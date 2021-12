115 milliárd dollárt fordíthatnak tartalomgyártásra az amerikai médiacégek 2022-ben

A nyolc legnagyobb amerikai médiavállalkozás legkevesebb 115 milliárd dollárt tervez új filmek és sorozatok gyártására költeni 2022-ben, írja a Financial Times. A gigantikus kiadásokat az úgynevezett streamingháború hajtja előre: az elmúlt években rengeteg streamszolgáltató indult, hogy megtörjék a Netflix dominanciáját, és a versenyben, melyben egymástól próbálják elszipkázni az előfizetőket, egyre drágább és drágább tartalmak készülnek. Nem véletlen, hogy a streaming egyelőre a legtöbb vállalatbirodalom számára veszteséges üzletet jelent.

„Nem lehet visszafordulni, a verseny egyetlen módja, ha egyre többet és többet költenek prémium tartalmakra” – mondta erről a lapnak Michael Nathanson médiaelemző.

Fotó: RICCARDO MILANI/Hans Lucas via AFP

A minimum 115 milliárd dolláros költségvetést a Financial Times számolta ki az elérhető üzleti tervekből. És ha a sportesemények közvetítési jogait is bevesszük a képbe, akkor 140 milliárd dollár fölötti kiadásokról van már szó. A lap cikkéből kiderül, hogy a Disney például 35-40 százalékkal többet, 23 milliárd dollárt tervez költeni a streamfelületére szánt tartalmakra. Ha hozzávesszük a sportjogokat is, 33 milliárd dollárnál vagyunk, ami 65 százalékos növekedés 2020-hoz képest.

A Disney jövőre többek között a Tom Hanks-féle Pinokkióval, a Verdák új részével és az Ewan McGregor főszereplésével készülő Obi-Wan Kenobival készül. A lapnak nyilatkozó egyik iparági forrás egyszerűen észbontónak nevezte a jövő évi számokat.

A Financial Times hangsúlyozza, hogy a legutóbbi negyedévekben a legnagyobb streamoldalak mind az új előfizetők számának csökkenését tapasztalták. A Netflix igazgatói szerint azért, mert nem készültek el a tervezett nagyobb produkciók, mivel a járvány nehéz helyzetbe hozta az egész szektort. Ugyanakkor vannak gazdasági elemzők, akik rendszerszintű problémáktól tartanak, hiszen kérdés, hogy mennyire lehet nyereséges az az üzletág, ahol az éllovasnak is erőteljesen kell befektetnie ahhoz, hogy megmaradjon az előnye.

A Netflix jövőre 17 milliárd dollárnál is többet költhet tartalomgyártásra, ez 25 százalékkal több, mint 2021-ben és 57 százalékkal több a 2020-as adatnál. A vállalatnál ugyanakkor arra számítanak, hogy nyereségesre tudják majd fordítani a következő évet, ami mérföldkövet jelentene a Netflix számára.

A Morgan Stanley szerint különösen a hagyományos médiavállalatok kilátásait tépázhatja meg a streamingháború, mivel úgy érzik, nem engedhetik meg maguknak, hogy kimaradjanak ebből a történetből, másrészt semmi sem garantálja, hogy a beleölt rengeteg pénz valaha megtérül.

Ráadásul a hatalmas verseny felvitte a gyártási költségeket is: gyakorlatilag mindenért, így háttéremberekért, technikai személyzetért, helyszínekért is nagy a küzdelem, ez pedig még jobban megdrágította a gyártást a vállalatok számára.