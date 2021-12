Sokkal kevésbé véd az omikronnal szemben a védőoltás

Valamennyivel gyengébben teljesít a Pfizer védőoltása az omikron-variánssal szemben, de az első laboratóriumi vizsgálatok alapján az ismétlőoltás ezen is segíthet, legalábbis azok, akik már kaptak ilyet, védettebbnek tűntek, írja a New York Times egy dél-afrikai kísérleteken alapuló, kedden nyilvánosságra hozott tanulmány alapján.

A rossz hír: a tanulmány alapján a beoltottak testében termelődő antitestek kevésbé sikeresen akadályozták meg az omikron-variánst a sejtek megfertőzésében.

A kutatók szerint ez "valamelyest" aggasztó, de semmiképp nem ok a pánikra. Ebből egyelőre csak annyi következik, hogy az omikron-variáns nagyobb eséllyel okoz ún. breakthrough fertőzéseket. A kutatók szerint ugyanakkor a védőoltás sokkal szélesebb körű immunválaszt vált ki, melynek a neutralizáló antitestek csupán a részei. Vagyis a mostani, az antitestek hatását vizsgáló kutatás nem fest teljes képet az oltások nyújtotta védelemről.

"Bár úgy gondoljuk, hogy nagyszámú fertőzés lesz, ez nem feltétlenül okozza majd az ellátórendszerek összeomlását" - nyilatkozta a kutatást végző durbani Africa Health Research Institute virológusa, a kutatást vezető Alex Sigal. "Én úgy tippelem, hogy kontrol alatt tartható lesz [a járvány]" - mondta.

Sigal és kollégái a Times beszámolója szerint az elmúlt két hétben nyaktörő sebességgel dolgoztak, tenyésztették a vírust és tesztelték, hogy hogyan reagál az antitestekre. "Ha nem a vírus öl meg, akkor a fáradtság" - mondta erről Sigal.

Sigalék előzetesen attól a horrorforgatókönyvtől tartottak, hogy a vakcinák semmiféle védelmet nem nyújtanak majd az omikron-variánssal szemben. Elképzelhetőnek tartották ugyanis, hogy az omikron mutációi révén új utakon is be tud jutni a sejtekbe, ami teljesen használhatatlanná tette volna a jelenlegi vakcinák hatására termelődő antitesteket. Ez a hipotézisük szerencsére tévesnek bizonyult.

Mindazonáltal az omikron így is sokkal fertőzőbbnek bizonyult, méréseik szerint az új variánssal szemben az oltások termelte antitestek - még azon pácienseké is, akik az oltás mellett korábban fertőzésen is átestek - negyvenedannyira védtek, mint a korábbi variánsokkal szemben. Ilyen alacsony fokú védettség pedig nem óv meg az áttörő fertőzésektől. Sigal szerint amúgy ez még így is sokkal jobb eredmény, mint amire előzetesen számítottak. Mike Ryan, az Egészségügyi Világszervezet (WHO) szakértője pedig a vizsgálatok után is arról beszélt, hogy "nincs okunk azt feltételezni", hogy a vakcinák kevésbé lesznek hatékonyak a súlyos, kórházi kezelést kívánó megbetegedések megelőzésében, pláne, hogy az első adatok alapján nem tűnik úgy, hogy az omikron súlyosabb megbetegedéseket okozna a delta-variánsnál.

A tudományos közvéleményt mindez annyira nem lepte meg. "Nagyjából erre számítottunk" - mondta a Timesnak Theodora Hatziioannou, a Rockefeller Egyetem virológusa, aki nem vett részt a kutatásban.