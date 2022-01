“Láthatóak tudunk lenni. Erre való ez az egész.”

„Bármiről fog népszavazást kezdeményezni az ellenzék, én elmegyek és aláírom” – mondta a nyugdíjas bácsi, akit a Kálvin téri aluljáróban, az aláírópult mellett kérdeztünk arról, hogy miért támogatja a népszavazás megtartását. Karácsony Gergely még a nyáron kezdeményezett népszavazást öt kérdésben, ezek közül végül kettőt engedett át a Nemzeti Választási Bizottság (NVB). Így most a “Fudan törvény” hatályon kívül helyezéséről és az álláskeresési járadék idejének meghosszabbításáról szóló kérdésekhez gyűjtik az aláírásokat. Az ellenzék reményei szerint, ha összegyűlik január közepéig a kétszázezer szignó, akkor van rá esély, hogy az országgyűlési választással egy időben, április 3-án ezekről a kérdésekről is szavazhassunk a kormány által kezdeményezett gyermekvédelmi népszavazás kérdései mellett.

Dobrev Klára az egyesült ellenzék január 5-i sajtótájékoztatóján, a Nyugati téren írta alá a népszavazási kezdeményezést. Fotó: Halász Júlia

Az aláírásgyűjtés a hat párt, a Magyar Kétfarkú Kutyapárt és egyéb, civil mozgalmak, szervezetek önkénteseinek segítségével zajlik a fővárosban és vidéken. A részvétel hullámzó, bár az elmúlt napokban mintha megnőtt volna az érdeklődés az ügy iránt. Mi legalábbis helyszíni riportunk során sokszor nehezen tudtuk megszólítani az aláírásgyűjtőket és aláírókat, annyira nagy volt az élet a budapesti pultoknál. A megkérdezettek szerint, ehhez a fellendüléshez szükség volt az előválasztás óta feltűnően csendes ellenzék első sajtótájékoztatójára, ahol először láthattuk közösen kiállni az Egységben Magyarországért név alatt egyesült ellenzéket január 5-én.

A kiállásra sokak szerint szükség is volt, mert az előválasztás óta az ellenzék a nyilvánosságban nem sokat mutatott a készülő közös programból, inkább belviszályok, pozíciókon való alkudozások jellemezték az utóbbi hónapokat. A népszavazási kampány kísérlet a lendületvételre, de ahogy sok aktivistától és aláírótól hallhattuk, csak az első lépés a kormányváltás felé vezető úton.

„A cél a legfontosabb, a mínusz negyvenet is bírnánk. Mint látod, földalatti mozgalomként dolgozunk, mert lent vagyunk az aluljáróban.” Az Örs vezér téren dolgozó aktivistákat ezek szerint a hideg se rettenti vissza. Sokan vannak, sűrűn váltják egymást. Egy-két óránként van csere, így egészen kellemes hangulatban tűrik az időjárás viszontagságait. De nem mindenki olyan szerencsés, hogy levonulhasson az aluljáróba. A Móriczon például vörösre fagyott kezekkel adták kézről kézre a tollakat az ünnepek környékén, és ez a Bikás parknál sem volt másképp. Először karácsony előtt egy nappal voltunk kint, aztán januárban is felmértük a helyzetet. A Móriczon kora reggel a Mindenki Magyarországa Mozgalom (MMM) és a Momentum aktivistái is gyűjtötték az aláírásokat. Az MMM aktivistája először vett részt aláírásgyűjtésben, és végzetes hibának tartotta, hogy nem hozott magával kesztyűt. Egy Széll Kálmán téri aktivista hölgy már felkészültebb volt, ő naponta több órát pultozik, öltözködése réteges, bakancsa bélelt, kesztyűje vastag. Mellette a DK aktivistája időnként helyben futással próbálta fűteni magát.

Aláírásgyűjtők a föld alatt, a Blaha Lujza téri aluljáróban. Fotó: Bódog Bálint

„Nem számít a hideg, nem rettent el minket, a cél a legfontosabb. A népszavazás, a kormányváltás. Ezért vagyunk itt.” – mondták az Örs vezér téri aktivisták.

