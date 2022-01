Akár négyszer annyi plakáthely juthat a Fidesznek a választási kampányban, mint az ellenzéknek

A Fidesznek akár háromszor-négyszer több választási plakátja is lehet majd a kampányban, mint az ellenzéknek - írja az RTL.hu. Ez azt jelenti, hogy míg az ellenzék 2-3 ezer plakáthelyre számíthat, addig a Fidesz akár 5-8 ezer helyen is hirdethet országszerte. Ezek csak az óriásplakátok, de az RTL által megkérdezett László Róbert (a Political Capital választási szakértője) szerint nagyságrendekkel kevesebb jut az ellenzéknek citylightokból (világító táblákból), illetve más, kisebb méretű felületekből is.

A szórólapok esetében pedig az jelenti a nehézséget, hogy a Magyar Posta már nem foglalkozik ezek terjesztésével. A Mediaworks egyik leányvállalata, a Medialog elég kiterjedt terjesztői hálózattal rendelkezik, de az ellenzéki pártok érthetően nem bíznak a Fidesz-közeli cégben.



2016 Fotó: Botos Tamás / 444

A HVG eközben arról ír, hogy a Simicska Lajostól 2019-ben Mészáros Lőrinc érdekeltségébe vándorló plakátcég, a Publimont Kft. gyakorlatilag letarolta az országot. A Publimont mintegy 11 ezer plakáthellyel rendelkezik az országban. A plakátcég évekre átveszi a vidéki buszmegállókat a hirdetési felülettel együtt, cserébe felújítják a várókat. Ez megtörtént néhány budapesti kerülettel is, és 2020 óta egyre több vidéki várossal szerződnek le, például Budaörssel, Alsóörssel, Békéscsabával és Gyulával, de a lap információi szerint Szarvassal, Orosházával is. Ugyanakkor Nagykanizsán nem hosszabbították meg a decemberben 10 év után lejáró szerződést.