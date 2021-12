Árverezik a győri stadiont – szilveszterkor indul a licit a Quaestor-vagyonra

Meghirdette az állami felszámoló a 2015-ben becsődölt Quaestor-birodalom győri vagyonelemeit, a 8,2 milliárd forintos csomagra december 31-től január 17-ig licitálhatnak az érdeklődők. Konkrétan az ETO Park Kft. vagyonáról van szó, amely a Tarsoly Csaba tulajdonos-cégcsoportvezetőhöz köthető Quaestor-cégháló egyik fontos tagja volt. A következő ingatlanokról van szó:

a győri stadion, becsült értéke 1,3 milliárd forint. Jelenleg 16 ezer néző befogadására alkalmas; egyéb edzőközpont, becsült érték 307 millió forint; energiaközpont, 95 millió forint; promenád, 71 millió forint; szálloda, becsült érték 1,7 milliárd forint; élményközpont, becsült érték 4,7 milliárd forint.

Tehát stadiont, bevásárlóközpontot és szállodát is lehet vásárolni. A felszámoló Nemzeti Reorganizációs Nonprofit Kft. megítélése szerint az ingatlanok állapota átlagos. A jelenleg az NB II-ben vitézkedő ETO FC Győr így mutatja be a létesítményt:

Az ultramodern, fedett nézőteres stadiont úgy építették meg, hogy kulturális rendezvények lebonyolítására is kitűnő helyszínt biztosíthat, szerkezete és lefedése az Európai Labdarúgó Szövetség (UEFA) szabványainak megfelelően készült el.



Maga a focicsapat (ETO Futball Kft.) 2017 óta Mányi József, a Ker-Gasztro Kft. tulajdonosának birtokában van. A vállalkozó volt korábban a SZEOL SC tulajdonosa is, de 2017-ben kiszállt a szegedi csapatból, ahol Halkó Gabriella lett az utóda, aki igazgatósági tag a Garancsi István nagyvállalkozó érdekeltségébe is tartozó Las Vegas Casino Zrt.-ben.

A szintén átlagosnak mondott szálloda a négy csillag superior kategóriás ETO Park Hotel, amelynek szobái a stadionra néznek. A hvg.hu írta meg tavaly áprilisban, hogy átvette a Quaestor csoport egykori győri szállodájának üzemeltetését Tiborcz István üzlettársa, Paár Attila, aki az építőipari WHB-csoport milliárdos tulajdonosa.

A Quaestor győri bevásárlóközpontjáról – ami a csomag legdrágább eleme – több tudósítás született az elmúlt években, ezek szerint a pláza nem igazán forgalmas, az üzletek fele üres, az emberek csak a kormányablak és a posta miatt járnak oda.

Nem lehet tudni, hogy végül érkezik-e ajánlat a Quaestor-csomagra, de szintén a hvg.hu írta korábban, hogy a vagyon felett az Indotek csoport szerezte meg a jelzálogjogot, miután töredék áron megvette az állami Magyar Fejlesztési Bank (kamatostul) húszmilliárd forintnyi követelését. Így jó eséllyel tehet nyertes ajánlatot a felszámolónak is. „A Quaestor egykori győri ETO Parkjának megszerzése és eladása ugyanolyan ingatlanüzlet, mint bármi más. Mindegy, ki az adós” – nyilatkozta a lapnak tavaly januárban Jellinek Dániel, az Indotek tulajdonosa.

A Quaestor-vagyon legutóbb egy Mátraházán található luxushotel kapcsán került a hírekbe. Tiborcz Istvánnak, a miniszterelnök vejének a cége, a BDPST Zrt. októberben jelentette be, hogy a Mészáros Lőrinc cégbirodalmába tartozó Hunguest Hotelstől megvette a Lifestyle Hotel Mátrát. A 24.hu számolt be arról, hogy a szálloda a Quaestor érdekeltsége volt, és 2015-ben, amikor a Tarsoly Csaba által irányított brókercég hatalmas botrány közepette becsődölt, annak ingatlanjait zár alá vette a rendőrség. A zárlattal a Quaestor-ügy indulásakor megakadályozhatták például, hogy a rengeteg kisbefektetőt megkárosító brókercég maga adja el az ingatlanokat, anélkül, hogy a károsultak követeléseit kielégítené. A cikkre reagált a Fővárosi Főügyészség: szerintük elmarasztaló ítélet és esetleges vagyonelkobzás esetén a végrehajtásnak nincs akadálya. Tehát ha elmarasztaló ítélet születne a Quaestor-ügyben, akkor végrehajtás alá kerülhetne ez a szálloda is.

Ebből is látszik, hogy a Quaestor-ügy tárgyalása még mindig tart, a károsultak mindig futnak a pénzük után. A Quaestor-ügy részleteit és a csalás módszereit korábban hosszú cikksorozatban mutattuk be:

A Quaestor-per tárgyalása még 2016-ban kezdődött. Csalás miatt az ügyészség az 50 millió forintosnál nagyobb kárt szenvedett 232 befektető sérelmére elkövetett cselekmények miatt emelt vádat. Az összes vádbeli cselekmény elkövetési értéke mintegy 77 milliárd forint, és több mint 30 ezer sértett van. Az ügyfelek között állami szervek és önkormányzatok is voltak, de például a Külügyminisztériumhoz tartozó Magyar Nemzeti Kereskedőház tőkéjét időben sikerült kimenteni a Quaestortól.

A botrány 2015 márciusában robbant ki, amikor a Magyar Nemzeti Bank felfüggesztette a Quaestor tevékenységi engedélyét. Az MNB szakemberei azt találták, hogy a cég körülbelül 60 milliárd forint értékben bocsátott ki vállalati kötvényeket, de van 150 milliárd fiktív kötvény is, amit a felügyelet tudta nélkül, illegálisan adtak el. Piaci szakértők akkor úgy nyilatkoztak: évek óta látszott, hogy egyfajta piramisjáték folyik, a cég újabb és újabb kibocsátásokból fedezi az éppen lejáró kötvények kifizetéseit. Valószínűleg a fiktív kötvényekre is azért volt szükség, mert a cég nem tudta volna fizetni a lejáró legális papírok értékét és hozamát. A győri futballstadionon és a csatolt irodaépületek hasznosításán kívül nem nagyon látszottak olyan vagyonelemek, amelyeket nyereséget hoztak volna a cégnek.

Tarsoly Csaba két évig volt előzetesben, jelenleg lakhelyelhagyási tilalom alatt van.