Áder János kitűzte a választás napját: április 3.

Fotó: MICHAL CIZEK/AFP

Áder János köztársasági elnök a honlapján jelentette be, hogy április 3-ára tűzi ki a választás napját. Ezt írta:

„32 évvel ezelőtt, az első szabad választások eredményeként Magyarország független, demokratikus ország lett. Köszönet mindazoknak, akik a nemzet újjáépítésében részt vettek.

Az idei esztendőben Magyarország választójoggal rendelkező polgárai immár kilencedik alkalommal szabadon dönthetnek arról, hogy kikre bízzák közös ügyeink intézését.

Az Alaptörvény és a választási eljárási törvény egyértelmű rendelkezéseket tartalmaz arra, hogy a köztársasági elnök milyen időpontra tűzheti ki az országgyűlési képviselők általános választását.

E törvényi felhatalmazás alapján az országgyűlési képviselők általános választását a legkorábbi időpontra, 2022. április 3-ára tűzöm ki.”

A nap folyamán jelentek meg hírek arról, hogy terjed egy hivatalosnak látszó irat, ami szerint április 3-án lesz a választás, de a Nemzeti Választási Iroda közölte, hogy nem hivatalos iratról van szó, hanem egy füzet piszkozatáról, amire az első lehetséges időpontot írták egyelőre.

Az NVI közleményt adott ki a hírre:

„Magyarországon most először a parlamenti választásokkal egyszerre népszavazásokon is kinyilváníthatja véleményét a mintegy 8,2 millió választópolgár. Az Iroda a választópolgárok pártsemleges tájékoztatásáról ezúttal is gondoskodik és rövidesen élesíti a Választási Tájékoztatási Rendszert, valamint az ehhez tartozó választási tájékoztató honlapot. Az indulásától a választások lezárásáig ez az új felület fogadja majd azt, aki felkeresi a valasztas.hu oldalt. Az NVI emellett biztatja a választópolgárokat, hogy jelentkezzenek szavazatszámláló bizottsági tagnak. Ezzel mindenki egyénileg is hozzájárulhat a választások tisztaságához, illetve a gördülékeny, átlátható lebonyolításhoz, mely közös érdekünk.”

Orbán Viktor bejelentette: „Ott leszünk!”