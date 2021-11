Bajnai Gordon feljelentést tesz a megvágva kiszivárogtatott hangfelvételek miatt

A volt miniszterelnök az oldalán jelentette be, hogy ismeretlen tettes és persze a mögötte álló felbújtók ellen is, mivel „néhány percnyi töredékmondatra vágják szét a közel 1 órás beszélgetést”, amit Gansperger Gyula vállalkozóval és a városháza épülete iránt érdeklődő állítólagos vevővel folytatott. Gapergerék Bajnai segítségét kérték, hogy a főpolgármester tanácsadóján, Tordai Csabán keresztül beszélhessenek a Főváros Vagyonkezelő vezetőjével. A nyilvánosságra került részlet szerint Bajnai erre ezt mondta: „Ezt az igényt megértem, nem tudom, hogy a Tordai úr erre képes lesz-e, mert amint híre megy egy ilyen dolognak, ebben a […] egy ilyen koalícióban, mindenki hirtelen, meg vannak ezek a cápák. […] Énszerintem amikor bejelentkezik nálatok valaki, nem tudja kontrollálni, rengeteg ilyen cápák úszkálnak a tóban, és egy nagykoalícióban mindenkinek a maga kis részterületei vannak, ez a realitás, ez így működik.”

Fotó: Bruzák Noémi/MTI

Bajnai most arról írt, hogy a megvágott hangfelvételek célja, hogy „ezáltal a fehéret feketének állítsák be, mondataim célját és értelmét kiforgassák, jelentésüket az ellenkező irányba módosítsák”. A kormánypárti sajtónak és a politikusoknak pedig azt ajánlotta, „kérjék el, szerezzék meg az eredeti vágatlan, csorbítatlan szöveget. Talán tudják is, merre keressék”. Majd felsorolta, milyen válaszai voltak a megkeresésre:



„1. A lehallgatott beszélgetésben többször világossá tettem, nincs személyes érdekem, befolyásom vagy szándékom a szóban forgó üggyel kapcsolatban.

2. Az ingatlan fejlesztését nem látom reálisnak a jelen politikai háborús helyzetben, ne iparkodjanak.

3. Egy egyébként indokolt, értelmes és tisztességes fejlesztési koncepciót is csak széles politikai egyetértés mellett lehetne elfogadtatni, ez nem valószínű, hogy valaha létrejön, de ha van türelmük, akkor ilyen koncepción dolgozzanak tovább.

3. Arra a provokatív kérdésre, hogy érdemes- e a náluk bejelentkező “közvetítőkkel“ üzletelni, azt válaszoltam, hogy ilyen »cápák«, minden párt környékén mindig felbukkannak, de csak kárt és bajt okoznak, ezért kerüljék el őket.

4. Világossá tettem azt is, hogy a főpolgármestert és általam ismert közvetlen munkatársait megvesztegethetetlennek tartom.”



Szerinte a manipulált felvételen ennek ellenkezőjét próbálják sugallni.

A Fővárosi Önkormányzat nemrég egyébként nyilvánosságra hozta a Városháza felújításra vonatkozó döntés-előkészítő tanulmányt, amiben a különböző lehetőségek között a fővárosi vagyonkezelő vezetője valóban felvetette az épület eladását, de a Karácsony Gergely kabinetje az ingatlaneladásról szóló lehetőségeket már tavaly novemberben elvetette.

Szerdán Karácsony Gergely és a baloldali többség is megszavazta, hogy vizsgálóbizottság alakuljon az ügyben. A bizottságnak már a következő közgyűlési ülésre – ami december 15-én lesz – el kellene készülnie a jelentésével. A bizottságnak 4 többségi és 3 ellenzéki tagja lesz, a vezetője Kovács Péter XVI. kerületi fideszes polgármester lesz, aki a nagy sikerű beszédet mondta a Fidesz-kogresszuson a kellemetlen kérdésekre a pártközpontból várt válaszokról.