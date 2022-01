Olyan magas halálozási csúccsal számol Kásler az ötödik hullámban, ami meghaladja a most őszi veszteségeket

Nem volt korábban ilyen, de Kásler Miklós előre felvázolta, hogy mire számít a koronavírus-járvány most induló újabb hullámában. (Megtettük ezt mi is, de Kásler most lényegében elmondta a hivalatos forgatókönyvet.)

A miniszter vasárnap az Inforádiónak nyilatkozott, ennek a legfontosabb megállapításait már megírtuk, de nézzünk pár részletet.

Az kicsit furcsa az interjúban, hogy Kásler szerint „a lecsengés fázisában vagyunk, nagyon meredeken csökkennek a különböző paraméterek, és január végérére az új fertőzöttek száma gyakorlatilag megszűnik, rendkívül alacsony lesz. A kórházi rendszer megterhelésére ugyanez az időpont február legeleje, ami vonatkozik a géppel lélegeztetett betegekre is. A halálozás minimalizálódása körülbelül februártól várható”.

Merthogy most már éppen ismét az erősen felfelé ívelő szakaszában vagyunk a járványnak, ma például két és félszer annyi új fertőzöttet jelentettek a hétvégéről, mint egy hete.

Kásler vélhetően arra gondolt, hogy ha nem lenne omikron, akkor január végére érne véget a negyedik hullám. Dehát berobbant az omikron, innentől pedig kevés értelme van azt mondani, hogy egyébként milyen szépen alakulnának a számok, és rajzoljunk egy alternatív görbét.

Pont az történt, mint tavaly. Nem ért véget a második hullám, és máris jött egy sokkal fertőzőbb variáns (akkor az alfa) által hajtott harmadik. Az Orbán Viktor részvételével zajló decemberi kormányinfón éppen arra kérdeztünk rá a miniszterelnöknél, hogy ebben az esetben milyen forgatókönyvekkel számol a kormány, de ez volt az a pont, amikor Kovács Zoltán államtitkár közbelépett. Viszont Kásler most elmondta, mivel számolnak.

Kásler kalkulációja szerint az ötödik hullámban a napi fertőzések száma 13 ezer körül lesz a csúcson. Ez jóval magasabb szám, mint az eddigi, egyébként november végi rekord (10 146 volt a napi adatok heti mozgóátlaga). Az omikron annyival fertőzőképesebb, mint az előző verziók, hogy itt alighanem még alá is becsülhette Kásler a fertőzöttek várható számát. Legalábbis azon országok tapasztalatai alapján, ahol már hetekkel előttünk járnak. Ahhoz persze, hogy nagyjából fogalmunk legyen a járvány kiterjedtségéről, jelentősen növelni kellene a tesztek számát is.

Dániában a naponta jelentett fertőzöttek számának heti átlaga egymillió főre vetítve

Kásler is utalt rá, hogy az omikron fertőzőképesebb, de enyhébb tüneteket okoz, mint az előző variánsok. „Az irodalmi adatok többsége amellett van, hogy enyhébb lefolyással jár, és különösen az oltottak esetében összehasonlíthatatlanul könnyebb a betegség lefolyása, valamint lényegesen kevesebb az elveszített ember”. (A WHO szerint hiába okoz kevésbé súlyos tüneteket, nem tekinthető enyhének az omikron.)

Így aztán a rekordszámú új fertőzöttek mellett Kásler 8-9 000 körüli kórházban ápolt koronavírus-fertőzöttel számol a csúcson. A legtöbben 7 596-an voltak kórházban az őszi negyedik hullám csúcsán, ami jóval elmaradt a kórházak tavaly tavaszi túlterhelésétől. Valószínűleg erre utalt a miniszter, amikor azt mondta, hogy az egészségügy ennél nagyobb terhelést is elbír. De jelzi azt is, hogy hiába okoz enyhébb tüneteket az omikron, a nagy számú fertőzöttből így is sokan kerülhetnek kórházba.

És mondott még egy adatot Kásler. A miniszter úgy látja, hogy naponta 200 körül is lehet majd az elhunytak száma a most induló ötödik hullámban. Ez nagyon magas szám, a mostani 4. hullámban 191 volt a napi áldozatok hétnapos átlaga.

Ahhoz képest, hogy napi 200 áldozattal számolnak, Kásler egyáltalán nem beszélt arról, hogy bármilyen intézkedéssel megpróbálják csökkenti a várható halálozásokat. Felhívta a figyelmet az oltások fontosságára és arra, hogy az oltatlanok vannak igazán veszélyben. (Kásler jelezte, hogy szerinte a második hullámot sem csak járványügyi intézkedésekkel, hanem oltásokkal sikerült megszüntetni. Ez így nem igaz, a második hullám 2020 őszén volt, decemberben ért a csúcsra, az oltások csak ezután kezdődtek).

A haláleseteknél nem, de a kórházban és lélegeztetőn kezelteknél Kásler elárult olyan adatokat, amiket eddig nem osztottak meg. A kórházban kezelt covidosok között 60 százalék volt oltatlan, az intenzíven még magasabbak a számok, a legsúlyosabb állapotban lévők között 70 százalék nem volt oltva. Miután kétszer annyi oltott van, mint oltatlan, ennél is nagyobb az esélye egy oltatlannak arra, hogy kórházba kerüljön és lélegeztetőre kössék.

A negyedik hullámról menet közben Gulyás Gergely azt mondta, hogy a legpesszimistábbnál is pesszimistább forgatókönyv jött be. A Kásler által említett számok azt jelzik előre, hogy az ötödik hullám rosszabb lesz.