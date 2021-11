Megveszi a román állam a gázmezőt, amitől Orbán Viktor az orosz függőség végét várta

A román állami Romgaz megállapodott az Exxonnal, hogy megvásárolja az amerikai óriásvállalat részesedését a Neptun Deep nevű gázmezőben.

A közelmúltban feltárt mező a Fekete-tenger mélyén van, és az Exxon felerészben volt a tulajdonosa. A másik felét az osztrák OMV romániai leányvállalata bírja. Az ígéretes mezőn a kitermelés még nem kezdődött el, bár már évek óta szó van róla.

Sokáig a magyar kormány is nagy reményeket táplált, úgy volt ugyanis, hogy az ottani gáz nagy részét Magyarország irányába szállítják majd. A magyar kormány annyira bízott a Neptun mező gázában, hogy 2018 februárjában Orbán Viktor így fogalmazott az Exxon által vezetett kitermelésről és a gáz megvásárlásáról: "Egy amerikai cég fogja ezt a munkát elvégezni, a meghirdetett tenderen pedig az első három helyen három, 100 százalékban magyar cég végzett. Ezért pillanatokon belül eljutunk oda, hogy aláírjuk azt a megállapodást, ami a következő 15 évre több mint négymilliárd köbméter gáz behozatalát teszi lehetővé Romániából Magyarország számára. A gázösszeköttetés magyar részét megépítettük, a román most épül, ez azt jelenti, hogy 2021-22-től új helyzetben leszünk, úgyhogy bejelenthetem kellő szerénységgel, de boldogan, hogy az orosz gázmonopólium korszaka Magyarországon véget ér."

A bejelentést a szerb miniszterelnök budapesti látogatására időzítette, ami azért volt fontos, mert Szerbia addigra elkötelezte magát egy új, orosz érdekeltségű gázvezeték megépítése mellett, amin keresztül az oroszok Magyarországra is akartak szállítani.

A román kitermelés azóta se kezdődött meg. Megépült viszont a Balkánon az új orosz vezeték, amin keresztül idén októbertől Magyarországra is érkezik gáz. Azaz minden pont fordítva alakult, mint ahogy 2018 elején remélni lehetett.

Idén szeptemberben a magyar állami MVM és az orosz állami Gazprom aláírtak egy hosszú távú szerződést, ami alapján a következő 15 évben évi 4,5 milliárd köbmétert szállít Magyarországnak az orosz cég, jórészt az új balkáni vezetéken keresztül, Szerbia felől. A 2021 őszén leszerződött mennyiség pont akkora, mint amennyire Orbán számított Románia felől, abban bízva 2018-ban, hogy a szállítás éppen most, 2021 végén kezdődhetett volna meg.

Az már 2019 óta látszott, hogy az orosz gáz kiváltása az új román mezők gázával nem lesz sima ügy, és ha nem jön gáz, akkor maradnak az oroszok. 2019 májusában Szijjártó Péter külügyminiszter így fogalmazott a texasi Houstonban, ahol az Exxon székhelye is van: "Ha az Exxon Mobil szeptemberig nem dönti el, befektet-e a román fekete-tengeri földgázmező projektbe, akkor Magyarország ismét kénytelen lesz Oroszországgal tárgyalásokat kezdeni egy újabb hosszú lejáratú földgázszállítási megállapodásról."

Az Exxon sem 2019 szeptemberéig, sem azóta nem döntött a termelés megkezdéséről, viszont Szijjártó tényleg elkezdte a tárgyalásokat a hosszú távú szerződésről az oroszokkal, amit végül sok izgalmas alkudozás után idén sikeresen be is fejeztek.

A román politika kavart be

Az Exxon összesen 700 millió dollár körüli összeget fektetett a Neptun feltárásába és a kitermelés előkészítésébe, de az indulásról szóló végső döntést nem hozták meg. Arra hivatkoztak, hogy 2018 végén a román parlament úgy megadóztatta a gázkitermelőket, és olyan feltételeket szabott a gáz eladására, ami alapján már nem érte meg nekik belevágni.

Akkoriban éppen nagyon inogott a bukaresti szocialista kormány. Egyes értelmezések szerint az új gázipari törvényekkel a lakossági rezsi csökkentését akarták elérni. Egyes iparági elemzők viszont arról beszéltek, hogy az oroszok lefizették a törvényeket erőltető román politikusokat, hogy az ottani termelés ne akadályozza balkáni vezetékük megépítését. Erről itt írtunk annak idején részletesen.

Az Exxon 2019 óta már szabadulni akar a mezőtől. Bizonytalannak érzik a romániai szabályozási környezetet, de közben az is látszik, hogy általában is távoznak Európából, mert az itteni klímavédelmi intézkedések nyomán nem tűnik annyira jó üzletnek fosszilis energiahordozók kitermelésébe fektetni, és egyre nehezebb itt ilyen célra hitelt felvenni a bankoktól. A kitermelői kapacitásokat a cég inkább dél-amerikai és ázsiai mezőkhöz irányítja át.

Az Exxon többek között a Mollal és a lengyel állami olajvállalattal is tárgyalt a Neptun értékesítéséről, sőt, orosz vevők is felmerültek lapértesülések szerint.

Közben Romániában komoly vita kerekedett abból, hogyan lehet az, hogy az ország területe alatt ott van a rengeteg földgáz, és közben importra szorulnak, amit részben Oroszországból szereznek be, Szlovákia irányából, Magyarországon keresztül, és grúz üzletemberek fölözik le a hasznot.

Ki fog fúrni?

Román lapértesülések szerint valamivel több mint 1 milliárd dollárért veszi meg az állami Romgaz az Exxon részét. Az üzlet 2022 első felében várható zárása után az állami vállalat osztozni fog az osztrák OMV-vel a mezőn. Az OMV néhány éve még azt tervezte, hogy a Neptun gázát Magyarországon keresztül, egy új vezetéken át szállítja az ausztriai baumgarteni gázelosztóhoz. A tervezett vezeték nyomvonalán össze is vesztek a magyar féllel, a vita az EU gázügyi hatósága elé is került, csak aztán az egész értelmetlenné vált, mivel a kitermelés nem kezdődött el.

A nagy kérdés az marad, hogy ki intézi majd a tengeri kitermelést. Ez különleges szaktudást igényel, amit az Exxon hozott volna a projektbe. Ugyanakkor pénzt is kellene tenni bele, és vezetékeket is kellene felújítani (Románián belül) vagy építeni (Románián kívül), hogy a gázt el is lehessen szállítani a mezőről.

Úgyhogy ha a Romgaz birtokon belül is lesz 2022 közepére, még akkor is várni kell több évet, hogy a Neptun tényleg gázt tudjon termelni. Ráadásul a 2018-as tervekhez képest most már nem látszik Magyarország felől komoly igény erre a gázra, hiszen éppen néhány hete érvényben van az új, 15 évre szóló, orosz-magyar szerződés.