, hogy az USA a közel-keleti helyzet alakulásának függvényében időről időre a Perzsa-(Arab-)öbölbe, vagy a Földközi-tengerre vezényli hordozóit.

Kína az elmúlt két évtizedben komoly erőfeszítéseket tett, hogy hatalmas szárazföldi hadereje mellé mélytengeri flottát is fejlesszen, ezzel párhuzamosan igyekezett kiterjeszteni fennhatóságát a dél-kínai és a kelet-kínai tengeren, ahol a vízből épp csak kilógó sziklák feletti szuverenitás kérdése vált a konfliktusok legfőbb forrásává, és minden alkalom feszült, amikor az amerikai vagy éppen a brit haditengerészet ezeken a tengereken áthajózva demonstrálja a szabad hajózás jogát.

Ehhez képest most mégsem Kína okozott palávert. Hszi Csin-ping kínai elnök ugyan pénteken óva intett "minden külső erőt" a térségben való "beavatkozástól", de ezzel nem ment tovább az ilyen konfliktusok esetén szokásos válaszánál.

Le grande hiszti

Nem úgy Franciaország, aminek a külügyminisztere már az amerikai-brit-ausztrál megállapodás bejelentésének másnapján amerikai árulást és ausztrál hátbaszúrást emlegetett, és amely felháborodásában szövetségesek között merőben szokatlan módon visszahívta washingtoni és canberrai nagykövetét is.

Joe Biden és Emmanuel Macron a G7-ek nyári cornwalli csúcstalálkozóján még barátságosan lapogatták egymás hátát. Most elég fagyossá vált köztük a viszony. Fotó: POOL FOR YOMIURI/The Yomiuri Shimbun via AFP

És ezzel még nem is volt vége. Franciaország hétfőn sikerrel lobbizott az Európai Unióban is azért, hogy a közösség egységesen ítélje el az amerikai-ausztrál-brit egyezséget. Az ENSZ évi rendes közgyűlésével párhuzamosan az uniós vezetők zárt ajtók mögötti tanácskozást tartottak, amely után Josep Borrell, az EU külügyi főbiztosa a "több kooperáció, több koordináció, kevesebb megosztottság" fontosságát hangsúlyozta, és közölte, hogy az uniós külügyminiszterek "egyértelműen szolidaritásukról biztosították" Franciaországot. "Ez a [brit-amerikai-ausztrál] bejelentés szembe megy azokkal a felhívásokkal, melyek szorosabb együttműködésre szólítottak az EU-val az Indo-Csendes-óceáni társégben".

Hasonló szellemben nyilatkozott Charles Michel, a tagállamok kormányfőit (illetve Franciaország és Finnország esetében államfőit) tömörítő Európai Tanács elnöke is, aki "a lojalitás és a transzparencia hiányát" emlegette fel, és megkérdőjelezte Joe Biden amerikai elnök elhivatottságát aziránt, hogy elődje, Donald Trump megzabolázhatatlan külpolitikájával szakítva visszavezeti az Egyesült Államokat a multilaterális diplomácia megszokott keretei közé.

De mégis min akadtak ki ennyire a franciák?

Csörömpölés a gyerekasztalnál

A francia felháborodás elsődleges oka határozottan gazdasági jellegű. Ausztrália, mely a nyugati szövetségi rendszer országai közül már csak földrajzi helyzete miatt is leginkább magán érezheti Kína nyomulását, és évek óta egyre elmérgesedőbb, egyelőre még csak kereskedelmi háborúba keveredett Pekinggel, egy ideje már dolgozott tengeralattjárók beszerzésén. 2016-ban meg is állapodtak Franciaországgal tengeralattjárók vásárlásáról, ám az üzlet ezidáig nem valósult meg, és most már nem is fog.

Ebben jelentős szerepe lehet a felkínált technológia közti jelentős eltérésben is. Mert míg az Egyesült Államok és Nagy-Britannia atomtengeralattjárókat kínált, Franciaország hagyományos dízel-elektromos hajtásúkat adott volna el. Ez utóbbi ősi technológia, már az első világháborús tengeralattjárók is ilyen hajtási rendszert használtak. A dízel-elektromos tengeralattjárók hátránya, hogy akkumulátoraikkal korlátozott ideig tudnak csak a felszín alatt maradni, dízelmotorjaik, melyek elsősorban az akkumulátorok töltését szolgálják, csak a felszínen használhatók. Az atomtengeralattjárók ezzel szemben gyakorlatilag korlátlan ideig a felszín alatt maradhatnak, és nem szorulnak üzemanyag-utántöltésre sem a tervezett élettartamuk alatt, így a hatótávolságuk is korlátlan. Vagyis minden szempontból magasabb rendű technológiát képviselnek. E tekintetben érthető, hogy az ausztrálok végül inkább a brit-amerikai megállapodást választották.

