Szijjártó megállapodott a Gazprom főnökével, októbertől jöhet a lakossági gáz Oroszországból

Szijjártó Péter hétfő kora délután a Facebook oldalán jelentette be, hogy megállapodott a Gazprom orosz állami gázvállalattal a magyarországi szállítások folytatásáról.

Mint arról hétfő reggeli cikkünkben részletesen írtunk, több mint három éve tart az alkudozás, hogy mi legyen az 1996 óta hatályos, és többszöri hosszabbítás után idén október 1-én lejáró, hosszú távú orosz - magyar gázszerződéssel.

A magyar fél minél olcsóbb gázt akart, minél rugalmasabb feltételekkel, hogy a változó igényeknek és piaci környezetnek megfelelően könnyen ki lehessen szállni a megállapodásból. Az oroszoknak pedig az volt a legfontosabb, hogy épüljön meg az új, idén január óta működő balkáni gazvezeték magyarországi szakasza, és így déli irányból is behozhassák a földgázt Közép-Európába. Az új vezeték azért fontos számukra, hogy kikerülhessék, és ezzel meggyengíthessék Ukrajnát.

Az alkudozás ezért így nézett ki:

magyarok: amíg nincs új gázszerződés, addig nem épülhet meg a vezeték;

oroszok: addig nincs új gázszerződést kötni, amíg nincs kész a vezeték.

Most úgy tűnik, hogy szinte egyszerre teljesíti a két fél a másik feltételét, de az eddig elhangzottak alapján a szerződés néhány nappal előbb írható alá, minthogy az új vezetéken áramoljék a gáz.

A megállapodás lényegi, eddig ismert elemei a következők:

Lesz új vezeték, október 1-én már működik majd, és akár 8,5 milliárd köbméter gázt is be lehet hozni rajta Szerbia felől. A jelenleg ismert lehetőségek alapján csak a Gazprom képes gázt tenni ebbe a vezetékbe.

A Gazprom a következő 15 évben évi 4,5 milliárd köbméter gázt ad el egy magyar kereskedőnek, ez minden bizonnyal az MVM földgázkereskedője lesz. Szijjártó Péter azt mondta, hogy a lakosságot látják majd el ezzel a gázzal. Ugyanakkor ez a mennyiség mintegy harmadával meghaladja a háztartások fogyasztását, úgyhogy még a fogyasztás növekedése esetén (például ha rendkívül hideg tél jönne) is bőven lesz maradék.

A szerződés 10 + 5 évre szól, korábban a magyar fél próbálkozott 5+5+5 éves variációval is, míg az oroszok a fix 20 évet erőltették. A 10 + 5 azt jelenti, hogy 10 év után a magyar fél csökkentheti a megrendelt mennyiséget. Ez azért fontos, mert az EU-ban 2050-ig elvben nullára kellene csökkenteni a földgáz felhasználását, vagyis 2031 után reális lehet, hogy már itthon is kevesebb kelljen. Az utóbbi évek trendje alapján egyébként is csökken a magyar lakosság gázfogyasztása.

Ha a mennyiség csak 10 év után tárgyalható újra, akkor ebből valószínűsíthető, hogy az oroszok szokásuk szerint ragaszkodtak a "take or pay" rendszerhez, ami azt jelenti, hogy ha nem kell annyi gáz, mint a szerződésben szerepel, akkor is ki kell fizetni. Ugyanakkor az előző hosszú távú szerződésben hiába volt meg ugyanez a kitétel, az oroszok végül nem érvényesítették, hanem a szerződés lejárta után meg lehetett venni a maradék gázt, évenkénti megállapodások alapján.

A közvetlen ukrán - magyar betáplálás megszűnik. Októbertől 3,5 milliárd köbmétert dél felől, az új, Szerbia irányából belépő vezetéken át szállít Magyarországra a Gazprom, a maradék 1 milliárd köbmétert pedig Ausztria felől. Utóbbi irányból eddig is szállított gázt a Gazprom, Ukrajna - Szlovákia útvonalon, észak felől megkerülve Magyarországot. A Gazprom szempontjából ennek azért volt értelme, mert így le tudták foglalni a nyugat felől bejövő vezeték kapacitásának egy részét, és ezzel korlátozhatták a versenyt a magyar piacon (kelet és nyugat felől is jött orosz gáz így). Ugyanakkor a Gazprom képes lesz az Északi Áramlaton keresztül, Németország felől is vinni gázt Ausztriába, úgyhogy Ukrajnát elkerülheti a "nyugati" orosz gáz is.

Szijjártó Péter azt mondta, hogy az új szerződés alapján olcsóbb lesz a gáz, mint eddig volt, és ez a rezsicsökkentés fenntartásának kedvez majd. Itt valójában nem fix árról, hanem egy árképletről lehet szó. Jelenleg az európai gázárak éppen rendkívül magasak, bőven drágábbak, mint amennyiért éppen a magyar lakosság hozzájut.

A szerződést várhatóan az MVM és a Gazprom vezetői írják majd alá, Szijjártó Péter várakozása szerint szeptember végén.