Elhunyt Kóbor János

Koronavírus okozta betegségében a kórházban meghalt Kóbor János, a magyar könnyűzenei élet legendás alakja, az Omega együttes énekese - írja a Blikk. 78 éves volt. A hírt az együttes közölte Facebook-oldalán:

„Megrendülten tudatjuk, hogy Kóbor János, az Omega együttes Kossuth-díjas és Liszt Ferenc-díjas alapítója, rövid betegség után elhunyt. Rajongók milliói imádták itthon és külföldön, a rockzene állócsillagaként. Felfoghatatlan űrt hagy maga után. Nincsenek szavak, marad a csend. Mecky a szívünkben örökre velünk marad.”

Kóbor János énekes az Omega Oratórium előadásán a felcsúti Pancho Arénában 2015. június 13-án (Fotó: Koszticsák Szilárd / MTI)

A zenész november elején került kórházba. Egy korábbi interjúban azt mondta, nem akarja beadatni magának az oltást, mert közel nyolcvanévesen még soha nem volt komolyan beteg, és bízott az immunrendszerében.

Kóbor János Budapesten született 1943-ban, első zenekarát a gimnáziumban alapította. Építészmérnökként végzett, de sosem dolgozott a szakmában. Az Omega együttest a Próféta zenekar utódjaként alapították meg 1962-ben. Eleinte többen is énekeltek az együttesben, de a '60-as évek második felétől az Omega saját dalainak többségét már Kóbor énekelte, az 1971-től kezdve felvett dalokban pedig ő volt az egyedüli szólóénekes. Első önálló albumuk, a Trombitás Frédi és a rettenetes emberek 1968-ban jelent meg, összesen 17 stúdióalbumot adtak ki. Emellett viszont angol és német nyelven is jelentettek meg lemezeket, illetve számos koncertfelvételt is kiadtak.