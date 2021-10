A kormánynak kedves narratívát tol a Rogán-közelbe került Pesti Hírlap is

Érdekes folyamatok zajlanak a Budapesten ingyenesen terjesztett Pesti Hírlap című újság tájékán, főleg azóta, hogy a nyáron Rogán Antal izraeli-grúz jóbarátja, a letelepedési kötvénybiznisszel is összefüggésbe hozott Schabi Michaeli bevásárolta magát Milkovics Pál, Csehországban élő médiabefektető vállalkozásába, és megalakult a Michaeli, Schwartz & Brit Media kiadóvállalat.

Amikor 2019 végén a Pesti Hírlap elindult, úgy írtunk róla, mint olyan újságról, ami gondosan figyel arra, hogy ne lehessen besorolható egyik politikai oldal lapjai közé sem. Sokáig úgy tűnt, hogy az új fővárosi vezetés alatt ez az újság lehet az, ami ellenpontozza majd a színfideszes ingyenbulvár Lokál magazint - azt a Lokált, ami nem sokkal később megszűnt, és az egykori Simicska-brand Metropol lépett helyére a Rogán-médiabirodalomban.

Az első főszerkesztő a volt narancsos és a vs.hu indulásánál is tevékeny Kerényi György volt, de nem sokáig vezette a lapot, amit a covid egyébként is alaposan megroppantott. Tavaly áprilisban megfelezték a stábot, és Kerényi helyett Trencséni Dávid lett a lap főszerkesztője.

Az igazi változást a következő nyár hozta el, amikor Michaeli tulajdonrészt vásárolt magának a kiadóban - abban a kiadóban, ami korábban már megszerezte a 168 óra hetilap kiadásának jogait is. Milkovicsot már a Rogán-közeli üzletember érkezése előtt is kritizálták, amiért NER-közelbe sodródott a portfólióval, és tavaly szeptemberben kirúgta Rózsa Péter főszerkesztőt egy Orbán-családot ábrázoló fotó miatt.

Ami most zajlik, az viszont egyre inkább egy Rogán-operációra emlékeztet. A Pesti Hírlap váratlanul látványosan állt bele a Dobrev-kampányba, kezdte lőni a Fidesz számára kellemetlenebb ellenfélnek látszó Márki-Zay Pétert, miközben elkezdtek szaporodni az állami hirdetések is az újságban.

Az előválasztás második fordulójának első napján elég világos üzenettel jelent meg a Pesti Hírlap:

A formula is meghökkentő - ilyen határozott, kommentár nélküli, negatív előjelű endorsement korábban sosem jelent meg az újság hasábjain, mint ahogy az egész magyar sajtóban, de még az elfogultan pártos zugokban sem nagyon látni ilyesmit.

Ha belelapozunk az újságba, terjedelmes cikk foglalkozik azzal, hogy sorban állnak a közéleti személyiségek Dobrev Klára mögött, szemben Márki-Zay Péterrel, akit úgy tűnik, hiába támogat Karácsony Gergely, más nemigen hajlandó.

A Pesti Hírlap nem lett Metropol - látszólag maradt ellenzéki, de úgy ellenzéki, ahogy azt a kormánynál szeretik.

Szembetűnő, hogy a lapszámban állami hirdetések sorjáznak: egy egész oldalas Merkely „működő Magyarország” Béla portré mellett az Agrárminisztérium vásárolt meg egy kétharmad oldalt a mindössze 12 oldalas lapszámból. (Ezeken kívül csak egy Elle magazin reklám található az újságban, ami a kiadóvállalat portfóliójához tartozik.)

Ha lehet, a dolog még látványosabb a keddi példányban, aminek már a címlapja is egészoldalas Szerencsjáték Zrt. hirdetés - de hogy a dobrevisták ne csalódjanak, a szerkesztők beillesztettek egy belső címlapot is a biztonság kedvéért. Ezt:

A lapszám 7. oldalán riport olvasható Dobrev Klára tatabányai fórumáról, ahol a hideg idő ellenére is rengetegen összegyűltek, és fontos üzeneteket is megfogalmaztak:

Hasonló minta jelent meg kedden a Magyar Nemzetben is, ahol a pártsajtó finoman tologatja maga előtt Dobrev Klárát, aki Rogán Antal és stábja számára kellemesebb, könnyebben megfogható ellenfélnek látszik 2022 előtt.

A Szerencsejáték Zrt. kiemelt, címlapos reklámja mellé a keddi lapszámba is jutott egy egészalakos Merkely-kormányhirdetés.

Az ilyen kormányhirdetésekről a Nemzeti Kommunikációs Hivatalt miniszterként felügyelő Rogán Antal hoz döntést, és ő ezt nem szokta a véletlenre bízni. Kivált nem, ha olyan jó barátról van szó, mint Michaeli.

Az újságnál, ahonnan tavaly még a fél szerkesztőséget elzavarták, nyár óta hirtelen mintha végtelen pénz termett volna: épp néhány napja jelentette be a Michaeli, Schwartz & Brit Media, hogy vidéki laphálózatot létesítenek: piacra lépnek Győrben, Pécsett, Kecskeméten, Nyíregyházán és más nagyvárosokban is, és a központból szerkesztett tartalmak mellett helyi híreket is közölnek majd. Épp mint a KESMA-féle Mediaworks megyei lapja.

A Media 1 néhány napja arról írt, hogy az új megyei újságok még a választások előtt piacra kerülnek majd, és „Rogán Antal barátja és Milkovics Pál ingyenes konkurenciát támaszt a fizetős és ingyenes KESMA lapoknak”. A portál szerint Egerben, Debrecenben, Kaposváron, Miskolcon, Békéscsabán és Sopronban is megjelennek majd a kiadó ingyenes kiadványai.

Levélben megkérdeztük a kiadóvezető Milkovics Pált, hogy mennyiben növekedtek meg az állami hirdetések a lapnál, és ez összefüggésben van-e a tulajdonosváltással. Amint válasza megérkezik, frissítjük majd a cikket.