Ugyanígy érthető a franciák felháborodása is az elmaradt üzlet miatt, de ez aligha indokolhat ilyen mértékű diplomáciai választ. Azt inkább két másik tényező magyarázza.

A francia gyarmatbirodalom maradékaként Franciaországnak van három csendes-óceáni területe: Francia Polinézia, Új-Kaledónia illetve Wallis és Futuna szigete. Emiatt érintettnek érzik magukat a térség biztonságában, így tehát azt is kifogásolják, hogy egy olyan stratégiai megállapodásból hagyták ki őket, amiben amúgy földrajzilag is érintettek volnának.

A másik, hogy az angolszász szövetségesek megint nem voltak tekintettel a francia grandeurre, arra a képzetre, hogy az egykorvolt gyarmatbirodalom még mindig önálló világpolitikai tényező, helye van a felnőttek asztalánál. Ezt a képzetet táplálja, hogy Angela Merkel kancellár visszavonulásával Emanuel Macron és a francia állam úgy érzi, hatalmi vákuum keletkezik az EU élén, aminek a betöltésére immár magukat tartják a legalkalmasabbnak. Jean-Yves Le Drian francia külügyminiszter egyik kommünikéjében már említette is, hogy az eset "csak megerősíti, hogy szükség van hangosabban és világosabban felvetni az európai stratégiai függetlenség ügyét", magyarán azt, hogy az EU nem az amerikaiak széles szövetségi rendszerének a része, hanem önálló világpolitikai szereplő. Le Drian az Ouest France-nak nyilatkozva tovább is boncolgatta a kérdést, szerinte az EU-nak ki kell fejlesztenie saját "stratégiai iránytűjét", új egyensúlyt kell teremtenie a transzatlanti kapcsolatokban. A franciák olvasatában az ausztrálokkal kötött megállapodásuk a dízel-elektromos tengeralattjárókról már egy ilyen önálló európai stratégia egyik pillére volt.

A stratégiai függetlenség sem ördögtől való gondolat, az EU mégiscsak a világ második számú gazdasági ereje, népessége pedig nagyobb is az Egyesült Államokénál, mégis az utóbbi segítségére van szüksége saját védelmében. És abban is van igazság, hogy az amerikai-brit-ausztrál paktum bejelentését sajátosan időzítették: az EU szeptemberben hozta nyilvánosságra saját, egyébként francia indíttatású Indo-Csendes-óceáni stratégiáját (.pdf), így joggal veheti zokon, hogy pár napra rá NATO-szövetségesei előzetes egyeztetés és tájékoztatás nélkül ilyen súlyú, a térség egészét érintő geopolitikai egyezséget kötnek az EU kihagyásával.

Ehhez képest, bár az EU-ban van nyitottság arra, hogy csökkentsék a közösség kitettségét védelempolitikában és gazdaságban is a külső hatalmaknak, a tagországok maguk inkább hallgatnak. A Financial Times összefoglalója szerint bár egyes német politikusok szolidaritásukról biztosították a franciákat, a kormány hivatalosan nem sietett kiállni Franciaország mellett, ahogy hallgatott az atlantista elkötelezettségű olasz miniszterelnök, Mario Draghi is, pedig ő alapból erős szövetségese Emmanuel Macron francia elnöknek. Önmagában ez sem annyira meglepő: az európai országok közül Franciaország az, ami az Egyesült Államokkal szemben igyekszik meghatározni Európa stratégiai függetlenségét, aminek ott hagyománya is van: Franciaország a II. világháborút követően mindig is vonakodó szövetséges volt, az amerikai szövetséggel szembeni bizalmatlanság vezetett az önálló francia nukleáris elrettentőerő fejlesztéséhez, valamint 1966-os kilépésükhöz a NATO katonai rendszeréből, amibe csak 2009-ben léptek vissza.