„Ha lenne puskája, akkor lelőne”

Hogy érte-e az aktivistákat atrocitás, arra körzetenként eltérő válaszokat kaptunk, általánosságban azonban a fővárosban nem volt jellemző a konfliktus. A szokásos - már-már megszokottnak mondható - hazaárulózáson, beszólogatáson kívül egy esetet leszámítva nem sok említésre méltó dolog történt. Egy Széll Kálmán téri fiatal aktivista számolt be halálos fenyegetésről:

„Volt itt egy bácsi huszonvalahányadikán, azt mondta, ha lenne puskája, akkor lelőne, aztán még a momentumos pultot szokták megköpködni, szóval jó móka.”

A kérdezősködés során nekünk is jutott ebből a mókából. A Móriczon egy bácsi lassan közelített meg minket, amikor az aláírópultnál várakoztunk, hogy megnézze “milyenek az olyan emberek, akik nem gondolkoznak, és nem tudják, hogy Gyurcsány szekerét tolják”. Reagálni nem volt lehetőségünk, a bácsinak úgy tűnik, ennyi idő is elég volt a szemlélődésre, mivel a kijelentése után azonnal megfordult és elsétált.

Az aláírásgyűjtők szerint arra is volt példa, hogy az ellenzékkel a kérdésben egyet nem értő szavazók is aláírtak.

“Volt olyan Fidesz-szavazó, aki ugyan nem értett egyet a mi álláspontunkkal, de azt szerette volna, hogy legyen erről népszavazás - mondta a Kálvin téri gyűjtőponton Meleg Dániel, az LMP dél-budai szervezetének elnöke

Kövér Péter, a Momentum 11. kerületi alapszervezetének tagja pedig azt mondta, hogy a Fidesz szavazótáborában is „jó néhányan vannak, akikkel szóba tudunk elegyedni”.

„Hajrá, fiatalok!”

Úgy tűnik az előválasztások alatt a sokak szerint Márky-Zay Péter által mobilizált fiatalabb választóközönség továbbra is aktívan részt vesz a politikai életben. Több aláírásgyűjtő is elmondta, hogy az aláírók korosztálya nagyon vegyes, de bizonyos körzetekben meglepően sok fiatal ír alá.

„Az az érdekes, hogy nagyon-nagyon sok kétezer után született fiatal ír alá. Ők azok, akik teljes meggyőződéssel rögtön idejönnek hozzánk. Hajrá, fiatalok!” - mondta egy Örs vezér téri aktivista.

A két népszavazási téma közül a Fudan Egyetem ügye mozgat meg többeket - emiatt 2021. június 5-én tömegdemonstrációt is tartottak már. Fotó: FERENC ISZA/AFP

Arra nincs sok példa, hogy valaki csak az egyik kérdéshez adná az aláírását, de voltak aláírók, akik elmondták, az álláskeresési járadék meghosszabbítása csak a lusta, megélhetési munkanélküliek javát szolgálja. Ezzel szemben mások azt mondták, a munkanélküli segély idejének meghosszabbításával Európához kéne felzárkóznunk. A Fudan Egyetem kérdése talán emblematikusabb, ennél erős a konszenzus. Több nyugdíjas aláíró is elmondta, hogy aggasztja őket a Fudan miatti hitel, amire “ még a gyerekeinknek, unokáinknak is rámegy majd gatyájuk.” Mások a Fudan politikai hátterét tartották problémásnak.

„Rajtunk, a Demokratikus Koalíció zuglói szervezetén nem fog múlni, ebben biztos vagyok” Az aláírásgyűjtést a december végi hideg és az ünnepek egyesek szerint jelentősen lassították. Mások szerint az érdeklődés nem változott, azt viszont minden, nagy csomóponton gyűjtő aktivista elmondta, nincs olyan, hogy ne állna legalább egy ember a pultnál, csúcsidőben pedig akkora forgalom is előfordult, hogy a járókelőknek nehezükre esett kerülgetni a pultok előtt kígyózó sorokat.

