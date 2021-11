Koronavírussal vitték kórházba a híres oltásellenes orvost Szlovákiában, súlyos lehet az állapota

Koronavírus-fertőzéssel kezelik a Pozsonyi Egyetemi Kórházban a híres oltásellenes orvost, Michal Pijákot – számolt be róla a SME hírére hivatkozva a Parameter.sk. Egy kórházi forrás a lapnak megerősítette, hogy az orvos állapota súlyos. Piják a járvány ellen az első vonalban harcoló orvosok elleni támadásaival szerzett magának hírnevet, bírálta többek közt Jakub Hložník aneszteziológiai főorvost, valamint Peter Sabaka járványügyi szakértőt is. Piják nemcsak híres oltásellenző, hanem az Ivermectin propagátora is. A "gyógyszert" nemrégiben „kísérleti kúraként” kezdte el használni, noha a közösségi hálón azt állította, hogy eddig nem kapta el a koronavírust.