A legőszintébb felszólaló a Fidesz-kongresszuson: „Még várunk arra, hogy a Fidesz-központ megmondja, hogy mik a jó válaszok a kellemetlen kérdésekre”

Végtelen mennyiségű felszólaló kapott lehetőséget a Fidesz-kongresszuson, hogy elmondja kb. ugyanazt, ha nem Fidesz nyer, az ország elveszik. De ebből a mezőnyből váratlanul kitűnt a XVI. kerület fideszes polgármestere, Kovács Péter. Fővárosi politikusként elárulta, hogyan győzhet a Fidesz Budapesten.

„A baloldaliak készpénznek veszik, hogy Budapesten minden körzetet megnyernek. Ne hagyjuk nekik, tudjuk, mit kell tenni. Azt kell tenni, hogy mindannyian, minden kongresszusi küldött, minden önkormányzati képviselő, minden polgármester, minden parlamenti képviselő, minden államtitkár, minden miniszter elmegy és becsönget a szomszédjához, a barátjához, ismerősökhöz és ismeretlenekhez, és elmondja nekik, hogy mi vár rájuk. Miből lehet választani” - mondta, de kiderült, hogy nem most azonnal, vasárnap délután kezdődik ez munka. Mert így folytatta:

„Persze lesznek kellemetlen kérdések, azokra is válaszolni kell tudni, Itt még várunk arra, hogy a Fidesz-központ megmondja, hogy mik a jó válaszok a kellemetlen kérdésekre, de kedves barátaim, ha meglesznek a válaszok, akkor meglesz a siker”

- közölte Kovács.

Idő még van, amíg a szomszédba bekopogó miniszter megkapják a központi üzenetet, mert tavasszal kell beleállni a feladatba Kovács szavai szerint:

„Csak egy fontos van, a munkát azt mindig el kell végezni. Kedves barátaim, arra kérlek titeket, hogy közösen mindannyian, ti is, én is, végezzük el ezt a munkát, jövő tavasszal menjünk el, csöngessünk be mindenhova, és mutassuk meg, hogy mi a másik alternatíva: a Fidesz vagy a rombolás.”