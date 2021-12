Minden jel szerint a zsebünkbe kell nyúlnunk, ha tesztelve akarunk találkozni szeretteinkkel

Közeleg a karácsony, magyarok milliói készülnek egymás nyakába borulni végre.

Ez járványidőszakban nem feltétlenül szerencsés, még ha éppen lefelé is hajlik a járványgörbe.

Sokat segíthetne a helyzeten, ha széleRs körben és ingyen elérhető volna a tesztelés.

Ilyenre azonban a jelek szerint nagyon kevés lehetőség van az országban.

Bár karácsony előtt kedvező fordulat állt be a járványhelyzetben, és minden lényeges mutató szerint visszaszorulóban van a járvány negyedik hulláma, éppenséggel egy olyan időszak előtt állunk, amikor céges és családi események tucatjainak hála megsokszorozódhatnak az egymás közti találkozások. Márpedig éppen a negyedik hullám tapasztalatai igazolják, hogy a koronavírus terjedésének nem feltétlenül akadálya még a védőoltás sem. Egyrészt mert hiába van már hatmilliónál is több magyar beoltva, ez bőven nem elég a nyájimmunitás amúgy is dinamikusan változó céljának eléréséhez. Másrészt meg azért, mert bár a védőoltások a fő feladatukat elég jól teljesítve javarészt megóvják a beoltottakat, pláne a háromszor is beoltottakat a súlyosabb, netán halálos szövődményektől, megfertőződni és tovább fertőzni az oltottak is képesek.

Ebben az időszakban különösen hasznos volna a kiterjedt, könnyen, netán ingyen hozzáférhető tesztelés, hogy az ilyen csoportos tevékenységek előtt mindenki megbizonyosodhasson arról, hogy nem fertőzött, így nem sodor veszélybe senkit, akivel találkozik. Mert bár Orbán Viktor december 6-án a parlamentben arról beszélt, hogy „a PCR-teszt semmin sem segít [...] csak az oltás segít”, a széles körű és gyakori tesztelés se véletlenül lett a járvány elleni védekezés egyik legfontosabb eszköze. Mert ugyan igaz, hogy a tesztelés önmagában nem gyógyít, de a járvány terjedésének visszaszorításában nagyon is hasznos, és az általános, mindenkire kiterjedő korlátozásoknál kisebb fennakadásokkal járó eszköz. Gyakori teszteléssel elkerülhetők a teljes társadalomra vagy nagyobb régiókra vonatkozó szigorú lezárások, hiszen könnyen ki lehet szűrni és otthonmaradásra biztatni azokat, akik fertőznek.

Nagy-Britanniában mindenkinek alanyi jogon jár az antigén gyorsteszt, amit akár ki is postáznak, de a patikákban is tizennégyesével osztogatják. Fotó: TOLGA AKMEN/AFP

Ezt sok országban fel is ismerték. Gyakornokunk, Dávid októberben töltött egy hetet Londonban, ahol meglepve látta barátja szobájában a stócokban álló antigén gyorsteszteket. A brit kormány ezeket teljesen ingyen biztosítja, bárki leveheti a patikák polcairól. Ezek ráadásul egyszerű tesztek, otthoni használatra vannak kitalálva. Nagy-Britanniában, ha valaki szeretné, minden reggel letesztelheti magát, mielőtt munkába, iskolába vagy bármilyen közösségbe indul.

Nem nehéz belátni, hogy ez egyszerű és hatékony módja a védekezésnek. A teszt ereje az információ. Gyakori otthoni teszteléssel bárki naprakész tud maradni a saját állapotáról, és izolálhatja magát, amint kiderül, hogy fertőzött. Akár már akkor, amikor a tünetek még nem is jelentkeztek. Ha bőséggel elérhetőek a tesztek, akkor az emberek nemcsak az utolsó utáni pillanatban tesztelnek, hanem akár elővigyázatosságból, megelőzés céljából is.

Több tesztből több adat és információ következik. Minél több adat van, annál pontosabb képet tudunk kapni a járvány alakulásáról, terjedésének mintáiról, ami megkönnyíti a tervezést és döntéshozást járványügyi kérdésekben. Persze a tesztelés csupán egy eszköz a sok közül, mely eszközöket kombinálva alkalmazva lehet a legjobb hatást elérni. A sok teszt akkor igazán hatékony, ha együtt jár egy jól működő kontaktkutatási rendszerrel, ami időben visszafele haladva térképezi fel egy fertőzött személy kontaktjait, hogy be lehessen azonosítani a szuperterjesztőket és járványgócokat.

Ez a megfontolás vezetett minket, amikor megkerestük az összes Magyarországi megyeszékhely, illetve a főváros és minden kerületének önkormányzatát. Magyarországon alanyi jogon nem biztosít ingyenes tesztlehetőséget az állam, de a negyedik hullámban több önkormányzat is biztosított ilyen tesztelési lehetőséget. Kíváncsiak voltunk, hogy most, amikor igazán szükség volna rá, hol tudnának ilyennel élni az emberek.

