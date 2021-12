Novák Katalin: Kollégáimnak is jólesik a házi szaloncukor

A Fidesz köztársaságielnök-jelöltje a Magyar Hírlapnak adott ünnepi interjút, amiben elmondta, hogy különös felelősséget ró rá, hogy nőként töltheti be az elnöki tisztséget, ugyanakkor hozzátette: „Természetesen nemcsak a nők, hanem a férfiak, az egész magyar nemzet köztársasági elnöke leszek.” Az államfőséget az anyasághoz hasonlította: „Mindennap háromszorosan tapasztalom, hogy a továbbadott minta mekkora felelősség, és ha ezt a nemzet egészére terjesztem ki, akkor most ugyanezt a felelősséget érzem megsokszorozva. Az államfői tisztség azt is jelenti, hogy az embernek úgy kell viselkednie, olyan értékeket kell képviselnie, amelyek mások számára is követendőek lehetnek. Bízom benne, hogy meg fogok felelni ennek az elvárásnak.”

A kormányzati sikerei felsorolása után rátért arra is, hogyan ünnepelnek: „A kis unokaöcséink örömmel hordják a tavaly általam kötött pulóvereket, a kollégáimnak is jólesik a házi szaloncukor. Idén saját mogyorókrémet készítettünk. Számomra karácsonykor kiemelten fontos a nagy családi együttlét, idén a szüleimmel, a testvéremmel és családjával együtt tudjuk tölteni a karácsonyt, férjem szüleivel, sógoromékkal és az ő gyerekeikkel is tudunk találkozni. Kicsi korom óta nagy családi körben karácsonyoztunk, és nagyon hálás vagyok, hogy ezt a gyermekeinknek is megadhatjuk. Bízom benne, hogy a legtöbb család együtt ünnepelheti az idei karácsonyt! Már ez is ajándék.”

A receptjeit gyakran megosztó Novák erről a szaloncukorról képeket is posztolt: