Varga Zoltán: Tudtam, hogy lehallgatnak és követnek

Nagyinterjút adott a Forbesnak Varga Zoltán milliárdos médiabefektető, a 36. leggazdagabb magyar, a többek közt a 24.hu-t is működtető Centrál Médiacsoport tulajdonosa.

Az interjúban Varga elsősorban arról beszél, miért külföldön - elsősorban Lengyelországban - építi oktatási, média- és távközlési befektetéseit, de természetszerűen a magyar médiával összefüggésben szóba kerülnek politikai kérdések is.

Varga egyike volt azoknak az üzletembereknek, akikről bebizonyosodott, hogy megfigyelték a Pegasus kémszoftverrel - azzal a Pegasus kémszoftverrel, amiről Kósa Lajos, a Fidesz-alelnöke bevallotta, hogy a magyar Belügyminisztérium is beszerezte.

A Centrálról Varga azt mondja, esze ágában sincs megválni tőle, bár a napi működtetésében már nem vesz részt: „Bejárok az irodába és tájékoztatást kapok a folyó ügyekről. Havonta egyszer van egy nagy board meeting, amikor mindenki beszámol, én pedig kérdezek. De az már nincs, hogy nagyon sok megbeszélésen részt kellene vennem a kollégákkal.”

Beszélt arról is, hogy négy hónapra fizetést kellett csökkenteni a covid-betörés idején, de kitartottak, mert a fennmaradás, illetve a munkahelyek megőrzése nem pusztán üzleti kérdés volt:

„Nekünk a Centrált úgy kell működtetni, hogy mi vagyunk a magyar média függetlenségnek az egyik oszlopa, ezért a működőképességet minden áron fenn kell tartani, és itt az érdekeltek nemcsak a tulajdonosok, hanem a dolgozók is.”



Varga azt mondta, egyedül az Elle divatmagazintól vált meg a válság alatt a cégcsoport, mert tudták, hogy azzal nem lehet pénzt csinálni. Meg is lepődtek, amikor ajánlatot tett az újságra Milkovics Pál cége, „olyan feltételekkel, ami arra utalt, hogy itt valami más van a háttérben.”

Milkovics Pál tavaly aztán eladta a Brit Média kiadóvállalat felét a Rogán Antalhoz kötődő izraeli Shabi Michaelinek, és létrejött a Michaeli, Schwartz & Brit Media kiadóvállalat. Ők adják ki a 168 órát és a Pesti Hírlapot is.

„Nekem ami az előválasztási kampányban a Pesti Hírlapnál történt, mindent megmagyaráz” - utalt rá, hogy a baloldalinak mondott ingyenes lap az előválasztás utolsó heteiben egyértelműen beszállt a kampányba a kormánynak kedves narratívát erősítve.

A fizetős online tartalommal kapcsolatban Vargának felemás érzései vannak, azt mondta, folyamatosan tesztelik, hogy érdemes-e pénzt kérni a tartalmakért, és ha igen, milyenért, a női termékeknél - például a noklapja.hu-n, ahol már bevezették - azt mondta, „egy női terméknél alapvetően mindent elérsz ingyenesen. Minden fönn van a neten ingyen, ezért nagyon nehéz fizettetni. (...) Az biztos, hogy még nem találtuk meg a jó megoldást, nem azt hozták eddig az előfizetős számok, amit vártunk. Nagyon sok tudást szereztünk belőle, de nem értük el azt, amit akartunk.” Hasonlóan nyilatkozott a Sport24-ről, a 24.hu futballmagazinjáról.

Szerinte a magyar olvasók még szeretnek ingyen fogyasztani, ha mégis fizetnek, akkor „elvekért fizetnek, mondjuk egy Telexért vagy egy 444-ért. Az inkább egy kiállás, azért, hogy megmaradjon a termék. Egy nőklapja.hu-nál ezt nem érezzük. És ez egy nehéz pálya.”

Azt mondta, dolgoznak újszerű fizetős tartalmakon, mert láthatóan a hírszolgáltatásokért és niche termékekért hajlandóak elsősorban fizetni az olvasók, paywall megoldásuk van, tudják, mit akarnak vele kezdeni. Dicsérte a 24.hu és a Telex szerkesztőségét, az Indexről pedig azt mondta: számaik azt mutatják, hogy még mindig nagyon erős brand, és az olvasottságukat fenntartja, hogy nem léptek egyelőre az Origo útjára. Nem biztos persze, hogy ez így is marad:

„A Pesti Hírlap példája is azt mutatja, hogy amikor kritikus helyzet van, akkor bedobják az atombombát. Ezt a valóban a kritikus helyzetek fogják megmutatni.”

Kérdezték arról is, hogy még mindig meg akarja-e venni a hatalom a Centrált, kapott egy ajánlatokat újabban:

„Az elmúlt fél évben már nem kaptam, de előtte sokat és intenzíven. Csak kormányzati oldalról, vagy olyan emberektől, akik a kormányzattal üzletelnek. Tehát ma Magyarországon médiát más nem vesz, szerintem külföldi erő nincsen. (...) Én most már nagyon sok éve mondom, hogy a Central nem eladó. Szerintem ez mostanra már átment.”

Amikor megkérdezték tőle, hogy másként kommunikál-e azóta, hogy megtudta, lehallgatják, azt mondta egyáltalán nem, méghozzá

„...azért nem, mert engem már előtte is lehallgattak. Az, hogy a Pegasussal, ezzel az új technológiával, az meglepett. De régebben is kaptam már jelzéseket, saját magam is megnézettem bizonyos rendszereken az eszközeimet, ezért tudtam, hogy lehallgatnak és követnek.”