Mint kiderült, nagyon kevés helyen. A 43 önkormányzat közül akadt, ahol telefonon egyáltalán nem akartak felvilágosítást adni róla, hogy végez-e az önkormányzat lakossági tesztelést. Igen sok vidéki önkormányzatnál nem is értették, hogy miért érdeklődünk erről. Végül összesen két önkormányzatot találtunk, ahol a helyi lakosok ingyen teszteltethetik magukat:

Budapest VII. kerületében december 17-ig, vagyis még az igazán kritikus időszak előtt tesztelhetik magukat a helyi lakosok hétfőn és szerdán 15-19, pénteken 8-12 óra között az Akácfa utca 61. szám alatti Akácos udvarban, előzetes regisztráció nélkül is. TAJ-kártya, lakcímkártya és személyi igazolvány szükséges.

Budapest XI. kerületében a 60 éven felüli helyi lakosok részére ellenanyagszint-mérést és antigén-tesztet biztosítanak, mindkét teszttípusból 3000 darabjuk van. Hétfőtől péntekig 8-18 óra között, szombaton 8-13 óra között tesztelnek a Corden központi laboratóriumában a Fehérvári út 84/a szám alatt. A tesztelés előzetes regisztrációhoz kötött, regisztrálni a +36 1 3724566-os telefonszámon kell.

Ezek mellett a II. és a IX. kerületi önkormányzat jelezte, hogy még elképzelhető, hogy lesz tesztelés. Ha lesz, a honlapjukon jelezni fogják. Érden pedig a polgármesteri hivatal, illetve a bölcsődék és óvodák munkatársai tesztelhetik magukat, jelenleg csak antitest-teszttel, bár a harmadik hullám végéig nekik a PCR-tesztelést is fizette az önkormányzat.

Így - mivel Orbán Viktor miniszterelnök nem hallgatta meg kérésünket - az egyéni, pénzbe kerülő megoldások maradnak, ha tesztelnénk magunkat, mielőtt összeölelgetnénk régen látott szeretteiket. Hogy milyen tesztet kéne végeztetnünk, ahhoz előbb érdemes sorra venni az elérhető teszttípusokat, és megvizsgálni, melyik tesztet, mikor érdemes használni, mire alkalmas, mit tudhatunk meg az eredményből.

Ha arra vagyunk kíváncsiak, hogy a tesztelés időpontjában épp betegek vagyunk-e, akkor az antitest-tesztet - amilyet aktuálisan az érdi önkormányzat kínál - ki is lőhetjük. Az antitest az immunrendszer által megfertőződés vagy védőoltás hatására termelt fehérje. Ennek a vírus felismerésében és leküzdésében van fontos feladata. A vérmintával működő antitest-tesztek ennek a fehérjének a jelenlétét, adott estben a mennyiségét mutatják ki. Ám mivel a szervezet csak a megfertőződés utáni 7-10. napon kezdi termelni az antitesteket, az ilyen teszt alkalmatlan a korai fertőzés kiszűrésére, pedig már akkor fertőzőképes lehet a beteg.

PCR-teszteket csak specializált laborokban tudnak végezni. Fotó: MEHMET ALI OZCAN/Anadolu Agency via AFP

A fertőzés korai felismerésére leginkább a PCR-teszt alkalmas, ami a legpontosabb, egyben a legdrágább teszttípus is, amit ráadásul csak specializált laboratóriumokban tudnak kiértékelni, egy-két napos átfutással. A tömeges PCR tesztelés nehezebben valósítható meg, mert sok helyen nincs meg hozzá a megfelelő kapacitás. A PCR nagyon érzékeny, a tünetmentes fertőzéseket is észleli, viszont hátrányt jelenthet, hogy sokszor akkor is pozitív eredményt ad, amikor a fertőzés már lezajlott, és a szervezetben a vírusok már rég nem fertőzőképesek.

Az akár nyálmintával is működő antigéntesztekhez nem kell szaktudás, bárki elvégezheti akár otthon is. Fotó: FRANK HOERMANN / SVEN SIMON/dpa Picture-Alliance via AFP

A PCR-teszt igen drága, a legolcsóbb akciós ajánlat is 14 ezer forintba kerül. Ez, pláne az ünnepek előtt még a kisebb családoknak is jelentős anyagi terhet jelenthet. Ennél megfizethetőbb a másik légúti mintavételes teszttípus, az antigén-gyorsteszt. Ezek akár már 15 percen belül is eredményt adhatnak, a vírus külső rétegét alkotó fehérjét érzékelik. Ha az eredmény pozitív, szinte biztos, hogy fertőzöttek vagyunk, ezért főleg akkor szokták használni, mikor a beteg covidos tüneteket produkál - már csak azért is, mert ilyenkor a leghatékonyabb is. Ezek a tesztek azonban fals negatív eredményt is adhatnak, főleg a fertőzés korai, még tünetmentes szakaszában, vagy a betegség lezajlásának vége fele, amikor a beteg még amúgy pár napig fertőzőképes. A szakemberek ezért gyakran ajánlják a megerősítő PCR-tesztet az antigén gyorstesztek mellé.

Antigén-teszteket széles körben forgalmaznak a patikák, jellemzően 3-5 ezer forint körüli áron, bár akciósan néha ennél olcsóbban is.

Ez a cikk a 444 gyakornoki programjának részeként készült. Bódog Bálint és Háberman Dávid írták, a kutatómunkában mellettük Tárkányi Flóra, Benics Márk, Cmarits Milán és Erdősi László vettek részt.