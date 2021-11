Megszavazta a parlament, hogy az országgyűlési választás napján is lehessen népszavazást tartani

Kedden a parlament 183 szavazattal egyhangúlag elfogadta a párbeszédes Szabó Tímea törvénymódosítását, ami mindössze arról szólt, hogy töröljék a népszavazási eljárásról szóló törvényből azokat a részeket, amik megtiltották, hogy országos népszavazást tarthassanak az országgyűlési képviselők, az Európai Parlament tagjainak, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásának napjára (vagy az azt megelőző és követő 41 napon belülre).

Így akár már a 2022-es parlamenti választáson is lehetne szavazni arról a kormány által feltett népszavazási kérdésről, amit hétfőn hagyott jóvá a Kúria: „Támogatja-e Ön, hogy kiskorú gyermekek számára nemi átalakító kezeléseket népszerűsítsenek?”

Emellett felkarolták a Jobbikból, majd a Mi hazánkból is kilépett Volner János ehhez kapcsolódó javaslatait is. Ezek szintén arról szólnak, hogy a parlamenti választás napján is lehessen népszavazást tartani, de ez már több olyan részletszabályt is tartalmaz, ami nehezíti a jogorvoslatot vagy az aláírásgyűjtést.



Volner János Fotó: Kovács Attila/MTI/MTVA

Volner javaslatával többek között 5 napról 3-ra csökkentették az egyszerre tartott szavazásoknál országos népszavazási eljárásban a jogorvoslat benyújtására és elbírálására rendelkezésre álló határidőt. Az alkotmányjogi panasz benyújtási határideje szintén 5-ről 3 napra csökkent.



Míg eddig a szavazólapon csak egy javaslat szerepelhetett, mostantól ha a kezdeményező azonos, akkor az összes egy lapra kerülne. Ilyenkor a szavazatok érvényességét kérdésenként kell vizsgálni. A szavazat akkor érvénytelen, ha nem tartalmaz érvényes szavazatot a szavazólap. vagy ha a választópolgár mindkét válaszra leadott szavazatot

Az aláírásgyűjtésnél a tulajdonos engedélyéhez kötné, hogy a kezdeményezők közforgalom számára nyitva álló magánterületen gyűjtsenek aláírásokat. Ez inkább az ellenzék Fudan elleni népszavazásának és az álláskeresési járadékról szóló kezdeményezésének tehet be, mivel a kormány népszavazását csak kiírják, ott nem kell aláírásokat gyűjteni. Volner javaslatát 143 igen és 48 nem mellett fogadta el a kormánypárti többség.

A Fidesznek azért sem lehetett ellenére a nemváltó gyerekekről szóló népszavazások és a parlamenti választás összetolása, mert így ismét közpénzből fizetett, hergelő plakátokkal lehetnének tele az utcák. Valamint garantáltan magas részvétel miatt a kormánynak a népszavazás érvényessége miatt sem kellene aggódnia.

Az sem véletlen, hogy korlátozó intézkedéseket Volner nyújtotta be. Neki már tavaly ősszel is voltak olyan ötletei a választási szabályok módosítására, amiket a Fidesz támogatni is tudott. Így szavazták meg azt a szabályt, ami szerint a korábbi 27 helyett 71 egyéni választókerületben kell jelöltet indítania azoknak a pártoknak, amik országos listát akarnak állítani. Ezzel pedig egy közös listára terelték az ellenzéket.