Az ellenzék január közepét tűzte ki célul a kétszázezer aláírás összegyűjtésére, tizedikéig ebből nagyjából százhúszezret sikerült összegyűjteniük. Ahogy a politikusok, úgy az aktivisták és az aláírásgyűjtők is megosztottak abban, hogy sikerülhet-e 15-ig a kétszázezer aláírást összeszedni.

“Ez egy erőpróba, és azt gondolom, hogy ha sikerülne a gyermekvédelminek csúfolt népszavazás mellett a kétszázezer aláírás összegyűlése esetén egy kötelező érvényű népszavazást kiíratni a parlamenttel, az egy jó főpróba lenne. Ezután az előadás is sikerrel kecsegtethetne.” - mondta egy Örs vezér téri aktivista.

Az sem teljesen biztos, hogy ha meglesz, akkor lehetőség lesz-e megtartani a választásokkal egy időben az ellenzéki népszavazást is. Schmuck Erzsébet az ATV-ben azt mondta, hogy erre a kérdésre a jogászok sem tudnak felelni, de ha 10-éig sikerült volna összegyűjteni a kétszázezer aláírást, Barabás Richárd szerint erős nyomás alá tudták volna helyezni a kormányt ebben a kérdésben. Ezenkívül további nehézség, hogy Áder János a lehető legkorábbi időpontra tűzte ki az országgyűlési választást.

„Sikerülhet, mondjuk nem kell naivnak lenni, valószínűleg ki fognak találni a NER oldalán olyan akciókat, amik a népszavazás megtartását majd ellehetetlenítik. Szóval kicsit szkeptikus vagyok, hogy tényleg lesz-e ebből népszavazás, az viszont jó, hogy így kint vagyunk, beszélgetünk.” - mondta egy aktivista a kelenföldi aluljáró aláíró pultjánál.

A népszavazással kapcsolatos aláírásgyűjtés az ellenzék választási kampányának egyik fontos, ellenzéki szavazókat megmozgató, aktivizáló eseménye. A pártok most megmutathatják, hogy az elmúlt hónapokban mennyire tanultak meg együtt dolgozni mind felső, mind szervezeti szinten.

“Az, hogy ez történik, és hogy találtunk magunknak egy ügyet, az nagyon jó. Így lelkesek maradunk a hajrára, és kicsit láthatóak is tudunk lenni. Erre való ez az egész.” - foglalta össze egy aktivista a kelenföldi aluljáróban, amikor arról kérdeztük, mit jelenthet az ellenzéki összefogásnak az aláírásgyűjtés.

„Az aláírásgyűjtés és ennek a sikere valóban megalapozza az idei kormányváltást” – mondta Kanász-Nagy Máté, az LMP társelnöke a január 5-i sajtótájékoztatón. Karácsony Gergely szerint mindenképpen össze fog gyűlni a kétszázezer aláírás időben, amikor még közjogilag kiírható lesz a népszavazás. Az ATV-nek azt nyilatkozta:

“Ismerem az összes jogi akadályt, de hogyha a Fidesz mindent megtesz azért, hogy ezek a kérdések ne kerüljenek arra a szavazólapra, az is egy nagyon-nagyon erős politikai érv ellenük.”

Karácsony nem tartja kizártnak, hogy a kormány az NVB-n vagy más állami szervezeten keresztül ellehetetlenítse a népszavazás áprilisban való megtartását. Orbán Viktor a december végi kormányinfón a kérdésről azt mondta: „Az alkotmányos eljárásjogi rend alapján nyilvánvaló, hogy a választások előtt arra már nem kerül sor”. Karácsony szerint abban az esetben, ha a kormány elgáncsolja a népszavazást, az egyértelmű üzenet arról, hogy a Fidesz fél.

Tárkányi Flóra és Bódog Bálint riportja.