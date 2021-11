Öt nappal az oltási akcióhét kezdete előtt szólt a kormányhivatal a kerületi rendelőknek, hogy mégsem vehetnek részt az oltási akcióhétben

„Örömmel vettük, hogy az Auróra utcai rendelőintézetünk is részt vehet a kormány által meghirdetett Oltási Akcióhétben. Egy órája érkezett a levél a Kormányhivatal illetékesétől, hogy sztornó, vissza minden! A kormányzati Oltási Akcióhétben sem mi, sem más kerületi rendelők nem vehetnek részt”

– írta Facebookon szerda este Pikó András józsefvárosi polgármester, hozzátéve, hogy már a rendelési időket is átszervezték és a kommunikációs kampányt is megtervezték, hogy minél többen vehessék fel az oltást.

A kormány november elején jelentette be, hogy oltási akcióhéttel növelné az oltottak számát, és hogy országszerte megemelt oltási kapacitással és időpontfoglalás nélkül is várják majd a még oltatlanokat, és azokat is, akik a második vagy harmadik oltásukat vennék fel.

„Nem tudom hogyan jutott ere a döntésre a titokzatos nevű Fővárosi Oltási Munkacsoport, de ezúton is gratulálok az okos és bölcs döntéshez. Elképzelni sem tudom, hogyan szolgálja az oltási akcióhét nagyobb sikerét az, hogy az önkormányzati rendelők nem vehetnek benne részt? Netán arra a népi bölcsességre hagyatkoztak, hogy a oltásban és oltóhelyben is a kevesebb valójában több?” – írta Pikó, aki „felelőtlen döntés”-nek nevezte a történteket. Szerinte ez ”újabb megnyilvánulása annak, hogy a kormány mindent feláldoz, még a helyes oltási akcióját is veszélyezteti, csak hogy a látszata se alakuljon ki annak, hogy együttműködnek velünk”.

Józsefváros polgármestere egyúttal bejelentette, hogy „ha kormány által szervezett Oltási Akcióhét nem lehet november 22-től a kerületben, akkor lesz önkormányzat által szervezett Józsefvárosi Oltási Hét az Auróra utcai rendelőintézetben”, amelynek keretében ahogy változatlan feltételekkel, legfeljebb csökkentett időtartamban, de minden oltást igénylőt el fognak látni vakcinával”.